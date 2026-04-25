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"ran racing: DTM 2026 live vom Red Bull Ring": Alle Infos zu der Übertragung auf ProSieben

DTM-Startschuss

"ran racing: DTM 2026 live vom Red Bull Ring": Alle Infos zu der Übertragung auf ProSieben

25.04.2026, 07.00 Uhr
von John Fasnaugh
Die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft startet 2026 in Spielberg mit rasanten 600-PS-Rennen. ProSieben überträgt exklusiv alle Rennen live. Motorsport-Liebhaber erwartet pures Racing mit prominenten Fahrern wie Timo Glock. Seien Sie dabei, wenn die DTM in die neue Saison startet!
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Andrea Kaiser und Matthias Killing moderieren für "ran racing" aus der Boxengasse.  Fotoquelle: ProSieben/Jan Saurer
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Andrea Kaiser und Matthias Killing in der Pole Position: Die Übertragungsrechte für die DTM liegen auch 2026 exklusiv bei ProSieben.  Fotoquelle: Joyn/Christoph Köstlin
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Andrea Kaiser präsentierte in der Vergangenheit schon diverse "ran"-Formate und ist auch bei der DTM ganz vorne dabei.  Fotoquelle: ProSieben/Jan Saurer
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In der DTM-Saison 2026 gehen acht Hersteller mit 21 Fahrern an den Start. Im Bild: Der Niederländer Thierry Vermeulen von Emil Frey Racing.  Fotoquelle: ProSieben/Jan Saurer

Die Formel 1, die Königsklasse des Motorsports? Manche PS-Fans werden da direkt abwinken, "pah, schon lange nicht mehr!", und man kann sie ja verstehen. Die F1-Technik wird von Jahr zu Jahr komplizierter, der Vollgasanteil gleichzeitig immer geringer, gerade im aktuellen Reglement (Stichwort "Super-Clipping"). Da lobt man sich als Rennsport-Liebhaber umso mehr die Serien, in denen nach wie vor das pure Racing im Mittelpunkt steht. So wie die DTM, die jetzt live bei ProSieben in die neue Saison startet.

ProSieben
ran racing: DTM 2026 live vom Red Bull Ring
Sport • 25.04.2026 • 13:00 Uhr

Acht Hersteller-Teams mit 21 Fahrern auf acht Strecken mit je zwei Rennläufen, das ist der grobe Rahmen. Der letztjährige DTM-Champion Ayhacan Güven ist abgewandert zur Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und fährt nicht mehr mit, dafür sitzt der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock erneut für das Team Dörr Motorsport im Cockpit. Gefahren werden hochgezüchtete Verbrenner der GT3-Klasse mit bis zu 600 PS. Lausitzring, Nürburgring, Sachsenring, Hockenheim, viele deutsche Klassiker stehen auf dem Plan. Der Auftakt der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM) findet 2026 allerdings im österreichischen Spielberg statt – eine Premiere.

Auf ProSieben: Alle Rennen exklusiv

Die Übertragungsrechte für die DTM liegen wie schon in den Vorjahren exklusiv beim Sender ProSieben, der zum Saisonstart am Red Bull Ring wieder das bewährte "ran racing"-Team auf die Piste schickt. Andrea Kaiser und Matthias Killing moderieren aus der Boxengasse, Tobias Schimon kommentiert. Als Experte sitzt erneut Maxi Götz am Mikro, der DTM-Gesamtsieger von 2021.

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Das erste Rennen in Spielberg startet am Samstag, 25. April, um 13.30 Uhr, der zweite Durchgang in Österreich folgt am Sonntag, 26. April, ebenfalls um 13.30 Uhr. Die "ran racing"-Vorberichterstattung beginnt an beiden Tagen um 12.55 Uhr mit den Highlights vom Porsche Carrera Cup Deutschland. Motorsport-Enthusiasten können derweil auch schon die nächsten Termine im Kalender markieren: Das zweite Rennwochenende der DTM-Saison 2026 findet am 23. und 24. Mai im niederländischen Zandvoort statt.

ran racing: DTM 2026 live vom Red Bull Ring – Sa. 25.04. – ProSieben: 13.00 Uhr

SAT.1 zeigt DTM-Rennen: "Wir wollen die Gesichter unter den Helmen zeigen"
Bei SAT.1 heulen die Motoren auf. Der Sender zeigt die Rennen der DTM im Rahmen von "ran racing" samstags und sonntags jeweils live. "Wir wollen Heldentum erzeugen", sagt SAT.1-Sportchef Alexander Rösner.
Tourenwagenserie mit neuem Sender

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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