Matrix: Das bahnbrechende Sci-Fi-Spektakel im Free-TV

Nur von wenigen Filmen lässt sich behaupten, dass sie nachhaltig etwas verändert oder Maßstäbe gesetzt haben. Bei "Matrix" geht das in Ordnung. Den Gebrüdern Andy und Larry (inzwischen Lana) Wachowski gelang 1999 ein intelligenter Science-Fiction-Thriller, der die Grenzen der Vorstellungskraft in neue Ebene verlegt, mit bahnbrechenden Effekten aufwartet und darüber hinaus eine Ästhetik an den Tag legt, die sich mit nur einem Wort beschreiben lässt: cool. RTL Nitro zeigt am Dienstag, 21. April, 20.15 Uhr, das Meisterwerk, das weltweit fast eine halbe Milliarde Dollar einspielte.

Zugegeben, es dauert ein wenig, ehe sich die Antwort auf die Frage "Was ist die Matrix?" verstehen, geschweige denn akzeptieren lässt. Um es kurz zu machen: Die Welt, in der die Menschen einer fernen Zukunft leben, ist eine Illusion. Eine virtuelle Realität, von Computern geschaffen und kontrolliert. Die Matrix dient vor allem dazu, den Menschen ihr wahres Schicksal zu verdecken: Ihre Körper sind reine Batterien, deren Energie das Lebenselixier von Maschinen ist.

Ein fast melancholisches Action-Meisterwerk Schlüssel zum Verständnis ist der Computerexperte Neo (Keanu Reeves), der eines Tages mit dieser anderen Wahrheit konfrontiert wird. Einige Rebellen, die gegen die Ausbeutung kämpfen, erklären ihm diese Wahrheit, und es braucht seine Zeit, ehe er ihnen folgen kann. Doch dann ist auch der skeptischste Betrachter in den Bann des Films gezogen. Alles scheint plötzlich logisch und nachvollziehbar. Die Rebellen, geleitet von ihrem mysteriösen Anführer Morpheus (Laurence Fishburne), glauben in Neo den angekündigten Erlöser gefunden zu haben, der die Welt vom Joch der Maschinen befreien kann.

"Matrix" ist ein metaphernreiches Spektakel, das einen jahrhundertealten philosophischen Topos brillant ins Cyber-Zeitalter überführt: Wie können wir wissen, ob wir tatsächlich die Realität wahrnehmen, wenn unsere Sinneseindrücke manipulierbar sind? In "Matrix" fallen die Gesetze der Natur schneller als die Hülsen der zahllosen Patronen, die Neos Weg ebnen. Doch trotz bahnbrechender Special Effects und berauschender Martial-Arts-Choreografien ist den Wachowski-Brüdern ein höchst nachdenkliches, fast melancholisches Action-Meisterwerk gelungen.

Die beiden Fortsetzungen "Matrix Reloaded" und "Matrix Revolutions", die RTL Nitro am Mittwoch, 22. April um 20.15 Uhr und 23.00 Uhr zeigt, führen die Geschichte weiter – und schießen dabei häufig übers Ziel hinaus. Sowohl tricktechnisch als auch inhaltlich wirken beide Filme so überladen, dass sie fast schon ermüden.

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