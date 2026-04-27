"Lebenslinien: Diana Burkel – Köchin, ganz und gar": Hintergrundinfos zum BR-Porträt

In der Porträt-Reihe des BR steht diesmal eine Frau im Mittelpunkt, die für ihre Leidenschaft kämpfen musste: Die Folge "Lebenslinien: Diana Burkel – Köchin, ganz und gar" erzählt die bewegte Geschichte der fränkischen TV-Köchin zwischen Absturz und Neuanfang. Sie ist vielen Zuschauerinnen und Zuschauern aus dem BR-Format "Wir in Bayern" bekannt. Heute lebt Diana Burkel mit ihrer Frau Sabrina und den drei gemeinsamen Kindern in Franken und führt ein Restaurant in Nürnberg. Doch der Weg dorthin war alles andere als geradlinig.

Lebenslinien: Diana Burkel – Köchin, ganz und gar Dokumentation • 27.04.2026 • 22:00 Uhr

Raus aus dem riskanten Party-Treiben Schon als Kind entdeckt Burkel ihre Leidenschaft fürs Kochen. Aufgewachsen in einem Vorort von Nürnberg, verbringt sie viel Zeit in der Küche. Es ist ein Ort, der für sie früh mehr ist als nur Alltag. Doch während der Schulzeit gerät sie in eine Clique, in der das Feiern zum Lebensmittelpunkt wird. "Von Donnerstagabend bis Montagfrüh heißt es, feiern ohne Pause", beschreibt der Film diese Phase, in der Partydrogen zum Alltag gehören und die Grenzen zunehmend verschwimmen.

Burkel will vor allem eines: dass sich alle wohlfühlen. Doch der Wunsch nach Gemeinschaft kippt – und sie merkt, dass sie dabei sich selbst verliert. Kurz vor dem Schulabschluss steht sie schließlich an einem entscheidenden Punkt in ihrem Leben. Sie trifft eine klare Entscheidung: für eine Ausbildung zur Köchin und gegen das alte Umfeld. "Und sie weiß, es kann nur eines geben – Party oder Kochen." Dieser Moment markiert den Wendepunkt, von dem aus sich Burkels Leben neu sortiert. Der Film zeigt, wie sie lernt, die richtigen Menschen an sich heranzulassen und ihren eigenen Weg konsequent zu verfolgen.

Regisseurin und Autorin Sabine Pusch zeichnet in der 43-minütigen Nahbetrachtung ein sensibles Porträt einer Frau, die ihren Platz gefunden hat – beruflich wie privat. Dabei geht es nicht nur um Karriere und Erfolg, sondern auch um persönliche Reife, Verantwortung und die Kraft, das eigene Leben neu auszurichten.

Lebenslinien: Diana Burkel – Köchin, ganz und gar – Mo. 27.04. – BR: 22.00 Uhr