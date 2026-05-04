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Doppel-Olympiasiegerin: Die unglaubliche Karriere der Ulrike Meyfarth

Sportgeschichte

Doppel-Olympiasiegerin: Die unglaubliche Karriere der Ulrike Meyfarth

04.05.2026, 15.58 Uhr
von Stefan Weber
Ulrike Meyfarth, eine der größten deutschen Leichtathletinnen, feiert ihren 70. Geburtstag. Von einem sensationellen Olympiasieg 1972 bis zu ihrem Comeback 1984: Die Höhen und Tiefen ihrer Karriere sind beeindruckend.
Ulrike Meyfarth
Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 wurde Ulrike Meyfarth zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Hochsprung.  Fotoquelle: Tony Duffy/Allsport/Getty Imagaes
Ulrike Nasse-Meyfarth
Einer der größten deutschen Olympia-Legenden: Ulrike Nasse-Meyfarth feiert am 4. April ihren 70. Geburtstag.  Fotoquelle: Mathis Wienand/Getty Images
Ulrike Meyfarth und Dick Fosbury
Mit seiner Technik gewann sie bei Olympia: Ulrike Meyfarth und Dick Fosbury (rechts) waren 1975 gemeinsam zu Gast im "aktuellen sportstudio". Der 2023 verstorbene Amerikaner revolutionierte den Hochsprung durch die von ihm erfundene Sprungtechnik, den Fosbury-Flop - bei dem der Springer die Latte rückwärts überquert.   Fotoquelle: ZDF / Peter Göbbels
Ulrike Meyfarth
Ein weiterer Höhepunkt in Ulrike Meyfarths Karriere: 1983 stellte sie bei einem Wettbewerb in London mit 2,03 Meter einen neuen Weltrekord im Hochsprung auf.  Fotoquelle: Allsport UK /Allsport/Getty Images
Ulrike Nasse-Meyfarth und Roland Nasse
Ulrike Nasse-Meyfarth und ihr Ehemann Roland Nasse sind seit 1987 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Alexander Hassenstein

Mit 16 wird sie zur Sensation der Olympischen Spiele von München, zwölf Jahre später krönt sie ein spektakuläres Comeback.

80.000 Menschen halten den Atem an, ein Teenager läuft an und schreibt Sportgeschichte: Als Ulrike Meyfarth am 4. September 1972 im Münchner Olympiastadion 1,92 Meter überspringt, ist sie 16 Jahre alt, Gymnasiastin aus Köln-Rodenkirchen – und plötzlich Olympiasiegerin. "Vom Olympiasieg bin ich völlig überrumpelt worden", sagte sie Jahrzehnte später der "Welt am Sonntag", "in keinem Traum hatte ich das jemals gedacht." Fast noch unvorstellbarer ist allerdings die Tatsache, dass sie ihren Triumph zwölf Jahre später wiederholen konnte. Am 4. April feiert die Doppel-Olympiasiegerin nun ihren 70. Geburtstag: Sie genießt inzwischen ihren Ruhestand – ärgert sich allerdings ein wenig über fehlende Anerkennung.

Ihre Geschichte beginnt als Märchen, ihr Sieg bei Olympia kommt aus dem Nichts. Meyfarth reist eigentlich nur nach München, um Erfahrungen zu sammeln: "Niemand hatte mir eine Medaille zugetraut, ich am allerwenigsten", sagte sie 2022 im "SZ"-Interview. Die Vorbereitung habe sich angefühlt "wie ein Klassenausflug". Doch dann im Wettkampf steigert sie sich Sprung für Sprung, gewinnt Gold und wird zur jüngsten Olympiasiegerin der Leichtathletik in einer Einzeldisziplin.

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"Völlig überfordert vom plötzlichen öffentlichen Interesse"

Doch der Moment gehört ihr nur kurz. Wenige Stunden später erschüttert das Attentat auf die israelische Mannschaft die Spiele. "Ich war völlig vor den Kopf gestoßen", erinnerte sie sich im "SZ"-Interview. "Ich dachte spontan und fast mit einer gewissen Erleichterung: Jetzt interessiert sich niemand mehr für dich und deine Goldmedaille. Sie dürfen nicht übersehen: Ich war 16 Jahre und begriff die Dimension des Geschehens nicht ansatzweise."

Was folgt, ist kein geradliniger Aufstieg, sondern ein Leben zwischen Erwartungsdruck und Selbstbehauptung. Meyfarth wird über Nacht zum Star – und gleichzeitig zur Projektionsfläche. Gerüchte über Liebschaften und Schwangerschaften kursieren, die Öffentlichkeit fordert ständig neue Bestleistungen. "Ich war völlig überfordert vom plötzlichen öffentlichen Interesse", sagte sie.

Sportlich geht es zunächst bergab. Bei Olympia 1976 in Montreal scheitert sie in der Qualifikation, bei Europameisterschaften verpasst sie die Medaillen. "Zwölf Sommer Einsamkeit vergingen", schreibt sie später. Auch abseits der Tartanbahn erlebt sie Rückschläge: Die Sporthochschule Köln lehnt sie trotz Goldmedaille wegen zu schlechter Abiturnote ab, erst als Nachrückerin kann sie ein Jahr später ihr Studium beginnen. Fördergelder werden gestrichen. Der Tiefpunkt ist erreicht.

Meyfarth mit lukrativen Jobangeboten, "aber Familie war mir wichtiger"

Und doch gelingt ihr das, was im Spitzensport selten ist: ein zweiter Höhepunkt. 1984 in Los Angeles kehrt Meyfarth zurück – älter, erfahrener, als "alte Dame des Hochsprungs" belächelt. Sie springt 2,02 Meter und gewinnt erneut Gold. "Da hat sich der Kreis geschlossen", sagt sie. Es ist ihr letzter internationaler Wettkampf.

Dem Sport bleibt sie aber treu – allerdings nicht in Vollzeit: Nach ihrem Sportlehrer-Diplom steigt Nasse-Meyfarth, wie sie seit ihrer Heirat 1987 heißt, beim Bayer-Konzern ein, arbeitet bei einer Tochterfirma der Betriebskrankenkasse. Und sie ist im Verein aktiv: Sie entdeckt Talente, trainiert Kinder, kümmert sich um den Schulsport beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Dabei geht ihre Familie, sie und ihr Mann haben zwei Töchter, jederzeit vor: "Ich hatte auch andere, lukrativere Jobangebote, aber Familie war mir wichtiger", erklärte sie im "SZ"-Interview.

Bis heute äußert sich Nasse-Meyfarth klar – auch kritisch. 2011 zog sie in die Hall of Fame des deutschen Sports ein, in die Ruhmeshalle des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF will sie hingegen nicht aufgenommen werden. "Es ist doch eine große Schande, was alles an Schmutzigem und Verwerflichem passiert ist", sagte sie der "Welt am Sonntag" mit Blick auf Korruption und Dopingskandale im IAAF.

Meyfarth steht ungern im Mittelpunkt, aber ...

Und heute – mit 70? Inzwischen sei sie nur noch Rentnerin, sagte Nasse-Meyfarth im "SZ"-Interview. Große Auftritte meidet sie, gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Anwalt Roland Nasse, lebt sie seit Anfang der 90er-Jahre zurückgezogen in Odenthal im Bergischen Land nahe Köln. Ihre beiden gemeinsamen Töchter sind längst erwachsen, Nasse-Meyfarth ist inzwischen auch Großmutter.

Sie scheint ihren Lebensabend zu genießen, ohnehin stehe sie "eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt", so Meyfarth. Mit einer Einschränkung: Als Doppelolympia-Siegerin vermisst sie offensichtlich eine gewisse Anerkennung ihrer Leistungen. "Selbst als sehr erfolgreicher Leistungssportler bist du in Deutschland nicht so angesehen wie in anderen Ländern", erklärte Meyfarth. Sie wisse auch nicht, warum das so sei.

Außerhalb Deutschlands genieße sie eine ganz andere Wertschätzung: "Vor vier Jahren besuchten mein Mann und ich einen italienischen Freund in seinem Heimatdorf an der Amalfiküste. Als sich dort herumsprach, dass ich komme, organisierte der Bürgermeister am selben Abend noch einen Empfang im Rathaus und das ganze Dorf war da. Das war sensationell."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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