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"Hitster – Die Gameshow der größten Hits": Alle Infos zur neuen Show mit Elton

Musik-Show

Elton holt das Kultspiel ins TV-Wohnzimmer

12.04.2026, 10.18 Uhr
von Rupert Sommer
Mit "Hitster – Die Gameshow der größten Hits" startet RTL ein neues TV-Event, das Musikfans verschiedener Generationen in seinen Bann ziehen soll. Moderiert von Elton, treten prominente Teams gegeneinander an, um Hits auf einer Zeitleiste zu verorten und 10.000 Euro für den guten Zweck zu erspielen.
Hitster - Die Gameshow der größten Hits
Elton will mit der Showidee zum beliebten Partyspiel gleich mehrere Generationen vor dem Bildschirm versammeln.  Fotoquelle: RTL / Annette Etges
Hitster - Die Gameshow der größten Hits
Hans Sigl und Janin Ullmann bilden ein Rateteam.  Fotoquelle: RTL / Annette Etges
Hitster - Die Gameshow der größten Hits
Rick Kavanian und Sandy Mölling gehen gemeinsam ihre Musikerinnerungen durch.  Fotoquelle: RTL / Annette Etges
Hitster - Die Gameshow der größten Hits
Max Giesinger greift selbst zur Gitarre, um Musikbeispiele zu illustrieren.  Fotoquelle: RTL / Annette Etges

Aus dem beliebten Partyspiel wird ein großes TV-Event: Mit "Hitster – Die Gameshow der größten Hits" bringt RTL ein neues Musikquiz auf den Bildschirm. Das Konzept für die zunächst sechsteilige Showreihe basiert auf dem gleichnamigen Kultspiel, bei dem sich bereits Millionen Fans an musikalischen Zeitfragen versucht haben. Im Fokus steht die knifflige Herausforderung: Wann erschien welcher Hit? Oder wie es in der Ankündigung heißt: "War "99 Luftballons" vor oder nach "Like A Prayer"? Und wann genau wurde eigentlich noch mal "Atemlos" veröffentlicht?" Genau solche Fragen gilt es nun auch im Studio zu beantworten.

RTL
Hitster – Die Gameshow der größten Hits
Show • 12.04.2026 • 20:15 Uhr

Musik verbindet alle Altersklassen und Geschmacksrichtungen

Moderiert wird die Sendung von Elton , der als Musikkenner und Entertainer durch den Abend führt. In der Show treten prominente Zweierteams gegeneinander an. Sie begeben sich auf eine Reise durch mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte – von Pop über Rock bis Schlager. Song für Song müssen sie die Titel korrekt auf einer Zeitleiste einordnen und dabei nicht nur ihr Wissen, sondern vor allem ihr Gespür für musikalische Erinnerungen unter Beweis stellen. Die Besonderheit dabei: Das Knobeln verbindet Generationen, weil meist für jeden Musikgeschmack ein Song dabei ist.

"Was ich an 'Hitster' so liebe: Man muss hier eigentlich nichts wissen", sagt Elton. "Nicht, wie die Songs heißen. Nicht, wer sie gesungen hat. Und es muss auch niemand mit Nerd-Wissen glänzen – wer in der zweiten Strophe im dritten Takt auf die Triangel gehauen hat. Alles wurst. Man muss sich nur an sein eigenes Leben erinnern." Denn kaum etwas, so Elton weiter, "weckt Erinnerungen so zuverlässig wie Musik". Tatsächlich werden oft mit jedem Song werden persönliche Momente wach: von ersten Konzerten bis zu prägenden Lebensereignissen. Für die prominenten Kandidaten geht es dabei nicht nur um die richtige Einordnung, sondern auch um 10.000 Euro für den guten Zweck.

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Zum Teilnehmerfeld zählen unter anderem Angelo und Gabriel Kelly, Ingolf Lück, Evelyn Burdecki, Andrea Kiewel, Jeanette Biedermann, Hans Sigl, Luca Hänni, Yvonne Catterfeld und Ben Zucker sowie das "Let's Dance"-Duo Joachim Llambi und Daniel Hartwich. Für zusätzliche Highlights sorgen Überraschungsauftritte bekannter nationaler und internationaler Musikstars, darunter Nik Kershaw, Maggie Reilly, Max Giesinger, Fun Factory, Right Said Fred und Carol Decker.

Hitster – Die Gameshow der größten Hits – So. 12.04. – RTL: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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