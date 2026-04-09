"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Die ZDF-Reihe mit Rudi Cerne

Obwohl sie selbst kaum etwas hat, ist eine obdachlose Frau in ihrem Viertel als Wohltäterin bekannt. Doch dann wird ihr Zelt eines Nachts angezündet. Bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wollen Moderator Rudi Cerne und die ermittelnden Behörden den dafür verantwortlichen Mann nun finden.

Aktenzeichen XY... Ungelöst True Crime • 08.04.2026 • 20:15 Uhr

Bedürftigen zu helfen, obwohl sie selbst kaum etwas besitzt: Für eine obdachlose Frau aus Dortmund, deren Schicksal nun bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" erzählt wird, ist das lange selbstverständlich. Doch dann steckt eines nachts ein fremder Mann ihr Zelt in der Fußgängerzone der Dortmunder Innenstadt in Brand. Warum? Das wollen Rudi Cerne und die verantwortlichen Ermittlerinnen und Ermittler in der April-Ausgabe der True-Crime-Reihe im ZDF herausfinden. Sachdienliche Hinweise oder Zeugenaussagen werden dringend erbeten.

Auch der Überfall auf einen Non-Food-Discounter in Bielefeld stellt die Polizei bis heute vor ein Rätsel: Der maskierte Täter war Passanten bereits vor der Tat durch sein ungewöhnliches Verhalten aufgefallen. Kann er nun durch die Sendung überführt werden?

Als einen Aufruf zur Vorsicht kann indes der dritte Fall des Abends verstanden werden: Ein Hausbesitzer in Borken bekam nachts Besuch von der Steuerfahndung. Doch als er die Tür öffnete, kamen dem Opfer Zweifel ...

Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 08.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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