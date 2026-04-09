Nilam Farooq macht Schwangerschaft öffentlich: "Möchte die Kontrolle behalten"

Es sind eigentlich freudige Nachrichten, mit denen sich Schauspielerin Nilam Farooq am Mittwochabend bei ihren Fans auf Instagram meldet. Die 36-Jährige erwartet nämlich Nachwuchs! Doch schon die zögerliche Art, mit der die Schauspielerin in die Kamera spricht, lässt erahnen, dass mehr dahintersteckt. Denn, wie Farooq daraufhin erklärt, hätte sie die Nachricht am liebsten privat gehalten.

Das erklärt die Schauspielerin in dem Instagram-Reel, dass sie mit den Worten "Ich bin Mama" betitelt. Dort kündigt sie an: "Das wird jetzt wahrscheinlich das Persönlichste, das ihr seit langer, langer Zeit von mir gesehen habt." Sie berichtet, aktuell schwanger zu sein, betont aber im selben Atemzug: "Wenn es komplett nach mir gegangen wäre, wäre das weiterhin ein privates Thema geblieben, was hier nichts verloren hat."

Für die Schauspielerin ist es nicht die erste Schwangerschaft, sie verrät sogar, bereits zum vierten Mal schwanger zu sein. Doch als sie vor zwei Jahren ein Kind erwartete, sei ihr durch einzelne Medien die Entscheidung abgenommen worden, die Nachricht selbst öffentlich zu machen. Und auch dieses Mal seien Fotos von ihr veröffentlicht worden, "wo man das sehr deutlich sieht".

Nilam Farooq musste während Schwangerschaft Todesfall verkraften "Anders als damals, möchte ich dieses Mal selber die Kontrolle darüber behalten und den Wind aus den Segeln nehmen", erklärt die 36-Jährige und macht dann weitere, persönliche Details öffentlich. So habe sie während einer ihrer Schwangerschaften ihren Vater verloren. Farooq berichtet weiter: "Ich habe super früh wieder angefangen zu arbeiten. Stillend."

Für die Schauspielerin offenbar eine extrem schwere Zeit: "Es wurde mir zum absoluten Horror gemacht", stellt sie klar. Sie haben aus Schutz ihrer Privatsphäre nie über diese Themen sprechen können, merkt nun jedoch an: "Vielleicht sind das Themen, die vielleicht doch etwas online zu suchen haben." Zwar solle man Kinder weiterhin aus dem Internet raushalten, es sei jedoch wichtig, Themen wie Fehlgeburten, Todesfällen und dem Arbeitsleben als Mutter Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Reaktionen ihrer Fans sind voller Mitgefühl. Sie drücken ihre Dankbarkeit für die offenen Worte der Schauspielerin aus. So schreibt ein User: "Schade, dass du dich zu diesem Schritt sozusagen gezwungen gefühlt hast. Danke, dass du so ehrlich, so herzlich und so transparent bist. Darum lieben wir dich!", eine andere Userin gesteht: "Ich find's toll wie du reagierst und damit umgehst und zugleich bin ich geschockt, echt nichts mitbekommen zu haben, dass das schon deine vierte Schwangerschaft ist."

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