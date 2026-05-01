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"Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs?": Neuhann untersucht die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt

ZDF-Dokumentation

"Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs?": Neuhann untersucht die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt

01.05.2026, 07.00 Uhr
von Eric Leimann
ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann untersucht am "Tag der Arbeit" die wohl radikalste Veränderung unserer Erwerbstätigkeit seit Beginn der Industrialisierung. Wird Künstliche Intelligenz zum Super-GAU menschlicher Beschäftigung? Oder macht sie unser Job-Leben mittelfristig sogar besser?
Am Puls mit Florian Neuhann - Frisst die KI unsere Jobs?
Künstliche Intelligenz und der Arbeitsmarkt: Wie bedroht sie unsere Jobs? Das will der Wirtschaftsjournalist Florian Neuhann herausfinden. Seiner Doku "Am Puls mit Florian Neuhann - Frisst die KI unsere Jobs" folgt am 5. Mai auch eine Live-Diskussion zum Thema im ZDF.  Fotoquelle: ZDF/Maximilian König
Am Puls mit Florian Neuhann - Frisst die KI unsere Jobs?
Florian Neuhann (zweiter von rechts) schaut Jurastudenten beim Experiment "Mensch gegen Maschine" zu. Ist die menschliche Intelligenz noch durchsetzungsfähig bei juristischen Fragestellungen - oder hat die KI schon jetzt die Nase vorn?  Fotoquelle: ZDF/Leonard Bendix
Am Puls mit Florian Neuhann - Frisst die KI unsere Jobs?
Wie bedroht sind kreative Berufe? Florian Neuhann spricht darüber mit Anne Behl. Die Kinderbuchillustratorin sagt über die Technik: "Keine KI könnte irgendein Bild generieren, wenn die nicht trainiert worden wären, unerlaubterweise, mit unseren Bildern."   Fotoquelle: ZDF/Leonard Bendix
Am Puls mit Florian Neuhann - Frisst die KI unsere Jobs?
Florian Neuhann (rechts) spricht mit Astro Teller, CEO der Moonshot Factory. Das Silicon Valley ist überzeugt von einer positiven Zukunft durch KI.  Fotoquelle: ZDF/Leonard Bendix

Künstliche Intelligenz und der Arbeitsmarkt: Wie bedroht sind unsere Jobs? Dieser Frage widmen sich gleich mehrere ZDF-Formate rund um den "Tag der Arbeit", welcher traditionell am 1. Mai gefeiert wird. Künstliche Intelligenz erzeugt etwa Bilder und Videos, schreibt Texte, prüft Verträge, erstellt Tabellen und programmiert Codes. Mit anderen Worten: KI verändert unsere Arbeitswelt in rasantem Tempo. Schnell, günstig und rund um die Uhr stellt sie vor allem Wissensberufe vor neue Fragen. In seiner "Am Puls"-Dokumentation zeigt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann, wie stark gerade qualifizierte Fachkräfte unter Druck geraten. Dafür reist er ins Silicon Valley, trifft Vordenker der technischen Revolution und stellt sich auch die Frage, ob der eigene Job als Wirtschaftsjournalist noch zukunftssicher ist.

ZDF
Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs?
Reportage / Dokumentation • 01.05.2026 • 19:20 Uhr

Die Entwicklung ist längst nicht mehr nur Theorie. In den USA bauen große Tech-Unternehmen bereits Stellen ab, in Großbritannien setzen Anwaltskanzleien auf KI und begründen damit Personalabbau. Besonders betroffen sind Berufe, in denen Sprache, Analyse und Routinearbeit eine große Rolle spielen. Neben diesem Film von Stefan Ebling, Hanna Günter und Florian Neuhann sollte man sich zum Thema auch die Live-Diskussion "Am Puls – Deutschland diskutiert KI – Kollege oder Konkurrent?" am Dienstag, 5. Mai, 20.15 Uhr, vormerken.

Wo kann der Mensch noch mithalten – oder ist überlegen?

Florian Neuhann geht in seinem Beitrag der Frage nach, ob KI schon heute Juristinnen und Juristen ersetzen kann. Dafür trifft er an der Universität Düsseldorf den Juraprofessor Rupprecht Podszun, der Doktoranden gegen den KI-Assistenten von Google antreten lässt. Das Experiment soll zeigen, wo Maschinen schon mithalten können – und wo der Mensch noch überlegen bleibt.

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Auch in Deutschland ist die Stimmung gespalten. Eine Umfrage in der "ZDFmitreden"-Community zeigt: Viele Menschen hoffen auf Entlastung im Alltag, andere fürchten um ihre berufliche Zukunft und die Chancen von Berufseinsteigern. Gerade für junge Beschäftigte könnte KI den Einstieg in bestimmte Berufe erschweren. Besonders deutlich wird der Konflikt bei kreativen und sprachbezogenen Tätigkeiten. Kinderbuch-Illustratorin Anne Behl verweist auf das, was KI nicht ersetzen kann: persönliche Handschrift, Erfahrung und emotionale Tiefe. Für sie sind KI-Produkte keine echte Alternative zu menschlicher Arbeit.

Wie weit die Technik tatsächlich reicht, untersucht Neuhann auch in Brüssel mit Simultandolmetscherin Laura König. Dort zeigt sich, dass KI zwar vieles schneller verarbeitet, aber bei Nuancen, Kontext und Verantwortung an Grenzen stößt. Im Silicon Valley hingegen dominiert Aufbruchsstimmung: Dort wird KI als nächster großer Technologiesprung gefeiert, der Arbeitsprozesse in großem Stil automatisieren könnte.

Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs? – Fr. 01.05. – ZDF: 19.20 Uhr

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Florian Neuhann untersucht in seiner ZDF-Doku die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsmarkt. Von den USA bis Deutschland - welche Jobs sind sicher und welche nicht?
Zukunft der Arbeit
Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs?

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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