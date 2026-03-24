"Hitlers Volk – Ein deutsches Tagebuch 1939 – 1945": Kritik an Adolf Hitlers Aufstieg

Es ist eine Frage, die schon Generationen von Historikern beschäftigte und auch für das Verständnis der Gegenwart von Bedeutung zu sein scheint: Wer waren die Deutschen, die Adolf Hitler an die Macht brachten? Wer jubelte begeistert, wer lief nur mit? Und wer widersetzte sich, musste um sein Leben bangen? Die zweiteilige Dokumentation "Hitlers Volk – Ein deutsches Tagebuch 1939 – 1945", die nun bei 3sat wiederholt wird, zeigt Hitlers Aufstieg und die sich durch alle Bevölkerungsschichten ziehende "Machtergreifung". Das reicht vom glühenden BDM-Blitzmädel bis zum allmählich angepassten Restaurantbesitzer und zum jüdischen Lehrer, dessen Familie schließlich ermordet wird.

Hitlers Volk – Ein deutsches Tagebuch 1939 – 1945 Dokumentation • 24.03.2026 • 22:25 Uhr

"Wer waren sie 1939, als der Krieg begann? Wer waren sie 1945, als er endete?" So fragen die Macher Eva Röger sowie Daniel und Jürgen Ast mit Blick auf die unterschiedlichen historischen Protagonisten ihres Films. Sie zeigen in klug verschränkten Tagebuchnotizen, Briefen, Archivfilmen, kurzen Hinweiskommentaren und anhand kunstvoll animierter Szenen fünf Schicksale "zwischen Gefolgschaft, Karriere, Zerrissenheit, Anpassung, Verzweiflung und Tod".

"Bald weht frischer Wind in Deutschland, und es wird manches anders werden", notierte etwa ein begeisterter Tischlerlehrling in sein Tagebuch, während der Katholik Matthias Mehs schockiert auf die Machtergreifung blickt: "Wie kann ein Volk so einen Triebmenschen zum Reichskanzler machen?"

"Vielleicht geht es besser ab, als wir glauben" Das alles wurde in vielfachen Dokumentationen immer wieder einmal gezeigt. Doch nicht nur die bei TV-Dokumentationen in Mode gekommenen Graphic-Novel-Szenen, geschaffen von Vincent Burmeister, schaffen hier eine erstaunliche Nähe zu den Zeitzeugen von damals. Noch einmal erlebt man ungläubig staunend die wahnwitzige Hitler-Begeisterung, die Wirkung der Nazipropaganda, aber auch die Verführung zum Mitläufertum aus nächster Nähe: das Wegschauen, das Schweigen und die Schuld. Andererseits schrieb eine junge Nationalsozialistin zuletzt in ihr Tagebuch: "Das ist das Ende des Dritten Reiches, an das wir geglaubt haben. Vielleicht geht es besser ab, als wir glauben."

Der zweite Teil Dokumentation "Hitlers Volk – Ein Deutsches Tagebuch" läuft bei 3sat am Dienstag, 31. März, um 22.25 Uhr. Die je anderthalbstündigen Episoden sind zudem jeweils vom Tag der Ausstrahlung an eine Woche lang online als Stream abrufbar.

Hitlers Volk – Ein deutsches Tagebuch 1939 – 1945 – Di. 24.03. – 3sat: 22.25 Uhr

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