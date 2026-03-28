Comeback der Hip-Hop-Ikonen: Salt 'n' Pepa zurück auf der Bühne

Bei dieser Gruppe kam man nie umhin, auch über diese eine Sache zu reden, die die Welt im Innern zusammenhält. Immerhin waren ihre Musik und vor allem ihre Auftritte durchweg erotisch angehaucht, um nicht zu kalauern: gewürzt. "Push it", rappten sie in einem ihrer erfolgreichsten Songs, und alle spürten das Prickeln in diesen Worten, und noch mehr in den Bühnenshows. Oder sie riefen "Let's Talk About Sex", womit sie sich zwar über den öffentlichen Umgang mit Sexualität lustig machten, doch war auch hier der Sex zum Greifen präsent. Ähnlich doppelbödig auch "What a Man", wo sie auf der einen Seite, im Text, die romantische Liebe beschworen, mit dem Video andererseits bei manchem Zuschauer für Schnappatmung sorgten.

Sex sells eben, und auch bei "Salt 'n' Pepa war das ein wesentlicher Erfolgsgrund. Mitte der 80er-Jahre waren die beiden Hip-Hopperinnen Cheryl "Salt" James und Sandy "Pepa" Denton durchgestartet, bevor ihre Karriere in den 90-ern, getragen durch Hits wie den genannten und Studioalben wie "A Salt With A Deadly Pepa" (1988) oder "Very Necessary" (1993), ihren Höhepunkt erreichte. Doch auch um Salt und Pepa und ihre DJane Spinderella alias Deidra Roper, die 1987 zur Band gestoßen war, wurde es bald ruhiger, als sollte auch mit ihrer Geschichte untermauert werden, dass Kreativität im Pop kaum länger währt als zehn Jahre. Ihr bislang letztes Studioalbum veröffentlichte die Hip-Hop-Combo 1997, elf Jahre nach der Debütplatte "Hot, Cool, & Vicious".

2002 lösten sich "Salt 'n' Pepa" auf – auch angetrieben von dem Wunsch Cheryl James', wie es heißt, sich aus Überdrüssigkeit aus der Musikindustrie zurückzuziehen. Fünf Jahre später folgte die Reunion, seither stand die Band immer wieder auf der Bühne. Doch zehrten Salt, Pepa und Spinderella dabei eher von ihren großen Erfolgen in der Vergangenheit. Gleichzeitig arbeiten sie – unter kräftiger Beihilfe Dritter – eifrig an ihrem Denkmal als "first ladies of Hip Hop". 2007 erschien die Reality-Serie "The Salt-N-Pepa Show", die Salt, Pepa und Spinderella auch bei ihrem Bemühen zeigte, die Band wieder auf die Beine zu stellen. 2021 drehte Mario Van Peebles ("New Jack City") mit "Salt-N'-Pepa" einen TV-Film über die einflussreiche Hip-Hop-Combo, und 2025 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Salt 'n' Pepa – leise, aber nicht stumm Aber auch für eine Menge Negativschlagzeilen konnten Salt 'n' Pepa in den vergangenen Jahren sorgen. 2019 warfen James und Denton ihre Kollegin Roper aus der Band, per E-Mail, wie diese wenige Monate später erklärte. Die Querelen hatten auch ein Gerichtsverfahren zur Folge, in dem Roper den anderen beiden Vertragsbruch vorwarf und nicht gezahlte Tantiemen einforderte. Er war nicht der erste Prozess dieser Art. Schon Mitte der 1990er hatten Salt 'n' Pepa ein Verfahren gegen ihren Produzenten Hurby Azor angestrebt, dem sie unfaire Tantiemenzahlungen vorwarfen. Der Konflikt hat sie unlängst wieder eingeholt. Im Mai 2025 war die Band gegen Universal Music Group (UMG) vor Gericht gezogen mit dem Ziel, ihre Rechte an den frühen Alben zurückzufordern. Die Klage wurde abgewiesen.

Neue Musik von Salt 'n' Pepa ist derweil noch immer nicht in Sicht. Es ist stiller um sie geworden, ja, gänzlich verstummt sind sie aber nicht. Noch immer würzen Salt und Pepa die Musikbühnen der Welt mit ihren Auftritten – wenn auch nach wie vor im Zeichen vergangener Erfolge. Im August gehen sie auf Tour, wieder zu dritt und gemeinsam mit TLC und En Vogue, den beiden anderen erfolgreichen R&B-Bands der 1990er. Es wird laut werden dabei, so viel ist sicher, und es wird wieder prickeln auf der Bühne. Sonst würden sich Salt 'n' Pepa, aber auch En Vogue und TLC, doch untreu werden. Vorher aber wird – mindestens einmal – auf privater Bühne groß gefeiert. Salt alias Cheryl James wird am 28. März 60 Jahre alt. Aber: Let's not talk about age.

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