Trauer um Moderator Lukas Koch: Früherer TV-Star mit 44 Jahren verstorben

Lange war er von den TV-Bildschirmen verschwunden – jetzt gibt es die traurige Gewissheit: Lukas Koch ist tot. Laut einem Bericht von "Bunte" soll der frühere Moderator bereits am 20. Januar 2025, also vor über einem Jahr, im Alter von 44 Jahren gestorben sein. Seine Schwester Manuela Friedrich hat den Tod nun bestätigt.

Lukas Koch begann seine TV-Karriere im Jahr 2000 beim Musiksender Viva. Ab 2002 wurde er als Moderator bei Kika bekannt. Später stand er auch für 3sat und ZDFkultur vor der Kamera und wurde 2012 für den Grimme-Preis nominiert. Dann zog er sich allmählich aus der Öffentlichkeit zurück.

Oliver Pocher meldet sich zum Todesfall zu Wort Seine Schwester erinnert sich: "Wenn er in einen Raum reingegangen ist, ist die Sonne aufgegangen. Er hatte ein so einnehmendes Wesen. Er konnte Leute motivieren, hatte immer einen passenden Spruch auf Lager und war unglaublich lustig." Sie fügt hinzu: "Ich hoffe, dass seine sensible Seele endlich Frieden findet."

Auch Oliver Pocher, der zusammen mit Lukas Koch bei Viva arbeitete, äußert sich zu dem Todesfall gegenüber "Bunte": "Wir haben uns in den letzten Jahren zwar aus den Augen verloren, aber es ist immer schade, wenn Leute, mit denen man einen Teil des beruflichen Weges gegangen ist, dann so früh versterben."

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