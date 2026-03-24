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Ina Müller über ihr Liebesleben: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"

Die Entertainerin privat

Ina Müller über ihr Liebesleben: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"

24.03.2026, 11.28 Uhr
von Ingo Gatzer
Ina Müller, bekannt für ihre Talkshow "Inas Nacht", spricht selten über ihr Liebesleben. Welcher Mann kann nach Johannes Oerding ihr Herz erobern?
Ina Müller lacht.
Ina Müller verrät, was ihr in einer Beziehung wichtig ist.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof

In der Kult-Talkshow „Inas Nacht“ brilliert Ina Müller mit lockeren Gesprächen und prominenten Gästen. So entsteht der Eindruck, man könne mit der 60-Jährigen über alles reden. Doch es gibt mindestens ein Thema, bei dem sich die Entertainerin öffentlich weitestgehend bedeckt hält. Dabei handelt es sich um ihre Liebesbeziehungen. Aber wie hält es Ina denn eigentlich mit der Liebe?

Zwölf Jahre Beziehung mit Johannes Oerding

Zwölf Jahre lang war Ina Müller mit dem 16 Jahre jüngeren Sänger Johannes Oerding („Alles brennt“) liiert. Dabei schien die Beziehung trotz des Kontrasts zwischen der extrovertierten Talkerin und dem introvertierten Musiker lange Zeit stabil zu sein. Deshalb überraschte es viele, als Johannes Oerding 2023 die Trennung publik machte: „Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege.“

Gab es einen neuen Mann für Ina Müller?

Gerüchte waren, dass Max Richard Leßmann der neue Mann an Ina Müllers Seite hätte sein können. Beide verbindet die Leidenschaft für Literatur und Musik. Leßmann ist nicht nur Sänger der Band Vierkanttretlager, sondern auch als Solo-Künstler unterwegs. 2023 veröffentlichte er zusammen mit Ina Müller die Single „Sylter Welle“.

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Auch zwischen Müller und Oerding entstand aus der musikalischen Zusammenarbeit eine langjährige Beziehung. Zudem bezeichnete Leßmann seinen letzten Roman „Sylter Welle“ als „Liebeserklärung“. Etwa an Ina? Nein, an seine „Großeltern“. Auch wenn es anderslautende Gerüchte gibt, dürfte Max Richard Leßmann nur im Tonstudio der Mann an der Seite von Ina Müller sein. Aus den beiden ist aber nichts geworden.

„nachhaltig traumatisiert“: Ina Müller über Katastrophen-Interview mit Til Schweiger
Normalerweise hat Ina Müller jede Situation im Griff. Doch ein Interview mit Til Schweiger brachte sie so aus dem Konzept, dass sie noch heute daran denkt.
Schlimme Erfahrung
Ina Müller

Was läuft da mit diesem "James Bond"-Schauspieler?

Vor einer Zeit berichteten verschiedene Medien über eine angebliche Beziehung von Ina Müller mit dem Schauspieler Clemens Schick, was beide jedoch unkommentiert ließen. Dem 54-Jährigen gelang durch die Verkörperung des Schurken Kratt in „James Bond: Casino Royale“ der internationale Durchbruch. Zudem war Schick in der Erfolgsserie „Star Wars: Andor“ zu sehen.

Tatsächlich gab es einige Anhaltspunkte für eine Beziehung zwischen Müller und Schick. Immerhin zeigten sich beide mehrfach bei Restaurantbesuchen und Spaziergängen in der Öffentlichkeit und schienen dabei ziemlich vertraut miteinander zu sein. Kritiker warfen ein, dass sich der deutsche Schauspieler bereits vor einem Jahrzehnt als homosexuell geoutet hatte. Das ist zwar richtig. In einem Interview erklärte Schick jedoch auch: „Mit Männern zusammen zu sein, schließt für mich überhaupt nicht aus, mit Frauen zu flirten, sie attraktiv zu finden oder mich in sie zu verlieben.“

Ina Müller verrät, welches Beziehungsmodell für sie das Beste ist

Nein, eine Beziehung mit dem Moderator Pierre M. Krause hat Ina Müller mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Allerdings war die Chemie zwischen beiden in der Sendung „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“, in der sie eine Hafentour machten und Heuschrecken verzehrten, außerordentlich gut. Im Anschluss daran gab Ina Müller für ihre Verhältnisse sogar viel Privates preis. So erklärte sie etwa, dass getrennte Wohnungen für sie das bessere Beziehungsmodell sind: „Zusammen wohnen war noch nie mein Ding.“

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Selbst in der langjährigen Beziehung mit Johannes Oerding hatten beide ihre eigene Wohnung behalten. Durch die Blume beantwortete sie zudem, ob sie liiert ist: „Geht doch mal davon aus, dass nicht jeder Mensch, der Single ist, ein armer Single ist.“ Allerdings wurde die Episode im TV schon 2024 ausgestrahlt. Vielleicht wird Ina ja bald bei „Inas Nacht“ wieder fündig. Dort hatte sie immerhin auch bereits Johannes Oerding zu Gast...

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