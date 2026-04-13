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"Five Nights at Freddy's": Kritik zur Horror-Computerspielverfilmung mit Josh Hutcherson

Computerspiel-Horror

"Five Nights at Freddy's": Freddy Fazbear kommt ins Fernsehen

13.04.2026, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
ProSieben präsentiert die Free-TV-Premiere von "Five Nights at Freddy"s'. Josh Hutcherson übernimmt die Rolle des Nachtwächters in einer unheimlichen ehemaligen Pizzeria, in der animatronische Wesen für Angst und Schrecken sorgen.
Five Nights at Freddy's
Mike (Josh Hutcherson) arbeitet als Nachtwächter in einer Pizzeria. Doch nachts treiben einstige Maskottchen ihr Unwesen und der Horror beginnt ...  Fotoquelle: 2023 SCOTT CAWTHON PRODUCTIONS, LLC All Rights Reserved. / © 2013 UNIVERSAL STUDIOS
Five Nights at Freddy's
"Five Nights at Freddy's" basiert auf einer populären gleichnamigen Videospiel-Reihe.  Fotoquelle: 2023 SCOTT CAWTHON PRODUCTIONS, LLC All Rights Reserved. / © 2013 UNIVERSAL STUDIOS
Five Nights at Freddy's
In den 80-ern waren ein paar Animatronic-Figuren die Hauptattraktion im Spaßtempel "Freddy Fazbear's Pizza". Heute führen sie in dem längst geschlossenen Schuppen ein schauriges Eigenleben.  Fotoquelle: 2023 SCOTT CAWTHON PRODUCTIONS, LLC All Rights Reserved. / © 2013 UNIVERSAL STUDIOS

Ein merkwürdiger Riesenteddy mit leerem Blick, Fliege und Zylinder: Fast jeder, der sich regelmäßig im Internet bewegt, hat diese Figur schon einmal gesehen. Was es damit auf sich hat, wissen aber in der Regel nur die Kids. "Five Nights at Freddy's" gehört zu den populärsten Computerspiel-Reihen der vergangenen zehn Jahre. 2023 sorgten Freddy-Teddy und seine unheimlichen Animatronic-Kumpane auch in den deutschen Kinos für Angst und Schrecken. ProSieben zeigt den Film nun als Free-TV-Premiere.

ProSieben
Five Nights at Freddy's
Horrorfilm • 13.04.2026 • 22:05 Uhr

In den 80er-Jahren war "Freddy Fazbear's" mal eine beliebte Pizzeria. Der Laden hat schon vor vielen Jahren dicht gemacht, die Eigentümer wollen aber trotzdem, dass nachts noch jemand nach dem Rechten sieht. Der Job klingt zu Beginn sehr simpel, aber über seine Monitore macht der neue Nachtwächter Mike (Josh Hutcherson, "Die Tribute von Panem") schon bald seltsame Beobachtungen. Eine Polizistin klärt ihn schließlich darüber auf, warum das Restaurant seinerzeit geschlossen wurde: "In den 80-ern sind hier Kinder verschwunden."

2014 veröffentlichte der Programmierer Scott Cawthon den ersten Teil der "Five Nights at Freddy's"-Videospielreihe, unter jungen Daddel-Fans ist die Survival-Horror-Serie längst Kult. Die Grundidee, im Spiel wie nun im Film: Nachtwache schieben ... und irgendwie überleben. Weltweit spielte der erste Teil der Computerspielverfilmung fast 300 Millionen Dollar ein. Im Dezember erschien "Five Nights at Freddy's 2" in den deutschen Kinos.

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Five Nights at Freddy's – Mo. 13.04. – ProSieben: 22.10 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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