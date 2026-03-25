Stephen Colbert schreibt Drehbuch für neuen "Herr der Ringe"-Film

Sein Late-Night-Format "Late Show" wird ab Mai Geschichte sein. Auf die faule Haut legt sich US-Moderator Stephen Colbert dann allerdings nicht: Wie nun bekannt wurde, arbeitet der 61-Jährige am Drehbuch eines neuen "Herr der Ringe"-Films.

Im Mai 2026 wird die "Late Show" mit Gastgeber Stephen Colbert abgesetzt. Zu tun hat der Moderator danach jedoch genug: Wie Regisseur Peter Jackson in einem gemeinsamen Video mit Colbert auf Instagram offenbarte, wird der Late-Night-Talker das Drehbuch des neuen "Herr der Ringe"-Films "Schatten der Vergangenheit" verfassen.

US-Medienberichten zufolge zeichnen Colbert, sein Sohn Peter McGee sowie Philippa Boyens für das Skript des Films mit dem vorläufigen Titel "The Lord of the Rings: Shadow of the Past" verantwortlich. "Ich freue mich sehr darüber", erklärte Colbert in dem Instagram-Clip.

In einer Ankündigung von Warner Bros. wird die Handlung, die 14 Jahre nach Frodos Tod spielen soll, wie folgt beschrieben: "Sam, Merry und Pippin machen sich auf, um die ersten Schritte ihres Abenteuers noch einmal nachzuverfolgen. Unterdessen hat Sams Tochter Elanor ein lange verborgenes Geheimnis entdeckt und ist entschlossen, aufzudecken, warum der Ringkrieg beinahe verloren war, noch bevor er überhaupt begonnen hatte."

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Zeit dafür haben würde" Stephen Colbert machte aus seiner Begeisterung für "Der Herr der Ringe" nie einen Hehl. Auf Instagram erklärte er nun, dass er immer wieder die sechs Kapital am Anfang von J. R. R. Tolkiens "Die Gefährten" gelesen habe, die bislang nicht als Film umgesetzt wurde. "Und dann dachte ich: Moment mal, vielleicht könne das eine eigene Geschichte sein, die in die übergeordnete Handlung passt?"

Nun werde seine Idee Realität – auch, weil er nicht mehr mit anderen Projekten beschäftigt sei. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Zeit dafür haben würde", lacht Colbert. "Aber wie sich herausstellt, habe ich ab diesem Sommer Zeit."

Die angekündigte Absetzung von Stephen Colberts "Late Show" hatte im vergangenen Jahr eine Welle der Empörung ausgelöst. Nachdem bekannt geworden war, dass der Sender CBS das Format im Mai 2026 vermeintlich aus "rein finanziellen" Gründen einstellen werde, kamen Zweifel auf. Zahlreiche Kollegen und Fans mutmaßten, dass die Absetzung im Zusammenhang mit der derzeitigen Regierung unter Donald Trump stehe. Colbert gilt seit jeher als scharfer Kritiker des US-Präsidenten.



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