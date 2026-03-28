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Wegen Florian Silbereisen im "Traumschiff": Roland Kaiser spricht jetzt Klartext

Das sagt der Schlagerstar

Wegen Florian Silbereisen im "Traumschiff": Roland Kaiser spricht jetzt Klartext

28.03.2026, 12.37 Uhr
von Annika Schmidt
Die Debatte um Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän reißt nicht ab. Jetzt bezieht Roland Kaiser eindeutig Stellung zu seinem Kollegen.
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Roland Kaiser hat sich nach Kritik an Florian Silbereisen zu Wort gemeldet.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Als Florian Silbereisen 2019 erstmals als Kapitän Max Prager das Kommando auf dem „Traumschiff“ übernahm, sorgte das sofort für Diskussionen. Viele Zuschauer standen der Personalie skeptisch gegenüber, eine damalige Umfrage machte die Vorbehalte deutlich. Auch Jahre später ist das Thema nicht abgeschlossen: Immer wieder wird darüber gestritten, ob Silbereisen wirklich zur traditionsreichen ZDF-Reihe passt.

Das sagt Roland Kaiser über Florian Silbereisen im „Traumschiff“

Kaiser und Silbereisen blicken beide auf eine lange Karriere im Showgeschäft zurück. Mehrfach standen die beiden bereits gemeinsam vor der Kamera, was ihr gutes Verhältnis festigte. Als Kaiser in einem Interview nach seiner Einschätzung zu Silbereisens Rolle als „Traumschiff“-Kapitän Max Prager gefragt wurde, stellte er sich klar hinter seinen Kollegen.

Zwar wird der 43-Jährige seit seinem Einstieg in die ZDF-Kultreihe immer wieder kritisiert, doch Kaiser könne die Einwände nicht nachvollziehen: „Er muss dort schließlich keinen Shakespeare oder Goethe verkörpern, sondern schlicht einen Kapitän.“ Für den Schlagerstar ist Silbereisen deshalb die ideale Besetzung – und ein cleverer Schachzug des Senders, der dem „Traumschiff“ damit frischen Wind verliehen habe.

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Roland Kaiser weist Kritik an Florian Silbereisens Alter zurück

Den Vorwurf, Silbereisen sei mit 43 Jahren viel zu jung für die Rolle des „Traumschiff“-Kapitäns, ließ der 73-Jährige in einem Gespräch mit derwesten.de nicht gelten. Ganz im Gegenteil: „Ich hatte eher den Eindruck, dass die Kapitäne früher – mit Ausnahme von Sascha Hehn – deutlich zu alt waren. Im echten Berufsleben wären sie längst im Ruhestand gewesen“, stellte der Schlagerstar klar.



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