"Verleihung des 62. Grimme-Preises 2026": Die Show mit Linda Zervakis auf 3sat

Wie herausragend Fernsehen hierzulande sein kann, demonstriert der Grimme-Preis Jahr für Jahr. So auch in diesem: Abermals werden die eindrücklichsten und unterhaltsamsten Produktionen im deutschsprachigen Raum prämiert, samt der kreativen Köpfe dahinter. Die Verleihung des 62. Grimme-Preises findet wieder im nordrhein-westfälischen Marl statt, moderiert wird die große Gala von Linda Zervakis. Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin, die seit fünf Jahren für ProSieben tätig ist, präsentiert die Gewinnerinnen und Gewinner der vier Hauptkategorien und Sonderpreise. 3sat zeigt eine zweistündige Zusammenfassung der Höhepunkte.

Verleihung des 62. Grimme-Preises 2026 Preisverleihung • 24.04.2026 • 22:25 Uhr

Die Preisträger der Gala, die von TV-Ikone Helmut Zerlett und Band musikalisch untermalt wird, stehen wie immer bereits fest: Die Auszeichnungen in der Kategorie "Fiktion" gehen in diesem Jahr an "Die Affäre Cum-Ex", "Tschappel" (beide ZDF), den ARD-Film "Die Nichte des Polizisten" und den HR-"Tatort – Dunkelheit"; in der Kategorie "Information & Kultur" prämiert werden die Dokus und Reportagen "Das leere Grab" (ZDF), "Petra Kelly – Act Now!" (rbb/BR/RB/ARTE), "Sudan: Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges" (ARTE/ZDF) sowie die RTLZWEI-Produktion "Hass.Hetze.Hoffnung", die sich mit dem Mord an einer chinesischen Studentin auseinandersetzt. Für seine laut Jury "zeitgemäße Dekonstruktion des Sisi-Hypes" geht der Fiktion-Spezialpreis an den ZDF-Film "Unterwegs im Namen der Kaiserin".

Mai Thi Nguyen-Kim für ihr ZDF-Format "MaiThink X – Die Show", Marie Lina Smyrek für ihre ZDF/funk-Produktion "smypathisch – die show" sowie die Amazon-Mockumentary "Gerry Star" erhalten die Preise im Bereich "Unterhaltung". Als beste Kinder- und Jugendformate werden "Grüße vom Mars", "Ellbogen", Spezial: Die Darsteller von "Der talentierte Mr. F" ausgezeichnet.

"Fehlt es hier an Mut?" Zudem werden wie immer einige besondere Preise verliehen: Golineh Atai erhält den Grimme-Preis für die "Besondere Journalistische Leistung" – ausgezeichnet wird die ZDF-Journalistin laut Begründung für "ihre ruhig erzählten und analytisch herausragenden Berichte aus der arabischen Welt". Die Apple-Krankenhausserie "KRANK Berlin" bekommt den Preis der Studierendenjury, der Publikumspreis der Marler Gruppe geht an die ZDF-Animationsserie "Lenas Hof". Derweil erhält Fernsehlegende Frank Elstner die "Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands".

Der aktuelle Grimme-Jahrgang zeige, "wie vielfältig im deutschen Fernsehen aktuelle Themen der Zeitgeschichte wie Rassismus, Rechtsradikalismus und die prekäre Lage des Gesundheitssystems, aber auch neuere deutsche Geschichte erzählt werden", kommentiert die Direktorin des Grimme-Instituts, Çiğdem Uzunoğlu, die diesjährigen Preisträger und -trägerinnen. Dabei gibt sie sich mit Blick auf fehlende Themen auch kritisch: "Die Kriege in Europa und im Nahen Osten kommen nicht vor, ebenso die Klimakrise. Fehlt es hier an Mut?"

Verleihung des 62. Grimme-Preises 2026 – Fr. 24.04. – 3sat: 22.25 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.