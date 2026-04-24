„Immer wieder sonntags“: SWR-Show im Ersten mit Stefan Mross geht zu Ende

Es war die gemeinsame Entscheidung von SWR und ARD das Format, welches jahrzehntelang ein fester Bestandteil des Sonntagvormittags im Ersten war, abzusetzen. Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information kann die daraus resultierende Enttäuschung der Fans nachvollziehen, begründet das TV-Aus aber mit finanziellen und strategischen Argumenten: „Die Einstellung von ´Immer wieder sonntags´ ist eine schmerzhafte Entscheidung, die wir sehr sorgfältig abgewogen haben und die uns angesichts des großen Erfolgs nicht leichtfällt. Die wirtschaftliche Situation des SWR lässt uns aber keine andere Wahl. Wir gehen diesen Schritt mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber Stefan Mross und dem gesamten Team, die über viele Jahre Großartiges geleistet haben. Ich verstehe, dass viele treue Fans von ´Immer wieder sonntags´ enttäuscht sein werden, weil wir ihnen aus finanziellen und strategischen Gründen einen Fixpunkt im Sommer nehmen […]“.

Ab dem 31. Mai 2026 geht es los Die Sendung, die seit 1995 live aus dem Europa-Park in Rust übertragen wird, endet in diesem Sommer nach 31 Jahren und mehr als 370 Folgen. Ab Sonntag, dem 31. Mai 2026 werden die letzten 13 Live-Ausgaben ausgestrahlt. Darunter befindet sich eine Extra-Ausgabe am 6 und zusätzlich eine Best-of-Show am 13. September. Wie bereits seit 2005 wird die finale Staffel auch in diesem Jahr wieder von Volksmusiker und Trompeter Stefan Mross moderiert.

In der Musikshow sind nicht nur regelmäßig prominente Gesichter aus der deutschen Schlager- und Volksmusikbranche zu sehen, sondern auch Nachwuchskünstler, die sich auf der großen Bühne im Europa-Park beweisen dürfen. Mit Erfolg: im vergangenen Jahr 2025 schalteten durchschnittlich etwa 1,3 Millionen Menschen ein und verfolgten das Spektakel vor den heimischen Fernsehbildschirmen.

Termine und Gäste von „Immer wieder sonntags“ im Überblick Die genauen Termine und vorläufig bekannten Gäste der finalen Ausgabe findet ihr hier einmal in komprimierter Form:

31. Mai 2026, 10 bis 12 Uhr

07. Juni 2026, 10 bis 12 Uhr

14. Juni 2026, 10 bis 12 Uhr

21. Juni 2026, 10 bis 12 Uhr

28. Juni 2026, 10 bis 12 Uhr

05. Juli 2026, 10 bis 12 Uhr

12. Juli 2026, 10 bis 12 Uhr

19. Juli 2026, 10 bis 12 Uhr

02. August 2026, 10 bis 12 Uhr

09. August 2026, 10 bis 12 Uhr

23. August 2026, 10 bis 12 Uhr

30. August 2026, 10 bis 12 Uhr

06. September 2026: Extra-Ausgabe

13. September 2026: Best-of-Show Wer in den einzelnen Sendungen zu Gast sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. In den vergangenen zwei Jahren waren aber stets große Schlagerstars wie Michelle, Andrea Berg, Beatrice Egli, Howard Carpendale, Marina Marx, Eric Philippi, Vincent Gross und Sonia Liebing mit dabei. Es bleibt also spannend, welche berühmten Gäste Stefan Mross in seinen finalen Show-Ausgaben willkommen heißen wird.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels