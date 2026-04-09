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"Immer mehr Wut – Warum sind wir so aggressiv?": Kritik zur Dokumentation auf 3sat

Aggressionsanalyse

"Immer mehr Wut – Warum sind wir so aggressiv?": Kritik zur Dokumentation auf 3sat

09.04.2026, 12.12 Uhr
von Hans Czerny
3sat zeigt eine Dokumentation und Diskussion über die zunehmende Wut und Aggression in der Gesellschaft. Experten analysieren, warum Wut steigt und wie sie positiv genutzt werden kann.
Immer mehr Wut - Warum sind wir so aggressiv?
In der Bevölkerung nimmt die Wut immer mehr zu. Übergriffe auf Polizisten und Rettungsdienste häufen sich. Nano will klären, was der Auslöser ist.  Fotoquelle: ZDF / Leo Dorer
Immer mehr Wut - Warum sind wir so aggressiv?
Wut bleibt längst nicht mehr auf Verkehrssituationen beschränkt. Spielt Politikverdrossenheit eine Rolle?  Fotoquelle: ZDF / Leo Dorer
Immer mehr Wut - Warum sind wir so aggressiv?
Hass im Netz: Auch die digitale Wut ist ein steigendes Problem.   Fotoquelle:  ZDF / Florian Fiedler

Die Meldungen von Übergriffen auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienste mehren sich in letzter Zeit. 19.500 Übergriffe auf Einsatzkräfte soll es 2024 gegeben haben, 600 Polizisten wurden verletzt, hundert davon schwer. Was löst Wut in uns aus – und warum steigert sie sich gegenwärtig so sehr? Zu behaupten, dass Wut ein urmenschliches Bedürfnis sei, hilft bei der Beantwortung dieser Frage nicht viel, es hilft allerdings möglicherweise bei deren Besänftigung. Die Wissenschaftssendung "Nano" versucht, das Phänomen in einer Dokumentation mit dem Titel "Immer mehr Wut – Warum sind wir so aggressiv?" und einer anschließenden Expertendiskussion ("Neuer Faschismus – Freie Wahlen in die Unfreiheit") zu klären.

3sat
Immer mehr Wut – Warum sind wir so aggressiv?
Doku / Diskussion • 09.04.2026 • 20:16 Uhr

Dabei kommt zum Vorschein, dass Wut auch durchaus Positives bewirken kann, als Auslöser für vernunftgeleitete Aktionen. "Wut mobilisiert, macht Missstände sichtbar und verändert unser Zusammenleben stärker, als vielen bewusst ist", heißt es in der Vorankündigung zum Film "Immer mehr Wut – Warum sind wir so aggressiv?" von Christine Binder und Luzie Funke.

Wut macht sich allerdings nicht nur in der Öffentlichkeit bemerkbar, sie nimmt auch unmittelbar Einfluss auf unseren Körper. Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol werden ausgelöst und wirken als Trigger, die unsere Gesundheit beeinträchtigen können. Die Nano-Doku zeigt aber auch Menschen, die lernen, ihre Wut zu bewältigen. Und sie zeigt, wie aus einem explosiven Gefühl ein Werkzeug für positive Veränderung und ein besseres Miteinander werden kann.

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Immer mehr Wut – Warum sind wir so aggressiv? – Do. 09.04. – 3sat: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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