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Christian Rivers' seelenloses CGI-Spektakel: "Mortal Engines" im Free-TV

Seelenloses Spektakel

Christian Rivers' seelenloses CGI-Spektakel: "Mortal Engines" im Free-TV

09.04.2026, 14.06 Uhr
von Jasmin Herzog
Christian Rivers verwandelte "Mortal Engines" in ein CGI-Spektakel, das trotz Peter Jacksons Beteiligung als einer der größten Kino-Flops in die Geschichte einging.
Mortal Engines - Krieg der Städte
"Mortal Engines" ist ein teures Effektspektakel von Produzent Peter Jackson.  Fotoquelle: RTL / © 2018 MRC II Distribution Company L.P. and Universal City Studios Production LLLP.
Mortal Engines - Krieg der Städte
Hester (Hera Hilmar) versucht Valentine in London umzubringen.  Fotoquelle: RTL / © 2018 MRC II Distribution Company L.P. and Universal City Studios Production LLLP.
Mortal Engines - Krieg der Städte
Auf die wagemutige Luftschiffpilotin Anna Fang (gespielt von der südkoreanischen Sängerin Jihae) ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt.  Fotoquelle: RTL / © 2018 MRC II Distribution Company L.P. and Universal City Studios Production LLLP.
Mortal Engines - Krieg der Städte
Der Historikerlehrling dritten Grades Tom (Robert Sheehan) verbündet sich mit Hester und anderen Outlaws gegen London.  Fotoquelle: RTL / © 2018 MRC II Distribution Company L.P. and Universal City Studios Production LLLP.
Mortal Engines - Krieg der Städte
Der Anführer von London, Thaddeus Valentine (Hugo Weaving), will die Weltherrschaft an sich reißen.  Fotoquelle: RTL / © 2018 MRC II Distribution Company L.P. and Universal City Studios Production LLLP.
Mortal Engines - Krieg der Städte
Anna (Jihae) rettet Hester und Tom vor den Sklavenhändlern.  Fotoquelle: RTL / © 2018 MRC II Distribution Company L.P. and Universal City Studios Production LLLP

Christian Rivers machte aus der preisgekrönten Jugendbuchdystopie "Mortal Engines: Krieg der Städte", zu der Peter Jackson das Drehbuch mitverfasste, ein recht seelenloses CGI-Spektakel.

In einer postapokalyptischen Welt ist London zu einer Monsterstadt geworden, die auf Rädern durch das einstige Europa walzt. Sie verschlingt alles Ess- und anderweitig Verwertbare, was unterlegene Städte auf Rädern zu bieten haben, und macht sich deren Einwohner untertan. Was klingt wie eine kranke, düstere "After-Brexit"- Fantasie, ist der stotternde Auftakt zu einem vierteiligen Film-Epos unter der Ägide von "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson. Sein langjähriger filmischer Weggefährte Christian Rivers, der 2006 einen Oscar für die Special Effects von Jacksons "King Kong" erhielt und bei den umfangreichen Dreharbeiten zu "Der Hobbit" auch schon mal inszenieren durfte, führte bei diesem Mammutprojekt zum ersten Mal durchgängig Regie. VOX zeigt "Mortal Engines – Krieg der Städte" (2018) am 9. April ab 22.05 Uhr.

Es beginnt ungewöhnlich und verheißungsvoll: Die Menschen haben wenig aus der Vergangenheit gelernt. Ein gnadenloser "60-Minuten-Krieg", bei dem Quantenwaffen eingesetzt wurden, hat die Erde komplett verwüstet und eine "Mad Max"-artige Szenerie hinterlassen. Das kleine, mobile Städtchen Salthook – an Michael Bays "Transformers" erinnernd – flieht vor London, einer imposanten Stadt mit St. Paul's Cathedral auf der Spitze. Keine Frage: Christian Rivers, der bei Jackson als Storyboardzeichner begann und sich zum SFX-Experten hocharbeitete, versteht sein CGI-Handwerk. London schluckt Salthook, verleibt sich seine Low-Tech-Raritäten und andere Ressourcen ein.

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Überraschend humorlos

Einer der Einwohner der dominanten Metropole ist der Experte für die Technologie der "Damaligen", Tom Natsworthy (der irische Nachwuchsdarsteller Robert Sheehan), der den renommierten Historiker Thaddeus Valentine (Hugo Weaving) verehrt. Doch es dauert nicht lange, bis der sich als klischeehafter Bösewicht entpuppt. Als die durch eine Narbe auf dem Gesicht entstellte Hester Shaw (Hera Hilmar) versucht, Valentine zu töten, kann Tom das in letzter Minute verhindern. Doch nach einer recht eindrucksvollen Verfolgungsjagd durch die mahlenden Mühlen der gefräßigen Stadt erfährt Tom den Grund für den Mordanschlag: Valentine hat einst Hesters Mutter getötet.

Der gutherzige Tom schlägt sich fortan mit dem unnachgiebigen Racheengel Hester durch. Als sie auf der Flucht mit ihm einen eingeschweißten Kuchen teilt, dessen Verfallsdatum vor langer Zeit abgelaufen ist, kommt es zum einzig guten Witz in dem erschreckend humorlosen und insgesamt dialogschwachen Film.

Einer der massivsten Kinoflops aller Zeiten

Leider verpasst es Rivers, der es mit "Mortal Engines" lediglich in die Vorauswahl für einen Oscar 2019 in der Kategorie Beste visuelle Effekte geschafft hatte, die Figuren des Films, mit denen man in den zahlreichen Kämpfen mitfiebert, angemessen in Szene zu setzen. Junkie XL's bombastischer Score macht die Sache leider nicht besser.

Und der Hinweis "von Produzent Peter Jackson" genügte auch dem Kinopublikum offensichtlich nicht. Der Film spielte nur etwa 83 Millionen Dollar ein, unterm Strich schätzen Experten, dass der Film sage und schreibe etwa 175 Millionen Dollar Verlust einfuhr. Er gilt damit mit als einer der größten Kino-Flops aller Zeiten.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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