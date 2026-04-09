Kurioser TV-Aussetzer im ZDF: "Tagesschau" statt "Aktenzeichen XY... ungelöst"
Wer am Mittwochabend bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF einschalten wollte, der wurde möglicherweise kurz stutzig. Denn kurz vor dem Start der beliebten Sendung mit Moderator Rudi Cerne kam es zu einer kuriosen Panne: Das ZDF zeigte plötzlich einen Ausschnitt aus der "Tagesschau".
Kurz zuvor lief noch alles nach Programm: Um 19.25 Uhr zeigte das ZDF wie geplant eine Ausgabe der Sendung "besseresser: Food Stories" mit Sebastian Lege. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sollte es dann pünktlich um 20.15 Uhr mit "Aktenzeichen XY... ungelöst" weitergehen. Doch der Übergang gelang nicht nahtlos.
Zuschauer amüsieren sich über TV-Panne im ZDF
Denn statt des Krimiformats wurde plötzlich ein Ausschnitt der ARD-"Tagesschau" eingespielt. Dort kündigte Sprecherin Julia-Niharika Sen den Blick auf das Wetter an. Kurz war die Wetterkarte noch zu sehen, dann fiel dem Sender die Panne offenbar auf. Es wurde das Bild eines Plattenspielers mit ZDF-Logo eingeblendet, dazu der Text: "Störung. Gleich geht's weiter ...".
Das ZDF äußerte sich bisher nicht zu der Panne, den Zuschauerinnen und Zuschauer entging sie aber natürlich nicht. In den sozialen Medien wunderten sich einige User über die plötzliche "Programmänderung". "Seit wann läuft die Tagesschau im ZDF?", heißt es in einem Beitrag auf X, in dem ein Screenshot der Panne zu sehen ist. Ein anderer User kommentiert amüsiert: "Wer von Euch hat das ZDF kaputt gemacht?"
Nach dem Zwischenfall ging es dann aber wie gewohnt mit "Aktenzeichen XY... ungelöst" weiter. Zu weiteren Störungen kam es nicht.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH