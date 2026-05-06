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Karl Urban: Der größte Weltstar ohne Ruhm?

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Karl Urban: Der größte Weltstar ohne Ruhm?

06.05.2026, 10.40 Uhr
von Stefan Weber
Karl Urban, ein Star, der oft im Hintergrund bleibt, ist in den größten Franchises der Welt präsent. Von "Der Herr der Ringe" über "Star Trek" bis zu "The Boys" hat er sich einen Namen gemacht. Nun spielt er Johnny Cage in "Mortal Kombat II". Wieso ist er noch kein Megastar?
Mortal Kombat II
In "Mortal Kombat II" spielt Karl Urban eine der Hauptrollen.  Fotoquelle: Warner Bros. Pictures
Der Herr der Ringe: Die zwei Türme
Seine erste große Rolle hatte Karl Urban (rechts) als Reiterkönig in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" (2002).  Fotoquelle: IMAGO / Allstar
Dredd
Unter der Maske kaum zu erkennen: Karl Urban spielte die Hauptrolle im Remake "Dredd" (2012).  Fotoquelle: Universum
Star Trek
Als Bordarzt Leonard "Pille" McCoy (Bild, Mitte) war Karl Urban Teil der neuen "Star Trek"-Crew.   Fotoquelle: ProSieben / Paramount Pictures
Karl Urban, Zachary Quinto, J.J. Abrams und Chris Pine
"Star Trek"-Regisseur J.J. Abrams (zweiter von rechts) verschaffte Karl Urban einen Cameo-Auftritt in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" (2019).  Fotoquelle: Lisa Maree Williams/Getty Images
The Boys -
Seine inzwischen vielleicht bekannteste Rolle: In der erfolgreichen Amazon-Serie spielt Karl Urban (rechts, mit Jack Quaid) den brutalen Billy Butcher.  Fotoquelle: © 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates
Mortal Kombat II
Karl Urban verkörpert Johnny Cage, eine Figur, die "Mortal Kombat"-Fans bereits aus dem allerersten Videospiel aus dem Jahr 1992 kennen.  Fotoquelle: 2025 Warner Bros. Entertainment
Indiana und Karl Urban
Sein Sohn Indiana (links) war skeptisch, als Karl Urban die Rolle des Johnny Cage in "Mortal Kombat II" annahm.   Fotoquelle: Don Arnold/Getty Images

Er war Reiterkrieger in "Der Herr der Ringe", Raumschiff-Arzt in "Star Trek", Schurke im Marvel-Kosmos und wurde sogar Teil von "Star Wars". Und doch fällt Karl Urban selten als klassischer Star auf. Mit "Mortal Kombat II" schließt er sich nun dem nächsten großen Franchise an – und das als einer der Hauptdarsteller. Und plötzlich stellt sich eine Frage, die vielleicht längst überfällig ist: Ist Karl Urban vielleicht der größte Star des globalen Popkinos?

Er ist auf jeden Fall ein Star mit deutschen Wurzeln: Der als Karl-Heinz Urban in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington geborene Schauspieler ist der Sohn eines deutschen Emigranten in Neuseeland. Er wächst zweisprachig auf, erhält Deutschunterricht und steht schon als Schüler auf der Bühne. Der Einstieg ins Geschäft folgt klassisch über das Fernsehen. Nach dem College spielt Urban in neuseeländischen Serien, bevor er in internationalen Produktionen wie "Xena – Die Kriegerprinzessin" und "Hercules" auftaucht. Der Durchbruch folgt 2002 mit der Rolle des Éomer in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme".

Von "Star Trek" bis "Star Wars: Urban ist ein Spezialist für Franchises

Urban wird zu einer Art Spezialist für großes Franchises: Als Schiffsarzt Dr. Leonard "Pille" McCoy ist er in der Neuauflage von "Star Trek" dabei, parallel bewegt er sich souverän durch Action- und Genrefilme – von "Dredd" bis "Riddick". Und dann ist da noch das, was man leicht übersieht.

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Denn Urban hat tatsächlich auch im größten Franchise der Gegenwart mitgespielt – wenn auch gut versteckt. In "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" steckte er in einer Stormtrooper-Rüstung. "Es war eines meiner Lebensziele, ein Stormtrooper zu sein, also kann ich das jetzt abhaken", sagte er "Digital Spy" über den spontanen Cameo, der bei einem Set-Besuch bei Regisseur J. J. Abrams entstand. Seine Stimme ist sogar im Film zu hören: "Knights of Ren", ruft er in einer Szene mit Kylo Ren.

Dass er nicht immer den großen Helden spielen muss und will, zeigt auch sein Auftritt im Marvel-Universum. In "Thor: Tag der Entscheidung" spielt er die Figur Skurge – einen Mitläufer mit Gewissenskonflikt. "Ich erkannte sofort, dass diese Figur und ihre Entwicklung etwas emotional Fesselndes an sich hatten", sagte Urban im Interview mit "Den of Geek".

Warnung von seinen Söhnen: "Vermassel das bloß nicht"

Trotz aller Blockbuster-Auftritte landete er seinen wahrscheinlich größten Erfolg in einer Serie – in der Hauptrolle des Billy Butcher in "The Boys", deren fünfte Staffel derzeit bei Amazon Prime zu sehen ist. Eine Figur, die Brutalität, Zynismus und Charisma verbindet – und Urban zum Gesicht einer der erfolgreichsten Streaming-Produktionen der Gegenwart macht.

Mit seinem Einstieg in das Videospiel- und Actionfilmfranchise "Mortal Kombat" stand Urban – trotz seiner langjährigen Erfahrung – vor großen Herausforderungen. Denn die von ihm gespielte Figur, Johnny Cage, ist ein absoluter Fanliebling. Die Skepsis war groß, als seine Besetzung bekannt wurde – sogar innerhalb seiner Familie: "Da gibt's eine riesige Fangemeinde. Vermassel das bloß nicht", hätten seine Söhne gesagt, so Urban im Gespräch mit "IGN". Der Druck sei sofort dagewesen.

Um eine überzeugende Darstellung abzuliefern, tauchte Urban tief in die Welt der Kampfkünste ein, um mehr über die Figur und ihren Platz im "Mortal Kombat"-Universum zu erfahren. Dazu gehörte der Besuch einer Karate-Veranstaltung, um Kampfsport aus erster Hand zu erleben, und später das Erlernen der Bewegungen eines Kämpfers. "Die Arbeit an Mortal Kombat II war zweifellos die körperlich anspruchsvollste Herausforderung, die ich je bei einer Produktion gemeistert habe", sagte er. "Die erforderlichen Fähigkeiten erforderten definitiv eine exponentielle Lernkurve, wie ich sie noch nie erlebt habe."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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