Mega-Erfolg: "Der Teufel trägt Prada 2" stürmt die Kinos

Die von Fans sehnsüchtig erwartete Fortsetzung „Der Teufel trägt Prada 2“ liefert ab: So sahen am Startwochenende rund 625.000 Menschen den Film in den deutschen Kinos – das Einspielergebnis lag bis dahin bei 7,1 Millionen Euro. In Deutschland ist es somit das „zweiterfolgreichste Kino-Wochenende des Jahres“, wie Disney in seiner Pressemitteilung erklärt.

Originaler Cast wiedervereint Die Kino-Besucher wollen wissen, wo die Figuren von Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci zwanzig Jahre später gelandet sind. 20th Century und Disney konnten für die Fortsetzung das originale Ensemble wiedervereinen – und auch David Frankel kam als Regisseur zurück, ebenso zeichnete Aline Brosh McKenna wieder fürs Drehbuch verantwortlich.

In Nordamerika spielte die Fortsetzung am Eröffnungstag 32,5 Millionen US-Dollar ein, am Startwochenende lag das Einspielergebnis bei rund 80 Millionen US-Dollar, wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ schreibt. Weltweit kam der Film auf 235 Millionen US-Dollar.

Die Macht der Frauen und Mädchen Interessant ist aber auch ein anderer Aspekt: „Der Teufel trägt Prada 2“ ist der erste Film, der von Frauen getragen wird, und in der jüngeren Vergangenheit die US-Kino-Saison eröffnen durfte – eine Ehre, die eigentlich und fast ausschließlich nur Blockbustern zuteil wird – etwa aus den Superhelden-Universen. Laut dem US-Branchenblatt ist das mal wieder ein Zeichen für die Kaufkraft von Frauen und Mädchen im Teenager-Alter – ein Umstand, der von Hollywood-Entscheidern gern vergessen wird.

Rekord für Streep und Blunt Und weil sich Erfolg so schön in Rekorden messen lässt: Für Hollywood-Legende Meryl Streep markiert der Film den besten US-, aber auch internationalen Start in ihrer Jahrzehnte umfassenden Karriere, die sich durch ein großes Repertoire und vielfältige Genres erstreckt. Ebenso ist es der beste nationale und internationale Start in Emily Blunts Karriere.

Das Alter der Zuschauer erstreckt sich über alle Altersgruppen, wobei Gen Z und jüngere Millennials zunächst die Zuschauerzahlen dominierten. Am Ende des Start-Wochenendes waren laut US-Branchendienst „PostTrak exit polls“ 66 Prozent der Kino-Besucher mindestens 35 Jahre alt.