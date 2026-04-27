"Erlebnis Erde: 100 Jahre Kruger Nationalpark mit Dirk Steffens": Hintergrundinfos zur ARD-Doku

Nach über drei Jahrzehnten als Naturjournalist im deutschen TV kommt Dirk Steffens mit seinen Dokus nun auch ins Erste: Der 58-Jährige, der zuvor für "Terra X" im ZDF und die RTL-Reihe "GEO" tätig war, präsentiert fortan mehrmals jährlich das ARD-Format "Erlebnis Erde". Gleich in der Premierenfolge widmet sich der vielfach prämierte Naturjournalist dem weltbekannten Kruger-Nationalpark, der in diesem Jahr großes Jubiläum feiert. Gegründet vor 100 Jahren, fasziniert das riesige Naturschutzgebiet in Südafrika noch immer mit seinen einzigartigen Landschaften und seiner vielfältigen Tierwelt.

Erlebnis Erde: 100 Jahre Kruger Nationalpark mit Dirk Steffens Dokumentation • 27.04.2026 • 20:15 Uhr

Steffens zeigt in seiner Einstandsepisode hautnah jene Tiere, für die der Park einst geschaffen wurde, von den Elefanten über die Nashörner bis zu den majestätischen Löwen. Dabei werden auch die Probleme nicht verschwiegen: "Als der Kruger-Park vor 100 Jahren eingerichtet wurde, gab es nur noch wenige hundert Elefanten", erklärt Steffens im Interview mit der Agentur teleschau, heute seien es schätzungsweise 30.000. "Es gibt viele Stimmen, die sagen: Das sind zu viele." Die erstaunliche Folge: Einer der größten Naturschutzerfolge hat "unerwünschte Nebenwirkungen", so Steffens, der die Elefanten als seine "Lieblingstiere in der Wildnis" bezeichnet.

Die Liebe zur Natur "nutzt niemals ab" Es gehe auch darum, "das Verhalten der Tiere zu lenken, etwa über die Schließung künstlicher Wasserlöcher". Wie derlei moderner Naturschutz aussehen kann, ergründet der Naturjournalist im Gespräch mit den Menschen, die im Kruger-Park tätig sind, ihn schützen und weiterentwickeln – als Naturraum, in dem sich Mensch und Tier respektvoll begegnen können. Nicht ausgespart wird im Film von Annette Scheurich auch die Kolonialgeschichte des Parks.

Dirk Steffens hat die Reise durch den Kruger-Nationalpark sichtlich gefallen: "Meine ersten wilden Elefanten sah ich vor 35 Jahren. Und nach so langer Zeit war ich noch immer genauso aufgeregt, genauso glücklich und froh, wenn ich so einem Tier gegenüberstehe", verriet er der teleschau. "Das ist das Wunderbare an der Liebe zur Natur: Sie nutzt niemals ab."

Erlebnis Erde: 100 Jahre Kruger Nationalpark mit Dirk Steffens – Mo. 27.04. – ARD: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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