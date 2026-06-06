"Im Netz der Gier": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn

"Im Netz der Gier": Der Titel des ARD-Degeto-Thrillerdramas von Regisseurin Franziska Schlotterer ("Ende der Schonzeit") nach einem Drehbuch von Michael Vershinin ("Stilles Tal") klingt ein bisschen reißerisch. Und "der fesselnde Plot um Vertrauen, Verrat und Verführbarkeit", wie es die ARD bei der Erstausstrahlung 2024 vollmundig ankündigte, kommt leider auch arg konstruiert daher. Dabei hat der nun zur besten Sendezeit wiederholte, wendungsreiche Film neben vielversprechenden Ansätzen und einem wirklich spannenden Anfang so einige sehenswerte Darstellerinnen und Darsteller zu bieten.

"Im Netz der Gier" Thrillerdrama • 06.06.2026 • 20:15 Uhr

Es fallen Schüsse auf ein Pärchen, der Killer greift sich die Tasche des Mannes und verschwindet. 19 Stunden zuvor: Anna Grawe (Tanja Wedhorn) erhält einen aufgeregten Anruf ihrer Chefin, der Bundestagsabgeordneten Bea Kober (Rosa Enskat): Man wolle ihr etwas anhängen, Anna solle einen Umschlag aus ihrem Büro verschwinden lassen. Eine Bitte, der diese ohne zu zögern nachkommt. Nur wenig später steht die resolute Oberstaatsanwältin Limmer (Clelia Sarto, fast schon parodistisch streng mit Dutt, großer Brille und schnippischem Ton) in Annas Wohnung.

Gegen ihre Chefin werde wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme ermittelt, erklärt Limmer. Sie glaubt Anna nicht, dass sie nichts davon wusste. Anna fällt aus allen Wolken. War sie wirklich so naiv und blind loyal, zu glauben, dass Kober, ebenso wie deren kasachischer Oligarchen-Amigo Igor Parygin (Eugen Knecht), ihr aus freundschaftlicher Verbundenheit teure Geschenke machten und sogar das Elite-Studiums ihrer Tochter Larissa (Paula Hartmann) bezahlten? Ja, das war sie. Und hier könnte nun ein richtig spannender Politthriller seinen Lauf nehmen. Ein Ortswechsel bremst diesen leider aus.

Politthriller wird zum Familiendrama Anna und Larissa fahren zu Annas Mutter Magda (ein Highlight des Films: Theater- und DEFA-Star Jutta Wachowiak) an die Ostsee. Zufälligerweise in den Ort, an dem der Oligarch Parygin mit Kobers Unterstützung einen Yachthafen bauen möchte, was für starken Gegenwind durch Umweltschützer sorgt. Doch nun beginnt erst einmal ein klassisches Familiendrama über ungelöste enttäuschte Erwartungen und lange schlummernde Konflikte. Eine alte Jugendliebe (Kai Scheve) Annas darf auch nicht fehlen.

Etwas Spannung kehrt zurück, als Annas Chefin im Ort auftaucht und sie unter Druck setzt – nur um wenig später tot im Hafenbecken zu schwimmen. Und es geht munter weiter mit überkonstruierten Zufällen und Wendungen. Nur soviel: In Sachen Naivität steht die Tochter der Mutter kaum nach ...

Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn ("Praxis mit Meerblick") verriet im Gespräch zu "Im Netz der Gier", das Krimi-Genre habe sie schon sehr lange gereizt, Auch die Konstellation mit drei willensstarken Frauenfiguren, drei Generationen einer Familie, habe ihr gefallen. Doch leider, wofür Wedhorn nichts kann, sind knapp 90 Minuten dann doch zu kurz für ein tiefgründiges Familiendrama und gleichzeitig einen glaubwürdigen, spannungsgeladenen Thriller. Hätten sich die Macher für eins von beiden entschieden oder das ein oder andere überflüssige Element über Bord geworfen, es hätte vermutlich etwas richtig Gutes draus werden können.

"Im Netz der Gier" – Sa. 06.06. – ARD: 20.15 Uhr

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