Mord, Armut und Missbrauch: Diese Stars haben eine dunkle Vergangenheit

Everybody's Darling? Waren sie nicht immer. In der Glitzerwelt der Stars finden sich erstaunlich viele mit einer dunklen Vergangenheit: Wer heute auf dem roten Teppich zu Hause ist, war früher vielleicht Opfer von unbeschreiblichen Grausamkeiten – oder hat selbst gewaltig Dreck am Stecken.

Demi Moore Heute ist sie ein Hollywood-Star, doch Demi Moore kennt auch die Schattenseiten des Lebens. Die Schauspielerin stammt aus zerrütteten Familienverhältnissen. Als sie zur Welt kam, war ihre Mutter ein bipolarer, alkoholkranker Teenager. Nachdem diese zum zweiten Mal geheiratet hatte, zog die Familie über 30 Mal um. Ein stabiles Zuhause gab es für Moore nie, stattdessen bestimmte Chaos ihren Alltag.

Doch damit nicht genug: In einem Interview gestand Moore, dass ihre Mutter Virginia fast an einer Überdosis starb. Sie habe ihre kleinen Finger benutzt, um "die Pillen rauszuholen, die meine Mutter versucht hatte zu schlucken, während mein Vater ihren Mund offen hielt und mir sagte, was ich tun sollte", schilderte sie den furchtbaren Moment, der sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis brannte.

Moore ging schließlich mit 16 von der Schule ab und überwarf sich mit ihrer Mutter, die mehrfach verhaftet wurde – unter anderem wegen Brandstiftung. Aus dem Leben in Trailerparks flüchtete sie nach Los Angeles, um den Traum von der Modelkarriere und der Schauspielerei wahrzumachen. 1981, ein Jahr, nachdem ihr Stiefvater Selbstmord begangen hatte, hatte Moore ihr Leinwanddebüt – ein erster Schritt raus aus der Dunkelheit.

Mark Wahlberg Schon als Rapper Marky Mark verbreitete er in den 90er-Jahren "Good Vibrations". Heute ist Mark Wahlberg ein gefragter Schauspieler und erfolgreicher Produzent. Doch vor seinem Durchbruch war er ein Delinquent mit einer langen Liste von Verfehlungen. Mit neun Geschwistern wuchs Mark Wahlberg in ärmlichen Verhältnissen in Boston auf, in einem Umfeld, das von Kriminalität geprägt war.

Er schmiss die Schule und war schon mit 13 kokainsüchtig. Mit 15 stand er als Steinewerfer vor Gericht, mit 16 prügelte er einen Vietnamesen bewusstlos. Von seiner Gefängnisstrafe musste er nur 45 Tage absitzen, doch diese Zeit wurde zum Wendepunkt. Wahlberg erkannte, wohin sein Weg führte, wenn er so weitermachte. Er nutzte die Haft als Weckruf, wandte sich vom kriminellen Milieu ab und begann, sein Leben neu auszurichten – erst als Musiker, später als Schauspieler, der heute zu den größten Namen Hollywoods zählt.

Oprah Winfrey Oprah Winfrey gilt als erfolgreichste Talkmasterin der USA. Regelmäßig landet sie auf der "Forbes-Liste" der bestverdienenden Promis weit oben. Davon konnte sie lange Zeit nur träumen. Ihre Kindheit verbrachte Oprah Winfrey bei wechselnden Verwandten, in Unterkünften ohne fließendes Wasser oder Strom, oft in bitterer Armut.

Doch weit schlimmer als die materiellen Entbehrungen waren die Erlebnisse, die sie als Kind verarbeiten musste: Die kleine Oprah wurde über Jahre hinweg regelmäßig sexuell missbraucht – ein Trauma, das sie lange verschwieg. Mit 14 war sie schließlich schwanger und wurde zu ihrem Vater geschickt, der ihr erstmals Struktur und Halt gab. Ihr Kind verlor sie tragischerweise nur zwei Wochen nach der Geburt. Trotz dieser Schicksalsschläge kämpfte sich Winfrey zurück ins Leben. Der Wille, sich nicht von ihrer Vergangenheit definieren zu lassen, wurde zu ihrer größten Stärke – und legte den Grundstein für eine beispiellose Karriere.

Charlize Theron Charlize Theron ist der strahlende Stern auf jedem roten Teppich, eine Oscar-Preisträgerin mit internationalem Renommee. Doch ausgerechnet in ihrer Vergangenheit lauert ein düsteres Geheimnis, das kaum vorstellbar ist. Charlize Therons Vater war ein cholerischer Alkoholiker, der immer wieder gewalttätig gegenüber seiner Familie wurde und das Zuhause in einen Ort der Angst verwandelte.

Die Situation eskalierte schließlich dramatisch: In einer Nacht griff er erneut an – bis ihre Mutter zur Waffe griff und ihn erschoss. Auch die Polizei ging von Notwehr aus, sodass die Bluttat rechtlich als Akt der Selbstverteidigung gewertet wurde. Für die junge Charlize blieb dieses Erlebnis dennoch ein prägendes Trauma. Der Vorfall bedeutete zugleich das Ende eines Lebens in ständiger Bedrohung – und den Beginn eines neuen Kapitels, das sie bis nach Hollywood führen sollte.

Woody Harrelson Kinogängern vor allem als Haymitch aus den "Mockingjay"-Filmen bekannt, auch im Oscar-Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" machte Woody Harrelson von sich reden. Seine Vergangenheit ist nicht weniger sensationell – allerdings auf düstere Weise. Harrelsons Vater, Charles Voyde Harrelson, war ein Auftragsmörder, der für mehrere Taten verantwortlich gemacht wurde. Er verließ die Familie, als Woody sieben Jahre alt war, und hinterließ eine Leerstelle, die nie ganz geschlossen wurde.

Nach dem Mord an einem Richter wurde er schließlich gefasst und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. 2007 starb er im Gefängnis. Für Woody Harrelson bedeutete diese Geschichte eine schwere Bürde: die Erkenntnis, dass der eigene Vater ein Killer war. Dennoch gelang es ihm, sich von diesem Erbe zu lösen und eine eigene Identität aufzubauen – als Schauspieler, der heute zu den markantesten Gesichtern Hollywoods gehört.

Tobey Maguire In "The Great Gatsby" spielte Tobey Maguire einen armen Schlucker – eine Rolle, mit der er sich bestens identifizieren konnte. Denn der Schauspieler wuchs selbst in prekären Verhältnissen auf, geprägt von finanziellen Sorgen und instabilen Familienstrukturen. Wirklich dramatisch wurde die Situation jedoch erst, als er bereits 18 Jahre alt war. Damals starb seine Tante, und Tobeys Vater Vincent musste sich zusätzlich um ihre beiden Kinder kümmern.

Der wachsende Druck brachte ihn zu einer folgenschweren Entscheidung: Maguire senior beschloss, eine Bank auszurauben – ausgerechnet die auf der anderen Straßenseite seiner Wohnung. Der Plan war ebenso verzweifelt wie dilettantisch: Er flüchtete zu Fuß, ohne Maske und am helllichten Tag. Die Festnahme ließ nicht lange auf sich warten. Nach zwei Jahren im Gefängnis kehrte er zurück, doch die Familie war nachhaltig gezeichnet. Tobey Maguire fand dennoch seinen Weg – und wurde zum gefeierten Schauspieler.

Shania Twain Ka-Ching! Heute singt Country-Star Shania Twain gerne über Männer und Moneten, über Selbstbewusstsein und Erfolg. Weit weniger glamourös sah ihre Jugend aus. Twain wuchs in großer Armut auf, oft fehlte es am Nötigsten. Hinzu kam ein gewalttätiger Stiefvater, der das Familienleben bestimmte und Angst zum Alltag machte. Eines Tages war die Situation so eskaliert, dass Shania sogar glaubte, er habe ihre Mutter getötet.

Gleichzeitig war ihr Verhältnis zu ihm ambivalent, denn sie sah auch den hart arbeitenden Mann in ihm. Diese widersprüchlichen Gefühle prägten ihre Kindheit nachhaltig. 1987 endete dieses turbulente Leben abrupt: Beide Eltern starben bei einem Autounfall. Plötzlich musste Shania Verantwortung übernehmen und wurde zur Ersatzmutter für ihre drei jüngeren Geschwister. Trotz dieser enormen Belastung gab sie ihren Traum von der Musik nicht auf – und schaffte später den internationalen Durchbruch.

Dylan McDermott Dylan McDermott kennt man hierzulande vor allem als TV-Schauspieler, etwa aus Serien wie "Stalker" oder "American Horror Story". In McDermotts Vergangenheit jedoch verbirgt sich eine echte Horror-Story, die seinen Lebensweg entscheidend geprägt hat. Als er gerade fünf Jahre alt war, wurde er von seinem Stiefvater mitten in der Nacht vor die Tür geschickt – allein, in der Kälte. Kurz darauf fielen Schüsse. Seine Mutter starb an einem Kopfschuss.

Lange Zeit blieb unklar, was genau geschehen war, und der Verdacht gegen den Stiefvater konnte nicht bewiesen werden. Für den kleinen Dylan blieb ein Trauma und viele offene Fragen. Erst Jahrzehnte später, im Jahr 2012, wurde der Fall neu aufgerollt. 45 Jahre nach der Tat konnte sein Stiefvater John Sponza schließlich überführt werden. Eine späte Form der Gerechtigkeit, die das Geschehene jedoch nicht ungeschehen machen konnte.

Matthew Broderick Als Filmstar und Ehemann von Sarah Jessica Parker ist Matthew Broderick eine feste Größe in Hollywood, bekannt für seinen Charme und seine Leichtigkeit auf der Leinwand. Doch dieser Erfolg stand einst auf der Kippe. Nur ein Jahr nach seinem Durchbruch mit "Ferris macht blau" (1986) geriet Broderick in einen tragischen Unfall, der sein Leben für immer veränderte.

Während eines Aufenthalts in Irland verursachte er einen schweren Autounfall, bei dem eine 63-jährige Frau und ihre 28-jährige Tochter ums Leben kamen. Broderick war auf der falschen Straßenseite unterwegs gewesen. Der Vorfall sorgte international für Schlagzeilen und hätte seine Karriere beenden können. Juristisch kam er vergleichsweise glimpflich davon, doch die moralische Last blieb. Bis heute gilt dieses Ereignis als dunkler Schatten über einer ansonsten erfolgreichen Laufbahn.

Fran Drescher Die ewige "Nanny": frech, schrill und voller Lebensfreude – Fran Drescher scheint auf den ersten Blick immer gut gelaunt zu sein. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich ein tiefes Trauma. Bevor sie mit der Serie "Die Nanny" weltberühmt wurde, erlebte sie einen der schlimmsten Albträume, die man sich vorstellen kann.

In ihrem eigenen Haus wurde sie Opfer eines brutalen Überfalls. Einbrecher drangen ein, während sie gemeinsam mit ihrem Mann und einer Freundin beim Abendessen saß. Die Täter bedrohten sie mit einer Pistole und vergewaltigten sie. Dieses Erlebnis hinterließ tiefe Spuren. Drescher brauchte viele Jahre, um sich mit dem Geschehen auseinanderzusetzen und darüber sprechen zu können.

Pamela Anderson Sie war eine der Traumfrauen der 90er-Jahre: Pamela Anderson brachte damals Jungs und Männer zum Träumen, wurde zum Symbol für Glamour und Sexappeal. Dass hinter dieser Fassade ein schmerzhaftes Geheimnis lag, ahnte lange niemand. Schon mit sechs Jahren wurde sie von ihrer eigenen Babysitterin belästigt – ein frühes Trauma, das sie lange verdrängte.

Noch erschütternder war ihre erste heterosexuelle Erfahrung: Der ältere Bruder ihres Freundes vergewaltigte sie, als sie gerade einmal zwölf Jahre alt war. "Ich wollte nur noch sterben", erinnerte sich Anderson später. Die seelischen Wunden begleiteten sie über Jahre hinweg. Heute geht sie offen mit ihrer Geschichte um und nutzt ihre Bekanntheit, um anderen Betroffenen Mut zu machen und auf Missbrauch aufmerksam zu machen – ein Versuch, aus Schmerz Stärke entstehen zu lassen.

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