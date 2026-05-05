"Terra X: Harald Lesch – Der Streit um Zoos": Der Start der ZDF-Dokumentation mit Harald Lesch
Jüngster Schock war die Tötung von Guinea-Pavianen im Tiergarten von Nürnberg. 20 Tiere mussten am 29. Juli getötet werden, ihre Population hatte überhandgenommen. Dass 40 Tiere in den für 25 Paviane angelegten Gehegen lebten, hatte zu Konflikten geführt. Wieder einmal stellte sich die Frage: Wie zweckvoll sind Zoos? Dienen sie nur der Belustigung der Besucher – oder können sie durch Nachzucht gar vom Aussterben bedrohte Tierarten retten? Bestärken sie wenigstens die Sensibilisierung der Besucher für die Tiere? Es ist eine alte Debatte.
Mitten hinein in dieses Dilemma stößt nun ZDF-Wissenschaftsexperte Harald Lesch. Er trifft Forscher und Experten zum Gespräch darüber, wie guter Artenschutz aussehen könnte und will herausfinden, ob ein tiergerechtes Leben in menschlicher Obhut möglich sei. Dabei wird deutlich, wie sehr heutige Zooarbeit auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht – und wie komplex diese Arbeit bis hin zum sogenannten Populationsmanagement – siehe Nürnberg – ist. Tierschützer halten den Verteidigern der Zoos vor allem entgegen, dass einmal im Zoo geschützte Tiere nie wieder in freier Wildbahn auf natürliche Weise existieren könnten.
Terra X: Harald Lesch – Der Streit um Zoos – Di. 05.05. – ZDF: 22.45 Uhr
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH