Alle Infos zu „Code of Silence“ in der ARD: Wenn Stille zur Waffe wird

Manchmal bleibt uns Menschen etwas verwehrt, damit andere Fähigkeiten entwickelt werden können. Dieses Motiv zieht sich wie ein roter Faden durch die neue britische Thriller-Serie „Code of Silence – Tödliches Schweigen“. In der sechsteiligen Produktion begleiten Zuschauende Alison (Rose Ayling-Ellis), eine junge Frau aus Canterbury, die von Geburt an gehörlos ist. Nach einer Trennung versucht sie, ihr Leben neu zu ordnen, während sie zunächst in der Kantine einer Polizeistation arbeitet.

Code of Silence – Tödliches Schweigen Thrillerserie • 27.03.2026 • 23:55 Uhr

„Code of Silence“ gibt einen Einblick in das Leben gehörloser Menschen Doch ihr Alltag verändert sich abrupt, als Chefermittler James Marsh (Andrew Buchan) und Detective Ashleigh Francis (Charlotte Ritchie, unter anderem bekannt aus „You – Du wirst mich lieben“) sie bitten, als Lippenleserin einzuspringen. Dieses außergewöhnliche Talent, das Alison durch ihre Gehörlosigkeit entwickelt hat – wie auch ihre Mutter Julie (Fifi Garfield) – macht sie für die Polizei unverzichtbar. Denn eine berüchtigte Gang plant einen spektakulären Raubüberfall, trifft sich aber ausschließlich an Orten, an denen sie nicht abgehört werden können.

Beim Lippenlesen geht es jedoch nicht nur um das Entziffern von Worten. Es erfordert ein feines Gespür für die Menschen, die sprechen, und den Kontext ihrer Aussagen. Je mehr Alison die Treffen der Bande entschlüsselt, desto gefährlicher wird ihre Lage.

Schon bald begleitet sie Detective Francis undercover in eine Bar, um die Gang auszuspionieren. Sie kommt Schritt für Schritt den Kriminellen näher, als ihr lieb sein sollte. Die anfängliche Zurückhaltung, den Ermittlern die Arbeit zu überlassen, verliert Alison schnell. Zwischen Täuschung, Manipulation und Verrat muss sie einen kühlen Kopf bewahren, und am Ende bleibt die brennende Frage: Wer spielt hier wen aus?

Rose Ayling-Ellis als gehörlose Heldin in der neuen ARD-Serie Die Serie erzählt nicht nur eine packende Kriminalgeschichte. Sie wirft auch ein einfühlsames Licht auf das Leben gehörloser Menschen: Es geht um die Herausforderungen bei vollen Mieterversammlungen, Missverständnissen in Bars oder um alltägliche Situationen, in denen Kommunikation schlicht nicht funktioniert. Die Hauptrolle spielt Rose Ayling-Ellis, die selbst seit Geburt gehörlos ist und die britische Gebärdensprache verwendet. Bekannt wurde sie unter anderem durch die BBC-Tanzshow „Strictly Come Dancing“ und die Sci-Fi-Serie „Doctor Who“. Regie führte Diarmuid Goggins, während Catherine Moulton das Drehbuch schrieb.

Bereits 2025 feierte die Krimiserie im Vereinigten Königreich einen großen Erfolg: Die erste Folge erreichte dort 7,5 Millionen Zuschauer. Die Serie wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt.

Ab Freitag, 27. März, ist „Code of Silence – Tödliches Schweigen“ 30 Tage lang in der ARD-Mediathek verfügbar.

Code of Silence – Tödliches Schweigen – Fr. 27.03. – ARD: 23.55 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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