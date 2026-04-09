Home News TV-News

Kurioser TV-Aussetzer im ZDF: "Tagesschau" statt "Aktenzeichen XY... ungelöst"

ZDF-Tagesschau-Panne

Kurioser TV-Aussetzer im ZDF: "Tagesschau" statt "Aktenzeichen XY... ungelöst"

09.04.2026, 12.34 Uhr
Eine Panne im ZDF sorgte am Mittwochabend für Verwirrung: Kurz vor dem Start von "Aktenzeichen XY... ungelöst" wurde plötzlich ein Ausschnitt der "Tagesschau" gezeigt. Zuschauer reagierten verwirrt und amüsiert auf die unerwartete Programmänderung, die schnell behoben wurde.
ZDF
Im ZDF kam es am Mittwochabend zu einer kleinen Panne: Statt des Krimiformats "Aktenzeichen XY... ungelöst" wurde plötzlich die "Tagesschau" gezeigt.   Fotoquelle: 2014 Getty Images/Thomas Lohnes

Wer am Mittwochabend bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF einschalten wollte, der wurde möglicherweise kurz stutzig. Denn kurz vor dem Start der beliebten Sendung mit Moderator Rudi Cerne kam es zu einer kuriosen Panne: Das ZDF zeigte plötzlich einen Ausschnitt aus der "Tagesschau".

Kurz zuvor lief noch alles nach Programm: Um 19.25 Uhr zeigte das ZDF wie geplant eine Ausgabe der Sendung "besseresser: Food Stories" mit Sebastian Lege. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sollte es dann pünktlich um 20.15 Uhr mit "Aktenzeichen XY... ungelöst" weitergehen. Doch der Übergang gelang nicht nahtlos.

Zuschauer amüsieren sich über TV-Panne im ZDF

Denn statt des Krimiformats wurde plötzlich ein Ausschnitt der ARD-"Tagesschau" eingespielt. Dort kündigte Sprecherin Julia-Niharika Sen den Blick auf das Wetter an. Kurz war die Wetterkarte noch zu sehen, dann fiel dem Sender die Panne offenbar auf. Es wurde das Bild eines Plattenspielers mit ZDF-Logo eingeblendet, dazu der Text: "Störung. Gleich geht's weiter ...".

Derzeit beliebt:
>>"Schwerer persönlicher Verlust": Paul Panzer muss Tour-Termine absagen
>>Tom Beck übers Vater sein: "Das ist der Job meines Lebens"
>>Überraschendes Aus für "Beatrice Egli Show": Sie wird den "Fokus auf das Neue legen"
>>"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Die ZDF-Reihe mit Rudi Cerne

Das ZDF äußerte sich bisher nicht zu der Panne, den Zuschauerinnen und Zuschauer entging sie aber natürlich nicht. In den sozialen Medien wunderten sich einige User über die plötzliche "Programmänderung". "Seit wann läuft die Tagesschau im ZDF?", heißt es in einem Beitrag auf X, in dem ein Screenshot der Panne zu sehen ist. Ein anderer User kommentiert amüsiert: "Wer von Euch hat das ZDF kaputt gemacht?"

Nach dem Zwischenfall ging es dann aber wie gewohnt mit "Aktenzeichen XY... ungelöst" weiter. Zu weiteren Störungen kam es nicht.

Überraschendes Aus für "Beatrice Egli Show": Sie wird den "Fokus auf das Neue legen"
Schlagersängerin Beatrice Egli hat auf Instagram das Ende ihrer "Beatrice Egli Show" bekannt gegeben. Die 37-Jährige möchte sich neuen Projekten widmen und verabschiedet sich von ihrem TV-Format. Auch der SWR hat das Ende bestätigt.
Eglis Show-Aus
Beatrice Egli

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Aktenzeichen XY... ungelöst

Das könnte dich auch interessieren

Von Anja Kruse bis Barbara Wussow: Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Neue Rollen
Klausjürgen Wussow
"Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer": Alle Infos zur ZDF-Sendung
Kontroverse im ZDF
Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
"Lena Lorenz: Muttergefühle": Alle Infos zur ZDF-Serie mit Judith Hoersch
Heimatserie
"Lena Lorenz - Muttergefühle"
"Die Queen und ich": Alle Infos zu der neuen Dokumentation auf ARTE
Jahrhundert-Königin
"Die Queen und ich"
"Der Irland-Krimi: Die Tote am Fluss" mit Desirée Nosbusch: Darum geht's
Gewalt gegen Frauen
"Der Irland-Krimi: Die Tote am Fluss"
BAP-Sänger Wolfgang Niedecken warnt im ZDF: "Man darf sich daran nicht gewöhnen"
BAP-Jubiläum
"Volle Kanne"
Radikale Veränderung bei Barbara Wussow: So verlor sie zehn Kilo in zwei Monaten
Gewichtsverlust
Barbara Wussow in einem silbernen Kleid auf dem roten Teppich.
Fans müssen geduldig sein: "Tatort"-Sommerpause deutlich verlängert
Verlängerte Krimi-Pause
"Tatort: Unvergänglich (1)"
"Terra X Harald Lesch: Blackout": Geht uns in Deutschland wirklich der Strom aus?
Geht uns der Strom aus?
Terra X Harald Lesch: Blackout
Collien Fernandes hält in schweren Zeiten am Traumschiff fest: "bedeutet mir wahnsinnig viel"
Traumschiff-Engagement
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
"Immer mehr Wut – Warum sind wir so aggressiv?": Kritik zur Dokumentation auf 3sat
Aggressionsanalyse
Immer mehr Wut - Warum sind wir so aggressiv?
Beatrice Egli über einen emotionalen Fan-Moment: "Das bewegt mich sehr"
Besondere Begegnung
Beatrice Egli in einem Interview auf dem roten Teppich.
Mario Adorf: Tod eines Filmgiganten
Schauspielikone
Mario Adorf mit betenden Händen.
"Möchte die Kontrolle behalten": Nilam Farooq macht Schwangerschaft öffentlich
Schauspielerin enthüllt
Niam Farooq
"The Testaments: Die Zeuginnen" setzt "The Handmaid's Tale" fort
Dystopische Fortsetzung
"The Testaments: Die Zeuginnen"
Tom und Bill Kaulitz schocken Fans mit Spotify-Statement
"nicht zusammengekommen"
Bill und Tom Kaulitz
Ein Prinz: So hat sich Simone Thomalla in Sophias Vater verliebt
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Udo Wachtveitl über seinen Abschied beim "Tatort": "Wir sind irgendwann vergessen"
Serien-Ausstieg
Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl auf der Couch bei der NDR-Talkshow.
US-Rapper Offset befindet sich nach Schüssen im Krankenhaus
Rapper verletzt
Offset
Arabella Kiesbauer enthüllt: So tickt Deutschlands Realitystar
Reality-Allstars
Kampf der RealityAllstars
Finale von "The Boys": Ein düsteres Meisterwerk
Antihelden-Epos
"The Boys" - Staffel 5 | Prime Video
Quentin Tarantinos "Death Proof": Eine Hommage an die Grindhouse-Ära
Im Free-TV
Death Proof - Todsicher
Besser als Marvel und DC: Diese Superheldenserien lohnen sich wirklich
Alternative Superheldenserien
Die besten Superheldenserien
Aubrey Plaza erwartet erstes Kind mit Christopher Abbott
Neues Glück
Aubrey Plaza
"Aus dem Leben": Kritik zum ARD-Familiendrama mit Harald Krassnitzer
Schlaganfall-Drama
Aus dem Leben
"Promi Taste": Alle Infos zum Staffelstart bei SAT.1
VIP-Kochwettbewerb
Promi Taste
"Holt – Der Windkraft-Schwindler": Darum geht's in der Doku rund um den Milliardenbetrug
Alle Infos
Holt - Der Windkraft-Schwindler
Harald Glööckler spricht in Podcast über schwere Kindheit: "Habe meinen Eltern bis heute nicht verziehen"
Glööcklers Realitätscheck
Harald Glööckler
Von Träumen, Siegen und Skandalen: Das waren die größten DSDS-Momente
DSDS-Höhepunkte
Die größten DSDS-Momente aller Zeiten
Seltenes Lebenszeichen von Thomas Gottschalk: Neues Foto sorgt für Wirbel
Mit der Familie
Thomas Gottschalk und seine Frau Karina stehen nebeneinander