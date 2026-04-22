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"Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen": Darum geht's in der Tragikomödie auf 3sat

Tragikomödie

"Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen": Darum geht's in der Tragikomödie auf 3sat

22.04.2026, 06.45 Uhr
von Wilfried Geldner
"Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen" ist eine Tragikomödie, die Emilia Schüle als ukrainische Pflegerin Marija zeigt, die sich in einem deutschen Haushalt voller Herausforderungen behaupten muss. Der Film wird auf 3sat wiederholt.
Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen
Gegenwart? Vergangenheit? Curt (Günther Maria Halmer) führt seine Marianne zur Feier des Hochzeitstags aus, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass es sich um die Pflegerin Marija (Emilia Schüle) handelt.  Fotoquelle: SWR / Zieglerfilm / Ivan Maly
Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen
Die Ukrainerin Marija (Emilia Schüle) nimmt einen Job als 24-Stunden-Pflegerin in Deutschland an. Was für ein Horrortrip da auf sie zu kommt, ahnt sie nicht.  Fotoquelle: SWR / Zieglerfilm / Ivan Maly
Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen
Marija (Emilia Schüle) gelingt es, einen Zugang zu Curt (Günther Maria Halmer) zu finden, der längst in seiner eigenen Welt lebt.   Fotoquelle: SWR / Zieglerfilm / Ivan Maly
Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen
In Curts (Günther Maria Halmer) Wahrnehmung ist Marija (Emilia Schüle) seine eigentlich längst verstorbene Frau Marianne, mit der er einen Nachmittag im Garten genießt.  Fotoquelle: SWR / Zieglerfilm / Ivan Maly
Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen
Früher hat Philipp (Fabian Hinrichs) seinen Vater nicht besonders oft besucht. Das hat sich geändert, seit der eine hübsche Pfegerin hat ...  Fotoquelle: ZDF/SWR/Zieglerfilm/Ivan Maly

Mag ja sein, dass das bereits erprobte Regie- und Autorenpaar Marc Dietschreit und Nadine Heinze ("Das fehlende Grau") eine x-te optimistische Demenz-Komödie à la "Honig im Kopf" im Schilde geführt hat. Herausgekommen ist mit "Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen" aber eine grausame Groteske, die deutschen Spießern den Spiegel vor Augen hält. Die Demenz eines alten Herrn (alles andere als lustig) ist der Auslöser für Marijas (Emilia Schüle) Deutschland-Reise. 3sat wiederholt den Film am späten Mittwochabend.

ARTE
Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen
Drama • 22.04.2026 • 20:15 Uhr

Auf die Hölle, die sie im deutschen Wohlstands-Haushalt erwartet, ist sie jedoch keineswegs vorbereitet, obwohl sie bereits im Reisebus erste Instruktionen von einer hilfreichen Landsfrau erhält. "Das schaffst du schon", sagt die, sie ist gerade vor übergriffigen Männern auf Marijas Nachbarsitz geflüchtet, später wird sie Marija mehrfach hilfreich unter die Arme greifen bei ihrem unterbezahlten, ausbeuterischen 24-Stunden-Job als Pflegerin.

So schön wie in der Eingangsszene im Bus, wo sich das wunderbare Gesicht der Emilia Schüle engelhaft in den Fenstern spiegelt, wird es im Film bis zum aufgesetzt guten Ende nie mehr sein. Im Horrorhaus der Familie Wieland wartet nämlich nicht nur der bereits schwer an Demenz erkrankte, verwitwete Hausherr Curt Wieland (Günther Maria Halmer, kauzig wie stets), sondern vor allem dessen Tochter Almut (Anna Stieblich), ein wahrer Hexenbesen.

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"Tatort"-Star mit markantem Auftritt

Alles genau aufgelistet: der weiße Kittel, den es anzuziehen gilt, kein Schmuck, kein Nagellack, kein Männerbesuch! Aus dem Rekorder tönt unaufhörlich die Volksweise "Kein schöner Land". Der Plan, nach dem Marija, unser ukrainischer Engel, handeln muss, ist haargenau festgelegt: Essens- und Schlafenszeiten – und bitte den Stuhlgang genau betrachten.

Die Vorsicht scheint sich als berechtigt zu bestätigen, als Curt nächtens das Haus in Unterhosen durchstreift und Schreianfälle bekommt. Mal zieht er auch den Trenchcoat über und will sich auf die Jagd begeben wie zu alten Zeiten – seine Jagdtrophäen hängen reichlich an der Wand. Da aber ist – sei's zum Glück oder leider – Tochter Almut schon geflüchtet. Curt hatte urplötzlich in Marija am Essenstisch bei deren gelungenem Mahl seine längst verstorbene Frau Marianne wiedererkannt. Er dreht im Geiste die Zeit zurück, macht gar einen netten Kaffeeausflug mit Marija wie damals im Mai und hält eine huldigende Hochzeitsrede. Als Höhepunkt gedacht, ist sie ob ihrer Unwahrscheinlichkeit zweifellos eine der Schwachstellen des Films.

Die andere kommt in Gestalt des Sohnes Philipp daher. Fabian Hinrichs, Star aus dem Franken-"Tatort", bricht nach einem Hilferuf Marijas als kindheitsgestörter, schizoider Sprössling ins Haus, um eifersüchtig am Horrorszenario zu köcheln. Von Marija angetan, wird er übergriffig, beschenkt sie mit Kleidern und schlägt ihr wenn nicht gleich die Heirat, so doch den Dienst als seine private Escortdame vor. Doch Marija weiß sich irgendwann zu wehren und tritt zuletzt mit der freundlichen Landsfrau vom Beginn die Heimreise an.

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Himmlische Emilia Schüle

Wer mehr über Demenz wissen will, ist hier sicher fehl am Platz. Allgemeiner Usus ist es ja, die Krankheit als lange hinauszögerbar zu zeigen, mit einem Schuss Optimismus obendrein und einem Open End, das die Zuschauer in den Spielfilmen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. Auch hier erklingen am Ende die Weihnachtsglöckchen, ertönt im Hintergrund "Oh, du Fröhliche" – und Carl schenkt Marija vom Bett aus zum Abschied ein angeblich wertvolles Bild.

Der Film kann oder will sich zwischen einer Humankomödie wie "Ziemlich beste Freunde" und einem desavouierenden Horrortrip nicht entscheiden. Aber er hat, nicht zuletzt dank der himmlisch hilfsbereiten Emilia Schüle intensive, Bauchgrimmen erzeugende Stellen, die dazu zwingen, Stellung zu beziehen: Was würden wir tun?

Rein zeitlich ist "Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen" aus allen Koordinaten gefallen. Drehzeit im November 2018, Erstveröffentlichung im Corona-Sommer 2021, dann der neue Krieg in der Ukraine, der den Film nun zuweilen anachronistisch erscheinen lässt. Soviel Strafe hat diese SWR-Kinokoproduktion aus dem Filmförder-Labor wirklich nicht verdient. Was die titelgebende "Vergesslichkeit der Eichhörnchen" betrifft, so ist die dem Eichhörnchen-Brauch geschuldet, Nüsse vor dem Winter zu vergraben und hinterher zu verhungern, weil sie diese nicht wiederfinden. Aber es erwachsen – Trost gefällig? – aus ihnen ja wieder neue Bäume.

Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen – Mi. 22.04. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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