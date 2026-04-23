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Michael Jacksons Erbe: Jaafar Jackson erobert die Kinoleinwand

Schauspieldebüt

Michael Jacksons Erbe: Jaafar Jackson erobert die Kinoleinwand

23.04.2026, 09.40 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Jaafar Jackson verkörpert in "Michael" seinen Onkel Michael Jackson. Der Neffe des King of Pop überzeugt als Schauspieler, Sänger und Tänzer in der anspruchsvollen Titelrolle.
Michael (2026)
Michael Jacksons Neffe Jafaar Jackson spielt die Hauptrolle in "Michael".  Fotoquelle: Universal Pictures
Jaafar Jackson
Jaafar Jackson ist der Sohn von Jermaine Jackson und also der Neffe von Michael "King of Pop" Jackson.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Savion Washington
La Toya Jackson und Jaafar Jackson
Jaafar Jackson, hier mit seiner Tante La Toya Jackson, feiert mit "Michael" sein Debüt als Schauspieler.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Gabriel Olsen
Antoine Fuqua und Jafaar Jackson
Regisseur Antoine Fuqua (Bild, links, mit "Michael"-Hauptdarsteller Jaafar Jackson) glaubt den Anschuldigungen gegen über Michael Jackson nicht.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Jon Kopaloff
Jaafar Jackson
Seine ersten Schritte im Showbis machte Jaafar Jackson als Sänger, bislang mit überschaubarem Erfolg.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Leon Bennett
Jaafar Jackson
Seit 2016 ist Jaagar Jackson mit Maddie Simpson liiert, die beiden sollen mittlerweile verlobt sein.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Amy Sussman

Was für ein Start in die Schauspielkarriere: In "Michael" (ab 23. April im Kino) verkörpert Jaafar Jackson keinen Geringeren als Michael Jackson, den King of Pop, eine der komplexesten, aber auch umstrittensten Pop-Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts – und dazu noch seinen eigenen Onkel. Es war eine Mammutaufgabe für den Debütanten, der nicht nur schauspielerisch gefordert war, sondern auch als Sänger und Tänzer überzeugen musste. Das tut er auf ganzer Linie, so das Gros der Kritiker-Meinung, im Gegensatz zum allzu konventionell geratenen und die kontroversen Kapitel im Leben Michael Jacksons aussparenden Biopic.

Dass Jaafar Jackson als Neffe Michael Jacksons und Sohn von Jermaine Jackson, auch er einstiges Mitglied der Jackson Five, in musikalischer Hinsicht der Rolle gewachsen sein würde, davon war auszugehen. Zumal er selbst schon einige Erfahrungen als Sänger sammeln konnte, wenn auch nicht mit annähernd demselben Erfolg wie Onkel und Vater. 2019 veröffentlichte Jaafar, der Frank Sinatra, Stevie Wonder und Bruno Mars zu seinen Vorbildern zählt, mit "Got Me Singing" seine erste Single. Die zweite, "Confused", folgte ein Jahr später. Zwei Achtungserfolge – immerhin, wenngleich das für einen Jackson-Sprössling recht wenig ist.

Erste Gehversuche als Schaupieler

An einer Hand abzählbar sind auch Jaafar Jacksons Auftritte vor der Kamera. Wirklich geschauspielert hatte er vor "Michael" nicht. Der heute 29-Jährige wirkte in einem Musikvideo zu seiner Single "Got Me Singing" (2019) mit und dann noch einmal in einem Clip zu einem Lied seines im September 2024 verstorbenen Onkels Tito Jackson. Zuvor, 2015, war Jaafar in einer Folge der Reality-Serie "The Jacksons: Next Generation" zu sehen, das um die Mitglieder der R&B-Pop-Band 3T, Tariano, Taryll und Tito Joe Jackson, und andere Mitglieder des Jackson-Clans kreist.

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Obwohl Jaafar Jackson für die Titelrolle in "Michael" wie geschaffen schien, stocherten die Filmverantwortlichen beim Casting nach dem Hauptdarsteller lange im Dunkeln. Nicht weniger als zwei Jahre soll der Prozess Berichten zufolge gedauert haben, bevor man den perfekten Darsteller quasi vor der Tür, im Kreise der Jackson-Familie fand. Nach einer weltweiten Suche sei klar gewesen, sagte "Michael"-Produzent Graham King dem britischen Magazin "Standard", dass Jaafar "der Einzige" sei, "der diese Aufgabe übernehmen kann". Er verkörpere "Geist und Persönlichkeit" der Pop-Legende "auf ganz natürliche Weise".

Dickes Lob auch von der Oma

Auch Regisseur Antoine Fuqua war ganz angetan von dem Nachwuchsdarsteller. "Als ich Jaafar zum ersten Mal traf, spürte ich sofort eine tiefe Verbindung", erklärte er laut "Smooth Radio". "Er hat eine natürliche Begabung, Michael nachzuahmen, und eine großartige Chemie vor der Kamera." Die ultimative Zustimmung erhielt Jackson indes von einer ihm am nächsten stehenden Kritikerin, Michael Jacksons Mutter und also seiner Oma. Es sei "so wunderbar zu sehen, kommentierte die heute 95-Jährige 2023 die Besetzung von "Michael", wie ihr Enkel "das Erbe der Jacksons als Entertainer und Künstler weiterführt".

Ohne Negativschlagzeile startet Jaafar Jacksons Schauspielkarriere jedoch nicht – auch diesbezüglich liegt der Apfel, wenn man so will, nicht weit vom Stamm. 2010 kursierte in den Medien die Nachricht, dass der damals 13-Jährige sich im Internet einen Elektroschocker gekauft hätte, um damit angeblich Jagd auf den kleinen Prince Michael II., den Sohn Michael Jacksons, zu machen. Geerdet wird Jaafar mittlerweile von der Frau an seiner Seite. Laut "Variety" lebt er seit 2016 mit einer gewissen Maddie Simpson in einer Beziehung. Die beiden sollen inzwischen verlobt sein.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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