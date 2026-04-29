"Ich werde sie nicht kopieren": Marisa Burgers Nachfolge spricht über ihre Rolle bei den "Rosenheim-Cops"

Sarah Thonig hat die Nachfolge von Marisa Burger in der ZDF-Krimiserie "Rosenheim-Cops" angetreten. Die Schauspielerin, die seit Jahren als Christin Lange zum Ensemble gehört, übernimmt nun die Position der Polizeisekretärin im Kommissariat. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Marisa Burger, die 25 Jahre lang die Figur Miriam Stockl verkörperte.

Thonig sieht die neue Rolle nicht nur als formalen Wechsel, sondern als persönliche Weiterentwicklung. Gegenüber der Abendzeitung München erklärte sie: "Die Rolle darf ich ja bereits seit vielen Jahren spielen und es ist schön, sich mit ihr gemeinsam weiterzuentwickeln." Künftig steht ihre Figur damit stärker im Zentrum der Serie, nachdem Christin Lange zuvor als Empfangsmitarbeiterin tätig war.

Das sagt Sarah Thonig zum "Rosenheim-Cops"-Wechsel Den Übergang beschreibt Thonig als parallele Erfahrung für sich und ihre Serienfigur: "Das Schöne ist, dass es mir da ganz ähnlich wie Frau Lange geht – für uns beide ist es ein neuer Schreibtisch. Ich glaube, das ergibt sich alles ganz natürlich." Einen radikalen Umbruch erwartet sie nicht. Der Rollenwechsel sei für sie wie für ihre Figur eine organische Entwicklung.

Der Abschied von Marisa Burger markiert eine deutliche Zäsur im langjährigen Serienverlauf. Burger hatte über Jahrzehnte mit ihrer Rolle der Miriam Stockl das Bild der Polizeisekretärin in "Rosenheim-Cops" geprägt. Thonig zollte ihrer Vorgängerin Respekt und betonte, die bekannte Figur nicht eins zu eins kopieren zu wollen. Auch beim charakteristischen Satz "Es gabat a Leich" werde sie eigene Akzente setzen.

Das sagen Fans zur Änderung bei den "Rosenheim-Cops" Viele Fans hätten den Wechsel laut Thonig positiv aufgenommen. "Ich bin nur froh, dass diese Entscheidung vom Publikum so herzlich aufgenommen wurde", wird sie zitiert. Thonig berichtete zudem, dass die gestiegene Aufmerksamkeit für ihre Person privat bisher keine spürbaren Veränderungen gebracht habe.

Die Dreharbeiten zur 26. Staffel von "Rosenheim-Cops" laufen bereits, die Ausstrahlung der neuen Episoden ist für Herbst 2026 im ZDF geplant. Dann soll auch der offizielle Abschied der Figur Miriam Stockl zu sehen sein.