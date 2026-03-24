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"Hitlers Volk – Ein deutsches Tagebuch 1939 – 1945": Kritik an Adolf Hitlers Aufstieg

Zweiteilige Dokumentation im 3sat

"Hitlers Volk – Ein deutsches Tagebuch 1939 – 1945": Kritik an Adolf Hitlers Aufstieg

24.03.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Wer waren die Deutschen im Nationalsozialismus? Die Dokumentation "Hitlers Volk" lässt in Briefen und Tagebuchaufzeichnungen Menschen unterschiedlicher Gesinnungen und Standeszugehörigkeiten zu Wort kommen – mit Stimmen, kurzen Kommentaren, Archivfilmen und Graphic-Novel-Bildern.
Hitlers Volk - Ein deutsches Tagebuch 1939 - 1945
Tagebücher erzählen in "Hitlers Volk" vom Leben der Deutschen im Krieg. Sieben Lebenslinien, sieben Schicksale aus Deutschland - zwischen Gefolgschaft, Karriere, Zerrissenheit, Anpassung, Verzweiflung und Tod.   Fotoquelle: ZDF/rbb/Vincent Burmeister/astfilm productions.
Hitlers Volk - Ein deutsches Tagebuch 1939 - 1945
Einer der in seinen Tagebucheinträgen begleiteten Protagonisten ist der Katholik Matthias Mehs, der von Hitlers Machtergreifung geschockt war.  Fotoquelle: ZDF/rbb/Vincent Burmeister/astfilm productions.
Hitlers Volk - Ein deutsches Tagebuch 1939 - 1945
Wer waren die Deutschen 1939, als der Krieg begann? Wer waren sie 1945, als er endete? Tagebücher erzählen in "Hitlers Volk" vom Leben der Deutschen im Krieg. Egon Oelwein, Funktionär im Reichsarbeitsdienst, ist überzeugter Nationalsozialist und später im Krieg verschollen.  Fotoquelle:  ZDF/rbb/Dr. Reiner Oelwein
Hitlers Volk - Ein deutsches Tagebuch 1939 - 1945
Inge Thiele (Name verändert) ist eine junge Gärtnerin aus dem Ruhrgebiet auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Bis zum Ende des Krieges ist sie von Hitler überzeugt.   Fotoquelle: ZDF/rbb/Tagebucharchiv Emmendingen

Es ist eine Frage, die schon Generationen von Historikern beschäftigte und auch für das Verständnis der Gegenwart von Bedeutung zu sein scheint: Wer waren die Deutschen, die Adolf Hitler an die Macht brachten? Wer jubelte begeistert, wer lief nur mit? Und wer widersetzte sich, musste um sein Leben bangen? Die zweiteilige Dokumentation "Hitlers Volk – Ein deutsches Tagebuch 1939 – 1945", die nun bei 3sat wiederholt wird, zeigt Hitlers Aufstieg und die sich durch alle Bevölkerungsschichten ziehende "Machtergreifung". Das reicht vom glühenden BDM-Blitzmädel bis zum allmählich angepassten Restaurantbesitzer und zum jüdischen Lehrer, dessen Familie schließlich ermordet wird.

3sat
Hitlers Volk – Ein deutsches Tagebuch 1939 – 1945
Dokumentation • 24.03.2026 • 22:25 Uhr

"Wer waren sie 1939, als der Krieg begann? Wer waren sie 1945, als er endete?" So fragen die Macher Eva Röger sowie Daniel und Jürgen Ast mit Blick auf die unterschiedlichen historischen Protagonisten ihres Films. Sie zeigen in klug verschränkten Tagebuchnotizen, Briefen, Archivfilmen, kurzen Hinweiskommentaren und anhand kunstvoll animierter Szenen fünf Schicksale "zwischen Gefolgschaft, Karriere, Zerrissenheit, Anpassung, Verzweiflung und Tod".

"Bald weht frischer Wind in Deutschland, und es wird manches anders werden", notierte etwa ein begeisterter Tischlerlehrling in sein Tagebuch, während der Katholik Matthias Mehs schockiert auf die Machtergreifung blickt: "Wie kann ein Volk so einen Triebmenschen zum Reichskanzler machen?"

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"Vielleicht geht es besser ab, als wir glauben"

Das alles wurde in vielfachen Dokumentationen immer wieder einmal gezeigt. Doch nicht nur die bei TV-Dokumentationen in Mode gekommenen Graphic-Novel-Szenen, geschaffen von Vincent Burmeister, schaffen hier eine erstaunliche Nähe zu den Zeitzeugen von damals. Noch einmal erlebt man ungläubig staunend die wahnwitzige Hitler-Begeisterung, die Wirkung der Nazipropaganda, aber auch die Verführung zum Mitläufertum aus nächster Nähe: das Wegschauen, das Schweigen und die Schuld. Andererseits schrieb eine junge Nationalsozialistin zuletzt in ihr Tagebuch: "Das ist das Ende des Dritten Reiches, an das wir geglaubt haben. Vielleicht geht es besser ab, als wir glauben."

Der zweite Teil Dokumentation "Hitlers Volk – Ein Deutsches Tagebuch" läuft bei 3sat am Dienstag, 31. März, um 22.25 Uhr. Die je anderthalbstündigen Episoden sind zudem jeweils vom Tag der Ausstrahlung an eine Woche lang online als Stream abrufbar.

Hitlers Volk – Ein deutsches Tagebuch 1939 – 1945 – Di. 24.03. – 3sat: 22.25 Uhr

Wie Goebbels das Volk manipulierte
Der deutsch-slowakische Film "Führer und Verführer" beleuchtet die verhängnisvolle Allianz zwischen Hitler und Goebbels und ihre Propaganda. Nach seinem Kinodebüt 2024 zeigt die ARD den Film nun im Free-TV.
"Führer und Verführer"
Führer und Verführer

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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