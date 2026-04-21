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Daniel Radcliffe verrät seinen Lieblings-"Harry Potter"-Film

Radcliffes Favorit

Daniel Radcliffe verrät seinen Lieblings-"Harry Potter"-Film

21.04.2026, 12.02 Uhr
von Gianluca Reucher
Daniel Radcliffe hat im Podcast "Happy Sad Confused" verraten, welcher "Harry Potter"-Film sein Favorit ist und welchen er für den schwächsten hält. Überraschend: Der letzte Teil der Reihe ist sein Favorit, während er "Der Halbblutprinz" kritisch sieht.
Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe, hier im Jahr 2016, hat verraten, welcher sein Lieblings-"Harry Potter"-Film ist.  Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images for Tommy Hilfiger

Spätestens seit dem ersten Trailer zur neuen "Harry Potter"-Serie, die noch Ende dieses Jahres bei HBO Max starten soll, ist die beliebte Fantasy-Reihe nach den Romanen von J. K. Rowling wieder in aller Munde. Dann wird der junge Dominic McLaughlin in der Rolle des berühmten Zauberlehrlings zu sehen sein, in der Daniel Radcliffe in den acht Filmen von 2001 bis 2011 zum großen Star geworden ist.

In einem Interview für den Podcast "Happy Sad Confused" hat Daniel Radcliffe jetzt verraten, welchen "Harry Potter"-Teil er am liebsten mag – und welchen er am schwächsten findet. Der inzwischen 36-Jährige hat schon häufiger mal berichtet, dass er sich seine eigenen Projekte eigentlich nur sehr ungern ansehe. Im Podcast stellt er allerdings nun klar, dass er sich mittlerweile doch die Zeit nehme, um die frühen Filme zu begutachten.

Diesen "Harry Potter"-Film mag Daniel Radcliffe am liebsten

Demnach finde der britische Schauspieler die ersten "Harry Potter"-Filme inzwischen ganz süß, nachdem er sich früher beim Ansehen noch "fremdgeschämt" habe. Jetzt seien ihm eher die jüngeren Teile, in denen er 18 oder 19 war, unangenehm. Und dennoch: Mit "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2" ist es ausgerechnet der letzte Film der Reihe, den Daniel Radcliffe im Podcast als seinen absoluten Lieblingsfilm bezeichnet.

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Als sich der Darsteller dann zwischen "Harry Potter und der Orden des Phönix" und "Harry Potter und der Halbblutprinz" entscheiden soll, fällt seine Antwort ebenfalls klar aus. Er sagt: "'Orden des Phönix', mit Abstand. 'Halbblutprinz' ist für mich wahrscheinlich der schwächste Film. Dabei geht es aber um meine eigene Arbeit, nicht um den Film selbst."

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Auf dem zweiten Platz seiner "Harry Potter"-Lieblingsfilme landet schließlich "Harry Potter und der Feuerkelch" – zur Überraschung von Daniel Radcliffe selbst. Verwundert über seine eigene Entscheidung meint er: "Ich hätte nie gedacht, dass 'Der Feuerkelch' mein zweitliebster Film werden würde."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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