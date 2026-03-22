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Neuer Star auf dem ZDF-"Traumschiff": Das ist die Rolle!

"Bauer sucht Frau"-Star

Neuer Star auf dem ZDF-"Traumschiff": Das ist die Rolle!

22.03.2026, 10.17 Uhr
von Annika Schmidt
Narumol David, bekannt aus "Bauer sucht Frau", erweitert ihre TV-Karriere mit einem Auftritt auf dem ZDF-Traumschiff. Gemeinsam mit Florian Silbereisen wird sie in Thailand und Vietnam vor der Kamera stehen. Auch in "Kampf der Realitystars" ist sie zu sehen.
2009 trafen sich Narumol und Josef bei "Bauer sucht Frau".
2009 trafen sich Narumol und Josef bei "Bauer sucht Frau".  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Philipp Mertens

Mit der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" fing alles für Narumol David an. In der Sendung fand die 60-Jährige nicht nur ihre große Liebe Josef, es war zudem der Startschuss für ihre TV-Karriere. Nach diversen Auftritten in Reality-Shows, steht Narumol nun erneut vor der Kamera. Der "Bauer sucht Frau"-Star hat eine TV-Rolle auf dem ZDF-"Traumschiff" ergattert und schauspielert an der Seite von Florian Silbereisen

"Bauer sucht Frau"-Star geht mit Florian Silbereisen auf Reisen

Anfang Januar flog Narumol von ihrem Bauernhof in ihre alte Heimat, nach Thailand. Dort dreht der Kult-Star für die Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars". Solange allein auf dem Hof zu sein und auf Narumol zu warten, ist für Josef nicht leicht. "Ich vermisse sie sehr. Und ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, bis sie wieder nach Hause kommt", verriet der 65-Jährige im Interview mit "Das neue Blatt". Doch nicht nur das: In diesem Gespräch verriet Josef von Narumols weiteres Vorhaben. Die Dreifach-Mutter wird gemeinsam mit Florian Silbereisen für das ZDF-"Traumschiff" vor der Kamera stehen. 

Narumols Rolle auf dem "Traumschiff"

„Meine Frau hat für ein Reality-Format gedreht und stand fürs ‚Traumschiff‘ vor der Kamera“, plauderte der Landwirt die Neuigkeit im Interview aus. Wie praktisch, dass sowohl die Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars", als auch die neue "Traumschiff"-Folge in Thailand gedreht wird. Aktuell werden zwei neue Episoden für die ZDF-Reihe produziert. Neben Thailand, wird in der zweiten Folge Vietnam der Schauplatz sein. Das Engagement für das "Traumschiff" ist für Narumol wohl ein weiterer Schritt in ihrer TV-Karriere. Auf dem "Traumschiff" wird Narumol einen Cameo-Auftritt hinlegen, doch mehr ist über die Rolle der Landwirtin noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen noch bis Mitte April 2026 andauern. Die Zuschauer können sich in der "Traumschiff"-Folge aus Vietnam über einen weiteren, spannenden Gastauftritt freuen. Uschi Glas wird mit an Bord gehen. Für die Schauspielerin wird es das dritte Mal sein, dass sie mit dem "Traumschiff" auf Reisen geht. 

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