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„Bridgerton“ bekommt neuen Ableger – diese Figur soll im Fokus stehen

Wer wird es sein?

„Bridgerton“ bekommt neuen Ableger – diese Figur soll im Fokus stehen

26.03.2026, 12.02 Uhr
von Pamela Haridi
Neues „Bridgerton“-Drama geplant! Im Fokus steht ausgerechnet die Familienmutter Violet. Wird ihre große Liebesgeschichte jetzt zur eigenen Serie?
Ein Mann und eine Frau sitzen in einem Bett
Bridgerton  Fotoquelle: LIAM DANIEL/NETFLIX

Das Universum von „Bridgerton“ wächst weiter. Diesmal könnte eine Figur in den Mittelpunkt rücken, die bisher eher im Hintergrund die Fäden zog. Die Rede ist von Violet Bridgerton (Ruth Gemmel, 58), der Mutter der berühmten Londoner Adelsfamilie.

Nach dem Erfolg von „Queen Charlotte: A Bridgerton Story“ arbeitet Shonda Rhimes (56) bereits an neuen Ideen für weitere Ableger. Offiziell bestätigt ist noch nichts – doch die Richtung scheint klar: Es könnte emotionaler werden als je zuvor.

Warum gerade Violet? Die überraschende Wahl der „Bridgerton“-Macher

Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass ausgerechnet Violet Bridgerton zur Hauptfigur eines neuen Spin-offs werden soll. Schließlich stehen in der Hauptserie meist ihre Kinder im Fokus. Doch genau darin liegt der Reiz. Shonda Rhimes selbst bezeichnet Violet als „großartige Figur“, um neue Geschichten zu erzählen.

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Ihre Perspektive eröffnet einen völlig anderen Blick auf die Welt von „Bridgerton“. Weniger Skandal, mehr Gefühl. Weniger Intrige, mehr Herz. Auch hinter den Kulissen scheint die Idee auf Zustimmung zu stoßen. Showrunnerin und Drehbuchautorin Jess Brownell soll ebenfalls großes Interesse daran gezeigt haben, Violets Geschichte ausführlicher zu beleuchten. Die Weichen sind also gestellt, auch wenn das Projekt offiziell noch nicht bestellt ist.

„Bridgerton“: Eine Liebe, die alles verändert hat

Wer die Serie kennt, weiß: Hinter Violets ruhiger Fassade verbirgt sich eine der tragischsten Liebesgeschichten des gesamten „Bridgerton“-Universums. Ihre Ehe mit Edmund Bridgerton (Rupert Evans, 49) wird immer wieder als außergewöhnlich intensiv beschrieben. Es war eine Verbindung voller Zuneigung, Humor und echter Partnerschaft. Keine arrangierte Zweckgemeinschaft, sondern wahre Liebe, die Maßstäbe setzte.

Dieser Kontrast macht ihre Figur vielschichtig. Denn der frühe Tod von Edmund hat ihr Leben nachhaltig erschüttert. Violet bleibt mit acht Kindern zurück und mit einer tiefen Trauer, die sie nie ganz loslässt. Diese emotionale Tiefe wurde bisher nur in kurzen Fragmenten gezeigt.

Was ein „Bridgerton“-Spin-Off erzählen könnte

Ein möglicher Ableger würde genau an dem Punkt ansetzen, den die Hauptserie bisher nur angedeutet hat. Im Zentrum stünde die junge Violet – lebhaft, eigensinnig und voller Träume. Erzählt werden könnte ihre erste Begegnung mit Edmund, die Entwicklung ihrer Beziehung und die Hürden, die sie als Paar überwinden mussten.

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Erfolgsserie
Luke Thompson und Yerin Ha lachen.

Auch der Aufbau der Familie und ihre frühen Jahre als glückliche Eltern würden eine wichtige Rolle spielen. Besonders intensiv dürfte die Darstellung von Edmunds Tod ausfallen – dem Moment, in dem Violet gezwungen war, ihr Leben komplett neu zu ordnen. Der Übergang von der verliebten Ehefrau zur starken Matriarchin bietet reichlich Stoff für große Emotionen.

Noch kein Startdatum, aber klare Prioritäten

So konkret diese Option auch klingen mag: Ein fertiges Projekt gibt es bislang nicht. Weder Titel noch Cast oder Startdatum wurden offiziell bestätigt. Branchenberichte gehen eher davon aus, dass ein neuer Ableger frühestens gegen Ende des Jahrzehnts erscheinen könnte. Der Grund: Zunächst stehen weitere Staffeln der Hauptserie im Fokus. Dennoch wird im Hintergrund bereits intensiv an neuen Ideen gearbeitet. Das zeigt: Netflix setzt weiterhin stark auf das „Bridgerton“-Universum – und denkt langfristig.

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Neue Staffel
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Mehr als nur ein Spin-off: Eine neue Perspektive auf die Erfolgsserie

Ein Violet-Spin-off wäre nicht nur eine weitere Ergänzung. Es könnte das emotionale Fundament der gesamten Serie neu definieren. Plötzlich würde vieles, was bisher selbstverständlich erschien, eine tiefere Bedeutung bekommen: Violets strenge Erwartungen an ihre Kinder, ihre Sehnsucht nach Liebe, ihre Angst vor Verlust. All das ließe sich aus ihrer eigenen Geschichte heraus erklären. Damit hätte die „Bridgerton“-Welt die Chance, sich neu zu erfinden, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.

Die ruhigste Figur könnte die größte „Bridgerton“-Geschichte erzählen

Noch ist nichts offiziell bestätigt. Doch vieles deutet darauf hin, dass Violet Bridgerton die nächste große Hauptfigur besetzen könnte. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dürfte die Serie einen Ton anschlagen, der sich deutlich von bisherigen Staffeln unterscheidet: leiser, intensiver, persönlicher. Vielleicht könnte dies der nächste logische Schritt für ein Franchise sein, das längst bewiesen hat, dass es mehr darstellt als Skandale und rauschende Bälle.

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