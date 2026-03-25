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"Marie Brand und die lange Nase": Kritik zum 35. Fall mit Marielle Millowitsch

ZDF-Krimireihe

"Marie Brand und die lange Nase": Kritik zum 35. Fall mit Marielle Millowitsch

25.03.2026, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Der nun wiederholte 35. Film der ZDF-Krimireihe führt die Kölner Ermittler Marie Brand und Jürgen Simmel nach dem Mord an einem Museumsdirektor tief in das Thema NS-Raubkunst hinein. In einer Nebenrolle ist Theaterstar Catrin Striebeck als schrille Galeristin zu sehen.
"Marie Brand und die lange Nase"
Ansehen, nicht anfassen: Davon lässt sich doch ein Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) nicht beeindrucken. Gemeinsam mit Kollegin Marie Brand (Mariele Millowitsch) ermittelt er nach dem Mord an Museumsdirektor Krull vor Ort und nimmt alles ganz genau unter die Lupe.  Fotoquelle: ZDF/Martin Valentin Menke
"Marie Brand und die lange Nase"
Marie Brand (Mariele Millowitsch) recherchiert in ihrem neuesten Fall im Kölner Stadtarchiv. Lassen sich hier brauchbare Informationen zur NS-Geschichte und Raubkunst finden, mit der der Mord zu tun zu haben scheint?  Fotoquelle: ZDF/Martin Valentin Menke
"Marie Brand und die lange Nase"
Marie Brand (Mariele Millowitsch, zweite von links) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) werden ins Depot eines Kunstmuseums gerufen. Der Direktor wurde dort ermordet, Gerichtsmedizinerin Tara Heller (Mai Duong Kieu) zieht erste Schlüsse aus der Leiche von Markus Krull (Torsten Knippertz, liegend).   Fotoquelle: ZDF/Martin Valentin Menke
"Marie Brand und die lange Nase"
Anita Findteisen (Muriel Bielenberg), Kuratorin des Museums und enge Mitarbeiterin des Ermordeten, scheint etwas zu verbergen zu haben.   Fotoquelle: ZDF/Martin Valentin Menke
"Marie Brand und die lange Nase"
Die exzentrische Galeristin Emilia Rosskopf-Röhler (Catrin Striebeck) hat gemeinsam mit ihrem Cousin Dieter Rosskopf die umfassende Kunstsammlung ihres Onkels geerbt und führt seit Jahrzehnten einen erbitterten Konkurrenzkampf mit ihm.   Fotoquelle: ZDF/Martin Valentin Menke
"Marie Brand und die lange Nase"
Bei ihren Recherchen im Kölner Stadtarchiv erhält Marie Brand (Mariele Millowitsch) Hilfe vom Archivar Emil (Jochen Stern).  Fotoquelle: ZDF/Martin Valentin Menke
"Marie Brand und die lange Nase"
Als könnte er kein Wässerchen trüben: Hauptkommissar Simmel (Hinnerk Schönemann) verguckt sich ein bisschen in die Kuratorin Anita, doch ablenken kann auch sie ihn nicht von seinen Ermittlungen im Mord an ihrem Chef.  Fotoquelle: ZDF/Martin Valentin Menke
"Marie Brand und die lange Nase"
Der Kunstsammler Dieter Rosskopf (Andreas Schröders) hatte enge geschäftliche Beziehungen zum ermordeten Museumsdirektor Krull. Dass man auf Videoaufzeichnungen sieht, wie er diesen angreift, hilft ihm nicht gerade bei seinen Unschuldsbeteuerungen.  Fotoquelle: ZDF/Martin Valentin Menke
"Marie Brand und die lange Nase"
Daniel Sachs (Martin Bruchmann) ist von New York nach Köln gekommen. Er sucht ein Werk des Bildhauers Giacometti, das seinem jüdischen Großvater während der NS-Zeit geraubt wurde.   Fotoquelle: ZDF/Martin Valentin Menke

Auch nach über 17 Jahren bleibt der ZDF-Dauerbrenner "Marie Brand" ein verlässlicher Quotengarant. Und sogar Rekorde stellt er noch auf. So geschehen beim 34. Film "Marie Brand und die verfolgte Braut". Er war im April 2024 mit 7,56 Millionen zwar nicht die zuschauerstärkste Folge – dieser Rekord liegt bei "Marie Brand und der überwundene Tod" (2022) mit 9,03 Millionen -, wohl aber die mit dem bis dahin höchsten Marktanteil im Gesamtpublikum: 30,6 Prozent. Den Tagessieg im Quotenrennen gab es noch obendrauf. Der nachfolgende 35. Fall "Marie Brand und die lange Nase" (Regie: Michael Zens, Buch: Katja Röder) kam später im Jahr immerhin auf ebenfalls respektable 6.34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ZDF wiederholt den Film nun am Mittwoch zur besten Sendezeit.

ZDF
"Marie Brand und die lange Nase"
Krimi • 25.03.2026 • 20:15 Uhr

Das Thema ist durchaus interessant: Es geht um NS-Raubkunst – und um einen Mord. Das Opfer ist der Museumsdirektor Markus Krull. Eine Überwachungskamera hat den Mord im Haus der Kunst sogar aufgenommen, nur kann man den Täter auf den Aufnahmen nicht richtig erkennen. Also müssen Brand und Simmel es einmal mehr mit klassischer Ermittlungsarbeit versuchen.

Immer der Nase nach

Alles scheint sich um ein bestimmtes Kunstwerk des berühmten Schweizer Bildhauers Alberto Giacometti (1901 – 1966) zu drehen: eine Skulptur mit auffällig langer Nase. "Wie Pinocchio", kichert Simmel mit kindlicher Freude. Ja, deswegen heiße das Werk auch so, erklärt ihm Daniel Sachs (Martin Bruchmann). "Hä? Aber der Film kam doch erst in den Siebzigern raus", ist der Kommissar sichtlich verwirrt. Man muss sich in diesem Fall gleich mehrmals fragen, wie Simmel es beruflich so weit bringen konnte, so grenzdebil verhält sich der Polizist bisweilen. Zum Glück haben die Macher das in den folgenden "Marie Brand"-Filmen etwas heruntergeschraubt, wie soll man den Mann sonst auch noch halbwegs ernst nehmen?

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Besagter Daniel Sachs jedenfalls ist gerade aus New York angereist. Laut einem anonymen Schreiben sei die Skulptur mit der Nase, die seinem jüdischen Großvater von den Nazis geraubt wurde, lange verschollen gewesen und nun wieder aufgetaucht – in Krulls Museum. Doch auch hier bleibt sie verschwunden. Das kleine Kunstwerk scheint das Motiv für den Mord an dem Museumsdirektor gewesen zu sein, da sind sie Brand und Simmel bald sicher. Doch wo ist es, und wer ist hinter ihm her?

Der wohlhabende Kunstsammler Dieter Rosskopf (Andreas Schröders) womöglich. Der hatte nicht nur enge geschäftliche Verbindungen zum Ermordeten, es ist auch auf einem kürzlich aufgezeichneten Video zu sehen, wie er Krull angreift. Weniger verdächtig geht kaum. Und dann ist da noch die exzentrische Cousine Rosskopfs, die Galeristin Emilia Rosskopf-Röhler (fast schon parodistisch schrill: Catrin Striebeck), die mit "Cousin Kackei" nicht nur eine lange Konkurrenzfeindschaft verbindet, sondern auch die große Kunstsammlung ihres Nazi-Onkels, die zu großen Teilen aus Raubkunst besteht. Als wäre das nicht schon genug, steht plötzlich auch noch der dringende Verdacht der Kunstfälschung im Raum, und es geschieht ein weiterer Mord ...

Verlässlichkeit in Serie

Die 35. "Marie Brand"-Folge ist im Großen und Ganzen konventionelle Krimikost. Vielleicht ist es, neben dem eingespielten, sympathischen Ermittlerteam, ja genau diese Verlässlichkeit, welche die Reihe so beliebt macht. Sie hat noch nicht einmal einen festen Sendeplatz, doch die Fans finden ihre "Marie Brand" immer, egal an welchem Tag sie läuft, ob es eine Premiere ist oder, wie im Juni 2024, eine Wiederholung parallel zu einer hochkarätigen EM-Partie. Und: Die Quoten sind immer gut.

Dass Hauptdarstellerin Mariele Millowitsch im vergangenen November 70 wurde, kann man kaum glauben. Dass ihr spitzbübischer SpielpartnerHinnerk Schönemann mittlerweile 51 ist, das dann schon eher. In ihren Rollen frotzeln die beiden ja schon länger regelmäßig über das Älterwerden, und in der Tat: Ganz so schnell flitzt Simmel Flüchtigen tatsächlich nicht mehr hinterher wie mit Mitte 30, und Brand bemüht sich im Fall um die lange Nase schon gar nicht mehr, ihm zuvor aus seiner Anzugjacke zu helfen.

Der letzte neue Film der Reihe, "Marie Brand und die verlorenen Kinder", war im Januar zu sehen und verwies mit 6.73 Millionen Zuschauern die Konkurrenz an diesem Tag auf die hinteren Plätze. Ein weiterer Fall ist bereits abgedreht und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres im ZDF ausgestrahlt.

"Marie Brand und die lange Nase" – Mi. 25.03. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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