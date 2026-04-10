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"Praxis mit Meerblick – Willkommen zu Hause": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn

Rückkehr nach Rügen

"Praxis mit Meerblick – Willkommen zu Hause": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn

10.04.2026, 12.05 Uhr
von Elisa Eberle
Nach einer geplatzten Hochzeit und einer Auszeit in Norwegen kehrt Nora Kaminski nach Rügen zurück. In der neuen Folge der beliebten ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" muss sie sich erneut Herausforderungen stellen.
"Praxis mit Meerblick - Willkommen zu Hause"
Nach der geplatzten Hochzeit mit Max musste Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) erstmal weit weg. Doch zu Beginn des 27. Films "Praxis mit Meerblick - Willkommen zu Hause" kommt sie zurück auf Rügen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Willkommen zu Hause"
Kaum zurück auf Rügen leistet Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn, rechts) bei der gestürzten Pia Geissen (Klara Deutschmann) erste Hilfe. Pias Freund Johannes Schroth (Julius Forster) unterstützt so gut er kann.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Willkommen zu Hause"
Roswitha Wing (Petra Kelling, links) freut sich über Nora Kaminskis (Tanja Wedhorn) Rückkehr.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Willkommen zu Hause"
Der Tierarzt Dr. Mandel (Marco Girnth) stellt Nora Kaminskis (Tanja Wedhorn) Geduld abermals auf die Probe.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Willkommen zu Hause"
Kai Kaminski (Lukas Zumbrock) kommt überraschend mit seiner neuen Freundin Sophie Trafeur (Maxine Kazis) zu Besuch.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

Was war das nur für ein dramatisches Ende, mit dem sich die beliebte ARD Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" im Mai 2025 in ihre alljährliche längere Pause verabschiedete? Unmittelbar vor seiner von langer Hand und äußerst liebevoll geplanten Hochzeit mit Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) gestand Max Jensen (Bernhard Piesk) vor Augen der bereits versammelten Gäste doch noch seinen Seitensprung und ließ die Feier damit krachend platzen. Wie es Nora in der Zwischenzeit wohl erging? Das wird ein knappes Jahr später nun im 27. Film "Praxis mit Meerblick – Willkommen zu Hause" (Regie von Franziska Hörisch, Buch: Marcus Hertneck) beantwortet.

ARD
Praxis mit Meerblick – Willkommen zu Hause
Drama • 10.04.2026 • 20:15 Uhr

Nora, so erfährt man, tat nach dem schmerzhaften Erlebenis das, was vermutlich viele Menschen in ihrer Situation getan hätten: Sie ergriff erst einmal die Flucht. Sechs Wochen, so erzählt sie einem Mitreisenden auf der Fähre, sei sie allein mit dem Fahrrad durch Norwegen gereist. Nun jedoch zieht es die Ärztin ohne Doktortitel zurück auf Rügen zu ihren Lieben. Kaum angekommen, ist sie auch schon wieder voll in ihrem Element: Die Urlauberin Pia Geissen (Klara Deutschmann) stürzt bei einem allzu euphorischen Sprint ans Meer im Sand und bricht sich dabei den Arm. Nora Kaminski ist als Ersthelferin sofort zur Stelle und schickt die Verletzte mit ihrem ihrem Partner Johannes (Julius Forster) ins Krankenhaus.

Sympathisch wie immer

Kurze Zeit später wird die junge Frau jedoch abermals in der Praxis von Nora Kaminski vorstellig: Diesmal klagt sie über Übelkeit und Erschöpfung. Schnell wird klar, dass weitaus mehr hinter den geschilderten Leiden steckt, und Nora, die immer noch sichtlich unter dem Betrug von Max leidet, wird plötzlich zur Vermittlerin in einer fremden Beziehung. Währenddessen macht sich Noras Umfeld, allen voran ihre Schwester Franziska (Tina Amon Amonsen) große Sorgen um die frisch Getrennte, was bei Nora nicht nur auf Begeisterung stößt ...

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Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn spielt die vom Leben gebeutelte Ärztin noch immer so sympathisch wie im ersten Film vor knapp zehn Jahren. Dazu gibt abermals viele sonnige Aufnahmen von der beliebten Urlaubsinsel in der Ostsee. Ein 28. Film der Reihe steht bereits in den Startlöchern: "Praxis mit Meerblick – Der Dickkopf" erzählt von einem finanziell angeschlagenen Imbissbesitzer (Marc Zwinz) mit Rückenschmerzen. Das Erste zeigt den Film am Freitag, 17. April, um 20.15 Uhr. Eine Woche später, am Freitag, 24. April, folgt mit "Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest" ein 29. Film. Drei weitere Episoden sind bereits abgedreht.

Praxis mit Meerblick – Willkommen zu Hause – Fr. 10.04. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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