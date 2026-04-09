Kurioser TV-Aussetzer im ZDF: "Tagesschau" statt "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Überraschendes Aus für "Beatrice Egli Show": Sie wird den "Fokus auf das Neue legen"

Schlagersängerin Beatrice Egli hat auf Instagram das Ende ihrer "Beatrice Egli Show" bekannt gegeben. Die 37-Jährige möchte sich neuen Projekten widmen und verabschiedet sich von ihrem TV-Format. Auch der SWR hat das Ende bestätigt.