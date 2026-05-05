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Neue Mordserie in Dänemark: "Der Kastanienmann" kehrt zurück

Dänische Mordserie

Neue Mordserie in Dänemark: "Der Kastanienmann" kehrt zurück

05.05.2026, 09.17 Uhr
von Susanne Bald
Fünf Jahre nach der ersten Staffel bringt Netflix die Fortsetzung von "Der Kastanienmann". Basierend auf Søren Sveistrups "Der Kuckucksjunge", verbindet die Serie Spannung und menschliches Drama, mit Sofie Gråbøl in einer zentralen Rolle.
Der Kastanienmann - Staffel 2
Naia Thulin (Danica Curcic) und Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) ermitteln in einem neuen Fall von Serienmorden. Die Stimmung zwischen ihnen ist angespannt - was ist seit der Auflösung ihres letzten Falls zwischen ihnen vorgefallen?  Fotoquelle: Nikolaj Thaning Rentzmann/Netflix
Der Kastanienmann - Staffel 2
Vor vielen Jahren spielte Emil (David Dam Jexent) bei einem Ausflug mit anderen Heimkindern Verstecken, wenig später machte er einen grausigen Fund.   Fotoquelle: Tine Harden/Netflix
Der Kastanienmann - Staffel 2
Als "Kommissarin Lund" wurde sie berühmt, nun spielt Sofie Gråbøl Marie Holst, die Mutter der ermordeten Emma, deren Mörder nie gefunden wurde.   Fotoquelle: Tine Harden/Netflix
Der Kastanienmann - Staffel 2
Das Ende eines Ausflugs vor etwa 30 Jahren: Der ermordete Junge war schon seit Tagen gesucht worden. Aber was hat der Fall mit der aktuellen Mordserie zu tun?  Fotoquelle: Tine Harden / Netflix
Der Kastanienmann - Staffel 2
Zara Solak (Ellaha Lack) wird von einem Unbekannten gestalkt und mit Nachrichten bombardiert, in denen sie beleidigt und bedroht wird.   Fotoquelle: Tine Harden / Netflix
Der Kastanienmann - Staffel 2
Vor etwa 30 Jahren machte eine Gruppe von Heimkindern einen Ausflug, unter anderem, um Vögel zu beobachten. Die Kinder spielten Verstecken, Emil(David Dam Jexent, Mitte) zählte den bekannten Abzählreim - und stieß bei der Suche nach den anderen auf eine Leiche.  Fotoquelle: Tine Harden / Netflix
Der Kastanienmann - Staffel 2
Während sie in einem neuen Mordfall ermitteln, haben Naia Thulin (Danica Curcic) und Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) auch private Dinge zu klären.  Fotoquelle: Tine Harden / Netflix
Der Kastanienmann - Staffel 2
Marie Holst (Sofie Gråbøl) ist seit dem Mord an ihrer Tochter verzweifelt. Auch Emma war, wie die nun getötete Zara, zuvor gestalkt und mit Nachrichten terrorisiert worden.  Fotoquelle: Tine Harden/Netflix
Der Kastanienmann - Staffel 2
Naia Thulins (Danica Curcic, rechts) Tochter Le (Ester Birch) ist mittlerweile ein Teenager. In der ersten Staffel knüpfte sie eine enge Verbindung zu Naias Kollegen Hess, die offenbar noch immer besteht.  Fotoquelle: Tine Harden / Netflix

Mit der Adaption des Romans "Der Kastanienmann" gelang Netflix 2021 die vielleicht beste Scandi-Noir-Serie seit den Kult-Vorbildern "Kommissarin Lund" und "Die Brücke". Dass sie vor allem an erstere erinnerte, hat einen Grund: Autor, auch des Drehbuchs, von "Der Kastanienmann" ist "Lund"-Erfinder Søren Sveistrup. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes wurde der dänische Sechsteiler zu 100 Prozent positiv bewertet, eine absolute Seltenheit.

Fünf Jahre nach Staffel eins legt Netflix nun am 7. Mai die zweite, ebenfalls sechsteilige Staffel nach, mit einem erneut düster und atmosphärisch inszenierten, packenden Fall, der geschickt Thriller und menschliches Drama verbindet. Die Geschichte basiert auf der Grundidee von Sveistrups Roman "Der Kuckucksjunge", der im dänischen Original, übersetzt, "Ich zähl eins, ich zähl zwei" heißt, wie beim Versteckspielen. Schon seit Fritz Langs Meisterwerk "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" (1931), spätestens aber seit dem Horrorklassiker "A Nightmare on Elm Street" (1984) bilden Kinder-Abzählreime ein zuverlässiges bedrohliches Grusel-Element, so auch in der zweiten Staffel von "Der Kastanienmann".

Als die als vermisst gemeldete Zara Solak (Ellaha Lack) ermordet aufgefunden wird, stellt sich heraus, dass sie schon längere Zeit gestalkt und mit Handynachrichten, die an ein harmloses Kinderspiel erinnern, bedroht worden war. Auch die zwei Jahre zuvor getötete 17-jährige Emma hatte ähnliche Nachrichten erhalten, auch mit ihr hatte der Unbekannte per Nachrichten gespielt, sie gequält und beschimpft. Der Fall wurde nie gelöst.

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"Kommissarin Lund" Sofie Gråbøl als verzweifelte Mutter

Emmas verzweifelte Mutter Marie, die nie die Hoffnung aufgegeben hat, dass der Mörder ihrer Tochter gefunden und zur Verantwortung gezogen wird, drängt hartnäckig darauf, dass die Ermittler Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) und Naia Thulin (Danica Curcic) nun auch Emmas Fall wieder aufnehmen. Verkörpert wird die trauernde Löwenmutter von keiner Geringeren als der großartigen "Kommissarin Lund"-Darstellerin Sofie Gråbøl.

Vor allem Thulin scheint von der neuerlichen Zusammenarbeit mit dem verschlossenen Hess wenig begeistert zu sein. Dabei hatte sich das ungleiche Duo am Ende der ersten Staffel doch zwar etwas unbeholfe, aber doch freundschaftlich – oder mehr als das? – verabschiedet. Offenbar blieben die Ermittler nach dem dramatischen Abschluss ihres Falls in Kontakt, doch irgendetwas muss zwischen ihnen vorgefallen sein. Zeit für private Probleme bleibt ihnen jedoch kaum, denn der Täter könnte jederzeit erneut zuschlagen ...

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Keep it Together

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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