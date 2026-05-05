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"Terra X: Harald Lesch – Der Streit um Zoos": Der Start der ZDF-Dokumentation mit Harald Lesch

Zoo-Debatte

"Terra X: Harald Lesch – Der Streit um Zoos": Der Start der ZDF-Dokumentation mit Harald Lesch

05.05.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Wie sinnvoll sind Zoos? Harald Lesch findet Antworten vor Ort.
Terra X: Harald Lesch - Der Streit um Zoos
Kann es Tieren in Gefangenschaft gut gehen? Harald Lesch erkundet den Streit um Zoos und prüft, was wissenschaftlich haltbar ist.  Fotoquelle: ZDF / Thorsten Eifler
Terra X: Harald Lesch - Der Streit um Zoos
Wie stellen Zoos das Wohl ihrer Tiere sicher? Harald Lesch begleitet hautnah das medizinische Training eines Elefanten. Hier werden die Hinterbeine einer Elefantenkuh bespritzt.  Fotoquelle: ZDF / Thorsten Eifler
Terra X: Harald Lesch - Der Streit um Zoos
In Zoos werden vor allem Säugetiere gehalten - doch wenige sind vom Aussterben bedroht. Widerspricht das nicht dem Artenschutzauftrag wissenschaftlicher Zoos? Dieser Frage geht Harald Lesch im Gespräch mit Theo Pagel, dem Gründer des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, nach.  Fotoquelle: ZDF / Thorsten Eifler
Terra X: Harald Lesch - Der Streit um Zoos
Wissenschaftliche Zoos stehen heute ein für Forschung, Artenschutz, Bildung und Unterhaltung. Hat sich die Rolle der Zoos im Laufe der Zeit zum Besseren entwickelt?  Fotoquelle: ZDF / Ludger Nüschen

Jüngster Schock war die Tötung von Guinea-Pavianen im Tiergarten von Nürnberg. 20 Tiere mussten am 29. Juli getötet werden, ihre Population hatte überhandgenommen. Dass 40 Tiere in den für 25 Paviane angelegten Gehegen lebten, hatte zu Konflikten geführt. Wieder einmal stellte sich die Frage: Wie zweckvoll sind Zoos? Dienen sie nur der Belustigung der Besucher – oder können sie durch Nachzucht gar vom Aussterben bedrohte Tierarten retten? Bestärken sie wenigstens die Sensibilisierung der Besucher für die Tiere? Es ist eine alte Debatte.

ZDF
Terra X: Harald Lesch – Der Streit um Zoos
Doku • 05.05.2026 • 22:45 Uhr

Mitten hinein in dieses Dilemma stößt nun ZDF-Wissenschaftsexperte Harald Lesch. Er trifft Forscher und Experten zum Gespräch darüber, wie guter Artenschutz aussehen könnte und will herausfinden, ob ein tiergerechtes Leben in menschlicher Obhut möglich sei. Dabei wird deutlich, wie sehr heutige Zooarbeit auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht – und wie komplex diese Arbeit bis hin zum sogenannten Populationsmanagement – siehe Nürnberg – ist. Tierschützer halten den Verteidigern der Zoos vor allem entgegen, dass einmal im Zoo geschützte Tiere nie wieder in freier Wildbahn auf natürliche Weise existieren könnten.

Terra X: Harald Lesch – Der Streit um Zoos – Di. 05.05. – ZDF: 22.45 Uhr

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Nach dem Berliner Stromausfall zeigt Harald Lesch in Terra X die Risiken von Blackouts auf und sucht nach Lösungen für eine sichere Energiezukunft.
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Terra X Harald Lesch: Blackout

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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