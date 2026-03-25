Tokio Hotel-Brüder packen aus: Social Media und Fake-Profile

Tom und Bill Kaulitz haben in der neusten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills" über ihr Social-Media-Verhalten gesprochen. Dabei verriet der Tokio-Hotel-Sänger, dass er seinen Ex-Partnern schon den ein oder anderen Kommentar hinterlassen habe ...

Wer bei Spotify unter dem Podcast von Tom und Bill Kaulitz einen Kommentar hinterlässt, kann sich seit Neustem gegebenenfalls über eine Antwort von Tom freuen. Denn der Mann von GNTM-Chefin Heidi Klum reagiere dort inzwischen auf einige Nachrichten, wie er in der neusten Folge von "Kaulitz Hills" verrät. "Gerade über den Fußball-Zuspruch freue ich mich natürlich", sagt der bekennende Bayern-Fan, gibt aber auch zu, den ein oder anderen unschönen Beitrag zu löschen.

Zu seiner Aktivität in den Spotify-Kommentaren erklärt Tom Kaulitz: "Das ist jetzt mein Ding. Ich bin halt nicht auf Social Media. Das ist mein Social Media." Zwar schaue sich der 36-Jährige auf Instagram mal Hunde-Videos oder lustige Sachen an, aber "Social Media benutzen ja Leute auch, um sich gegenseitig anzumachen – und das ist überhaupt nicht mein Ding", stellt er klar. Bei Bill wiederum sieht das offenbar gelegentlich mal anders aus ...

Tom und Bill Kaulitz wünschen sich für "Wetten, dass..?" noch mehr "Action" Bill Kaulitz beichtet im Podcast: "Ich habe auch ein Fake-Profil." Das benutze er zwar nicht, um sich mit irgendwelchen Leuten zu streiten, aber: "Ich habe da mal beim Ex oder so dann mal einen Kommentar hinterlassen." Tom tadelt seinen Zwillingsbruder: "Das ist ja noch kränker. Das ist ja richtig sick."

"Das ist schon lange her", beschwichtigt der Tokio-Hotel-Sänger noch. Das kauft ihm Tom jedoch nicht wirklich ab. Er entgegnet mit ironischem Unterton nur: "Ja, ist klar ..."

Zum Thema Nachrichten berichten die beiden künftigen "Wetten, dass..?"-Moderatoren auch, dass sie bereits viele Wetten für ihre Sendung erreicht hätten. "Ihr müsst euch ranhalten mit den Wetten", richtet sich Bill Kaulitz an die Fans, und Tom erklärt, dass schon tolle Ideen dabei gewesen seien, aber ihnen würde noch ein wenig "Action" fehlen, oder "irgendetwas, wofür man vielleicht auch ein bisschen Fläche braucht". Bill verspricht: "Das darf ruhig aufwendig sein, wir machen alles möglich."

Wetten können nach wie vor über die E-Mail-Adresse "[email protected]" eingereicht werden. "Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz wird am 5. Dezember im ZDF übertragen.