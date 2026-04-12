Home News TV-News

"Tatort: Showtime": Neuer Krimi blickt hinter die Kulissen

TV-Krimi

"Tatort: Showtime": Mord hinter den Kulissen

12.04.2026, 06.35 Uhr
von Eric Leimann
Der Kölner "Tatort: Showtime" zeigt Ballauf und Schenk bei der Ermittlung in einer Kindersendung, die von einem Mord überschattet wird. Hinter der heilen TV-Welt verbergen sich düstere Geheimnisse und menschliche Abgründe. Ein Krimi voller Humor und Tiefgang.
Tatort: Showtime
Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, rechts) befragen Praktikantin Marie Wolters (Bineta Hansen), die sämtliches Videomaterial der Show unter ihren Fittichen hat.  Fotoquelle: © WDR/BAVARIA FICTION/Martin Valentin Menke
Tatort: Showtime
Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln im "Tatort: Showtime" in und hinter den Kulissen der legendären Kindersendung "Sachen und Lachen".  Fotoquelle: © WDR/BAVARIA FICTION/Martin Valentin Menke
Tatort: Showtime
Frank Anders (Max Giermann) ist das Gesicht der beliebten Kindersendung "Sachen und Lachen". Vor der Kamera ist er der beliebte und sympathische Kinderfreund. Abseits des Sets offenbart der Mann aber durchaus Abgründe.  Fotoquelle: © WDR/BAVARIA FICTION/Martin Valentin Menke
Tatort: Showtime
Freddy Schenk (Dietmar Bär, links) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) bewegen sich im "Tatort: Showtime" immer wieder auf dem Studiogelände, wo die Kindershow rund um den Fall entsteht. Eine tolle Gelegenheit für die Macher dieses "Tatorts", ihrer Fantasie in Sachen "bunte Charaktere" freien Lauf zu lassen.  Fotoquelle: © WDR/BAVARIA FICTION/Martin Valentin Menke
Tatort: Showtime
Kameramann Stefan Glück (Niels Bormann) gehört von Anfang an zum Team der legendären Kindershow "Sachen und Machen". Zu Beginn des "Tatorts" wird der beliebte Kollege ermordet. Wer könnte ihn auf dem Gewissen haben?  Fotoquelle: © WDR/BAVARIA FICTION/Martin Valentin Menke
Tatort: Showtime
"Der Tapir" Yassin Meret (Erkan Acar, links) und Star-Moderator Frank Anders (Max Giermann) sind zwei schwierige Charaktere, die immer wieder ihre Auseinandersetzungen haben.  Fotoquelle: © WDR/BAVARIA FICTION/Martin Valentin Menke
Tatort: Showtime
TV-Star Frank Anders (Max Giermann) produziert seine Erfolgsshow mit seiner Frau Caro (Silvina Buchbauer). Sie ist die Produzentin und Geschäftsfrau im Hintergrund. Müssen sich die beiden nach dem Mord an ihrem Kameramann Sorgen machen?   Fotoquelle: © WDR/BAVARIA FICTION/Martin Valentin Menke
Tatort: Showtime
KTU-Chefin Natalie Förster (Tinka Fürst) weist Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, rechts) auf wichtige Details am Tatort hin.   Fotoquelle: © WDR/BAVARIA FICTION/Martin Valentin Menke
Tatort: Showtime
Wenn sich Freddy Schenk (Dietmar Bär, links) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) auf dem Studiogelände verlaufen haben, hängt schon mal ein Adler (Nicolai Mohr) von der Decke, den man nach dem Weg fragen kann.  Fotoquelle: © WDR/BAVARIA FICTION/Martin Valentin Menke
Tatort: Showtime
Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, links) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) erkunden ein verdächtiges Gebäude. Was werden sie vorfinden?  Fotoquelle: © WDR/BAVARIA FICTION/Martin Valentin Menke

Im "Tatort: Showtime", dem neuen Fall von Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär), trägt deren Antagonist einen sprechenden Namen: Frank Anders (Max Giermann) ist seit Jahrzehnten ein Star des Kinderfernsehens. Als Gesicht der Sendung "Sachen und Lachen" klärt er in wechselnden Kostümen und Rollen junge Fernsehzuschauer über die Wunder der Welt auf. Wie ist die Demokratie entstanden? Was muss man über das Weltall wissen? Und natürlich: Welches Verhalten ist richtig und welches falsch. Privat jedoch ist Frank Anders anders. Abseits der Kamera ist der TV-Star ein Narzisst und cholerischer Wüterich. Als Franks langjähriger Kameramann Stefan Glück (Niels Bormann) – genannt Happy – ermordet im Kofferraum seines ausgebrannten Autos gefunden wird, beginnen die Kölner Kommissare auf dem Studiogelände zu ermitteln. Dass dies für Familienmensch Freddy Schenk fast schon ein Fan-Ding ist, weil er mit seiner Enkelin stets "Sachen und Lachen" gemeinsam schaute, ist er in Sachen Selfies mit dem Star durchaus aufgeschlossen. Beim kinderlosen Max Ballauf löst dies eher Befremden aus.

ARD
Tatort: Showtime
Kriminalfilm • 12.04.2026 • 20:15 Uhr

Je mehr die Ermittler in den Produktionsalltag der TV-Show eintauchen, desto deutlicher wird: Die Stimmung unter den ambitionierten Kinderunterhaltern ist alles andere als gut. Frank Anders' Frau Caro (Silvina Buchbauer) ist Produzentin und Managerin der Produktion – und chronisch genervt. Mit einem der Hauptcharaktere, einem Mann im Tapir-Kostüm (Erkan Acar), hat Frank regelmäßigen Stress.

Dazu kommt: Auch in Liebesdingen und im "Kundenkontakt" mit Kindern und deren Familien scheint hinter den Kulissen der Show manches im Argen zu liegen. Dazu erfährt man im Lauf der 90 Krimiminuten mehr von Regisseurin Annabelle Mayers (Julia Riedler) oder auch Praktikantin Marie Wolters (Bineta Hansen). Als Herrin über stundenlanges Archivmaterial ständig laufender Kameras verbringt die junge Frau ihren Arbeitstag in einer dunklen Studiokammer, um aus Outtakes Social Media-Material zusammenzuschneiden. Für die Ermittler durchaus ein Glücksfall, denn so können sie Zeuge von Interaktionen im TV-Studio werden, die nie für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt waren.

Derzeit beliebt:
>>"Hitster – Die Gameshow der größten Hits": Alle Infos zur neuen Show mit Elton
>>"Terra Xplore": Was macht einen Papa aus? Mit den Neureuthers
>>"Wer weiß denn sowas XXL": Der Start der dritten Ausgabe der ARD-Quizshow mit Wotan Wilke Möhring und Bernhard Hoëcker
>>"Praxis mit Meerblick – Willkommen zu Hause": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn

Ein von der Decke hängender Mann im Adlerkostüm

In ihrem Januar-Fall "Tatort: Die Schöpfung" ermittelten Max Ballauf und Freddy Schenk noch an der Oper. Nun geht es zum Fernsehen – "Medientage" in Köln sozusagen. Die Atmosphäre der beiden Krimis ist allerdings unterschiedlich. Während der Opern-"Tatort" eher ein kühler Kunst-Krimi über Abläufe und Gewerke des Klassikbetriebes war, menschelt es in "Showtime" durch und durch. Dass der WDR-Krimi inhaltlich mit einer Bildungsinstitution-Sendung für Kinder spielt, kann man durchaus doppelbödig verstehen. Immerhin entsteht im gleichen Haus auch "Die Sendung mit der Maus". Man stelle sich nur vor, da ginge es hinter den Kulissen genauso böse zu! Generationen von Fans wären nachträglich traumatisiert.

Auch wenn es beim fiktiven "Sachen und Lachen" keine Maus gibt, ist der sehr unterhaltsame Film voller Tiere. Auf dem Studiogelände, wo sich die Ermittler regelmäßig verirren, weil hier in etwa die Größe der Hollywood-Studios von Warner Brothers oder Universal behauptet wird, weisen schon mal Menschen in riesigen Fantasietier-Outfits den Weg. Oder ein von der Decke hängender Mann im Adlerkostüm erklärt, wo es lang gehen könnte. Man merkt dem launigen und auch in den Dialogen gut geschriebenen Krimi an: Regisseurin Isabell Šuba ("King of Stonks") hatte bei ihrem ersten "Tatort" ebenso viel Spaß wie die gut aufgelegten Drehbuch-Routiniers Arne Nolting und Jan Martin Scharf ("Club der roten Bänder").

Tiefe Abgründen hinter vielen Formen der Komik

Kleines Beispiel: Als der Tapir-Darsteller, ein gestresster Mann mit Künstlerseele, der stets in einem albernen, arg bauchigem Kostüm herumlaufen muss, von den Kommissaren gefragt wird, warum er nach einem schlimmen Streit mit Frank Anders nicht gekündigt hätte, antwortet er: "Der Arbeitsmarkt für Tapire ist gerade etwas eng." Auch fast alle anderen Protagonisten, inklusive der Kölner Co-Ermittler Norbert Jütte (Roland Riebeling) und KTU-lerin Natalie Förster (Tinka Fürst), bekommen in diesem launigen Abgesang auf die heile Welt der Fernsehunterhaltung ihre schönen Szenen und starken Punchlines.

Der größte Coup ist allerdings die Besetzung der Episoden-Hauptrolle mit dem genialen Parodisten und Verwandlungskünstler Max Giermann ("Switch Reloaded"). Der 50-jährige Komödienstar darf hier tiefe Abgründe hinter vielen Formen der Komik zeigen und dabei glänzen. "Showtime" ist einer der launigsten "Tatort"-Folgen seit langem – und nicht ohne Botschaften. Eine davon könnte lauten: Treffe niemals dein Idol, denn du könntest enttäuscht werden. Eine andere: Schaue niemals hinter die Kulissen von Film und Fernsehen, denn dahinter ist entweder nichts oder das Gegenteil der behaupteten Empathie am Set: Fernsehen kann sogar sehr böse sein.

Tatort: Showtime – So. 12.04. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Ungewöhnliches "Die Rosenheim-Cops"-Special: Das gab es in 24 Jahren noch nie
Neues Special
"Die Rosenheim-Cops"
"In Wahrheit – Die Liebe und der Tod": Kritik zum ARTE-Film mit Christina Hecke
TV-Krimi
In Wahrheit - Die Liebe und der Tod
Kein Geld für "Immer wieder sonntags": Das hat die ARD stattdessen vor
Kultsendung-Aus
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
Kurioser TV-Aussetzer im ZDF: "Tagesschau" statt "Aktenzeichen XY... ungelöst"
ZDF-Tagesschau-Panne
ZDF
"Schwerer persönlicher Verlust": Paul Panzer muss Tour-Termine absagen
Trauerfall
Paul Panzer
"Der Irland-Krimi: Die Tote am Fluss" mit Desirée Nosbusch: Darum geht's
Gewalt gegen Frauen
"Der Irland-Krimi: Die Tote am Fluss"
BAP-Sänger Wolfgang Niedecken warnt im ZDF: "Man darf sich daran nicht gewöhnen"
BAP-Jubiläum
"Volle Kanne"
Fans müssen geduldig sein: "Tatort"-Sommerpause deutlich verlängert
Verlängerte Krimi-Pause
"Tatort: Unvergänglich (1)"
Doch nicht das Aus? So könnte das Kult-Duo Batic & Leitmayr zurückkehren
Tatort-Abschied
"Tatort: Unvergänglich (2)"
Krasser Abschied: Das passierte im letzten "Tatort"-Fall von Batic und Leitmayr
Abschied der Kult-Kommissare
"Tatort: Unvergänglich (1)"
"Rosamunde Pilcher: Wo Liebe aufhört und wo sie beginnt": Wenn die Risse einer Ehe tiefer werden
Emotionales Herzkino
Rosamunde Pilcher: Wo Liebe aufhört und wo sie beginnt
"Der Exorzist: Bekenntnis": Kritik zur Fortsetzung mit Ellen Burstyn
SAT.1 Horror-Klassiker
Der Exorzist: Bekenntnis
Ruth Moschners Karriere begann als Kind bei "Aktenzeichen XY" – der Fall ist bis heute ungeklärt
Karrierestart
Ruth Moschner
"Helen Dorn – Verdammte Familie": Kritik zum neuen ZDF-Krimi mit Anna Loos
Familiäre Verstrickungen
"Helen Dorn - Verdammte Familie"
"Schlag den Star": Der Start des Duells zwischen Henning Baum und Sebastian Ströbel
ProSieben TV-Duell
Schlag den Star
Der verrückte Actionspaß mit Frederick Lau geht weiter: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Gangsterjagd
Crooks
"Harakiri" im Zeitplan von Gustav Schäfer: Verpasst er seinen "Let's Dance"-Auftritt?
Show-Doppelbelastung
Let's Dance
Guido Maria Kretschmer will nichts mehr mit seinem Bruder zutun haben
Familiäre Konflikte
Guido Maria Kretschmer spricht über das schwierige Verhältnis zu seinem Bruder.
Barbara Wussow verrät ihr Diät-Geheimnis: Zehn Kilo in zwei Monaten
Gewichtsverlust
Barbara Wussow in einem silbernen Kleid auf dem roten Teppich.
Collien Fernandes und Christian Ulmen: Spannungen am Set
"völlig schockiert vom anderen"
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
"Was machst du in meinem Zimmer?": Anna-Carina Woitschack berichtet von skurrilem "Let's Dance"-Vorfall
Tanzwettbewerb
"Let's Dance"
Komplett neuer Look: So haben Sie Schauspieler Jonah Hill noch nie gesehen
Jonah Hills neuer Look
Jonah Hill
Andrea Kiewel spricht über Trennungsschmerz: "Mein Schwachpunkt"
Leben in Israel
Andrea Kiewel spricht über ihre Schwäche, die sie nun überwunden hat.
"Ich starrte nur auf die Wand": Michael Mittermeier denkt an "extrem dunkle Zeit" zurück
Comedy als Therapie
Michael Mittermeier
"Himmel, Herrgott, Sakrament": Kritik zur zweiten Staffel der BR-Reihe mit Stephan Zinner
Pfarrer-Serie
"Himmel, Herrgott, Sakrament"
"Malcolm Mittendrin": Ein chaotisches Wiedersehen auf Disney+
Kult-Comeback
"Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" | Disney+
Frankie Muniz feiert Comeback in "Malcolm mittendrin": Diese Entscheidung rettete ihm einst das Leben
Hollywood-Rückkehr
Malcolm mittendrin
"From Dusk Till Dawn": Kultfilm von Robert Rodriguez im Free-TV
Blutiges Kultkino
From Dusk Till Dawn
Franziska van Almsick über schlimmste Zeit ihres Lebens: "Ich habe meine Narben"
Karriere-Rückblick
Franziska van Almsick
Harry-Potter-Serie: Trailer und Startdatum veröffentlicht!
Harry Potter Streaming
Dominic McLaughlin als Harry Potter