"Benutzt und belogen": "Rosenheim-Cops"-Star litt jahrelang unter "Doppelleben"

Bei den "Rosenheim-Cops" sorgt sie als Marie Hofer seit fast 25 Jahren für eine Extraportion Lebensfreude. Abseits der Film- und Serien-Drehs aber hütete Karin Thaler lange ein düsteres Geheimnis. "Stark, weil ich stark sein musste" heißt ihr autobiografisches Buch, in dem sie von ihrem schmerzhaften "Doppelleben" berichtet. In der MDR-Talkshow "Riverboat" erzählte die 60-jährige Schauspielerin jetzt offen von der Krankheit ihrer Mutter.

"Sie war krank, manisch-depressiv, hatte zwei Nervenzusammenbrüche, sie hatte Tinnitus", zählte Thaler im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher auf. Vor allem aber sei die Mutter spielsüchtig gewesen. "Sie hat mich als ihre Tochter sehr benutzt und sehr verletzt und immer belogen", erinnerte sich die gebürtige Deggendorferin. Sie selbst beschrieb sich als in jungen Jahren "co-abhängig": "Ich habe uns immer geschützt, geguckt, dass es keiner mitkriegt, und gelogen."

"Du musst strahlen. Woher denn nehmen, wenn innen drin alles so dunkel ist?" Als junge "Traumschiff"-Darstellerin sei sie einmal von einem Auslands-Dreh heimgekehrt und informiert worden, dass die Mutter an ihrer Arbeitsstelle 193.000 D-Mark unterschlagen habe. Dies hätte nach einer vorausgegangenen Unterschlagung unweigerlich eine Gefängnisstrafe zur Folge gehabt. "Das konnte ich auf gar keinen Fall zulassen", erinnerte sich Thaler. Also sei sie zur Chefin der Mutter gegangen "mit 500 Mark und einem Blumenstrauß und habe eine Bürgschaft unterschrieben". Gemeinsam mit ihrem damaligen Mann habe sie die Schulden der Mutter abgearbeitet.

Vor dem Gefängnis bewahren konnte sie die trotz allem geliebte Mama dauerhaft nicht. Nach einer versuchten Supermarkt-Erpressung wurde Thalers Mutter verurteilt. "Es ist krank. Es ist wie ein Doppelleben", umschrieb der "Rosenheim-Cops"-Star bei "Riverboat" die schwere Zeit. Nach außen habe sie als Schauspielerin immer so tun müssen, als wäre alles heiter und leicht: "Du musst strahlen. Woher denn nehmen, wenn innen drin alles so dunkel ist? Das kostet so viel Kraft." Sie könne gar nicht sagen, warum sie trotz allem immer so lebenslustig sei. "Das ist halt mein Naturell."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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