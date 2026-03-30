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"Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis": Kritik zum neuen Fall mit Natalia Wörner

ZDF-Krimi

"Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis": Kritik zum neuen Fall mit Natalia Wörner

30.03.2026, 06.00 Uhr
von Jan Treber
Der Fall schien bereits abgehakt: Der vermisste Jugendliche Dominik hat seine Familie aufgrund seines homophoben Vaters verlassen. Dann taucht plötzlich ein Zettel auf, der Jana Winter (Natalia Wörner) und ihre Flensburger Kollegen im nun wiederholten ZDF-Krimi zweifeln lässt.
Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis
Nachforschungen an der Schule: Jana Winter (Natalia Wörner) und Matthias Hamm (Ralph Herforth, Mitte) wollen von Dominiks Lehrer Gustav Mikkelsen (Richard Ulfsäter) mehr über Dominik erfahren.  Fotoquelle: ZDF / Georges Pauly
Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis
Der gewalttätige Vater Henning Wiesner (Jean-Luc Bubert) kommt mit der Homosexualität seines Sohnes nicht klar. Seine Frau Rosalie (Katrin Wichmann) verliert das Vertrauen.  Fotoquelle: ZDF / Georges Pauly
Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis
Jana Winter (Natalia Wörner) findet Gefallen an Dominiks Klassenlehrer Gustav Mikkelsen (Richard Ulfsäter).  Fotoquelle: ZDF / Georges Pauly
Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis
Dominiks Mutter Rosalie (Katrin Wichmann, links) ist außer sich vor Sorge. Kommissarin Winter (Natalia Wörner) versucht, zu helfen.  Fotoquelle: ZDF / Georges Pauly
Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis
Jana Winter (Natalia Wörner) recherchiert, was Kaan Sahin (Eren M. Güvercin, rechts) und sein Vater Adnan Sahin (René Ifrah) - hier bereits als Transfrau Ada - mit Dominiks Verschwinden zu tun haben.  Fotoquelle: ZDF / Georges Pauly

"Hilfe, hier schreibt der vermisste Dominik Wiesner" steht auf dem schmutzigen Zettel, den ein Pfandflaschensammler bei der Flensburger Polizei abgibt. Dominik Wiesner (Levi Kirchhoff) – diesen Vermisstenfall hatten Jana Winter (Natalia Wörner) und ihre Kolleginnen und Kollegen bereits seit vielen Wochen abgeheftet, der vermeintliche Außenseiter sei zum Ausreißer geworden, es gab keine Hinweise auf eine Straftat. Im nun wiederholten 22. Teil der ZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen" muss sich Ermittlerin Winter die Frage stellen, ob es sich um einen geschmacklosen Scherz handelt, oder ob sie "Dominiks Geheimnis" damals nicht gelüftet hat – und der 15-Jährige wirklich in einem Keller auf seine Rettung wartet. Der solide Fernsehfilm von Regisseurin Ziska Riemann und Drehbuchautorin Zora Holt aus dem Jahr 2024 spielt den Fall auf zwei Zeitebenen durch.

ZDF
Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis
Krimi • 30.03.2026 • 20:15 Uhr

So erfährt das geneigte Krimi-Publikum auch, was vor einigen Monaten geschah: Dominiks Mutter Rosalie (Katrin Wichmann) meldete ihren Jungen als vermisst, in der Schule hatte angeblich niemand etwas gehört oder gesehen. Dominik galt als seltsamer Einzelgänger, wie sich nach kurzer Zeit bereits herausstellt, war er schwul. Das mit einem Herzchen umkreiste A, das an die Innenseite seines Spinds gezeichnet wurde, ist also nicht der Anfangsbuchstabe eines Mädchens. Dass sein cholerischer und homophober Vater ihn schlägt, passt zur Ausreißer-Story, als dann auch noch ein Abschiedsbrief gefunden wird, scheint der Fall geklärt – bis zum Auftauchen des Zettels.

Ein Jugendlicher gerät unter Verdacht

Für das Ermittlerduo Jana Winter und Matthias Hamm (Ralph Herford) stand nach Dominiks Verschwinden erst mal die Frage im Raum, wer der Jugendliche überhaupt ist. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler wussten kaum etwas über ihn. Ein Einzelgänger sei er gewesen, ein "Künstler", der hier nicht reinpasse. Auf einfühlsame Weise setzt sich so das Puzzle zusammen: Es ist die Geschichte eines einsamen und poetischen Jugendlichen, der aufgrund seines sensiblen Charakters in der Schule gemieden und zu Hause vom jähzornigen Vater aufgrund seiner Sexualität misshandelt wird. Die "Flausen austreiben" nennt Henning Wiesner (Jean-Luc Bubert) das.

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Und niemand hat es gemerkt? – "Man hätte ihn ja mal fragen können", lautet dann auch Jana Winters Kommentar beim Abendessen mit Sohnemann Leo (gespielt von Natalia Wörners Sohn Jacob-Lee Seeliger) und dessen Freundin, beides Klassenkameraden. Dass der Teenager misshandelt wurde, blieb dem Ehepaar Adnan (René Ifrah) und Natalie Sahin (Stephanie Schadeweg), für die Dominik als Babysitter arbeitete, jedenfalls nicht verborgen. Und deren Sohn Kaan (Eren M. Güvercin) rückte schnell in den Fokus der Ermittlungen.

Kommissarin, auch nach Dienstschluss

Einst startete die Krimireihe "Unter anderen Umständen" mit einer schwangeren Kommissarin, einmal mehr wird auch im neuen Film der ZDF-Reihe ein kompliziertes Mutter-Sohn-Verhältnis beleuchtet, diesmal in Form eines schmerzhaften Abnabelungsprozesses. Leo ist von seiner Mutter, die auch nach Schichtende immer Polizistin bleibt, zunehmend genervt. Zuflucht findet er ausgerechnet bei Janas kinderlosem Kollegen Matthias, dem die Rolle der Vaterfigur zunehmend Freude zu bereiten scheint.

Sieht man von den Einblicken in das Privatleben der Kommissarin ab, bleibt ein mittelmäßiger bis ordentlicher Krimiplot. Hier werden ein paar Hinweise gestreut, dort ein paar Nebelkerzen geworfen. Mit dem Sprung zurück in die Gegenwart und der Neuaufnahme der Ermittlungen nach dem vermeintlichen Hinweis, zieht die Spannung jedoch noch einmal deutlich an.

Inzwischen sind drei weitere Filme der Reihe erschienen. Ein 26. Film, der den Arbeitstitel "Geister der Vergangenheit" trägt, soll noch in diesem Jahr folgen. Wie die Hauptdarstellerin Natalia Wörner im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet, wird ihr inzwischen 19-jähriger Sohn Jacob Lee Seeliger darin "zum ersten Mal richtig groß" mitspielen: "Es war für ihn eine sehr heftige Rolle, für die er sich auch extrem vorbereitet hat, denn Jacob ist in seiner Rolle als Leo der Hauptverdächtige."

Online ist "Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis" bereits ab Montag, 23. März, abrufbar.

Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis – Mo. 30.03. – ZDF: 20.15 Uhr

Natalia Wörner über ihren Sohn: "Der geht in eine ganz andere Welt"
Als Kommissarin Jana Winter steht Natalia Wörner seit 20 Jahren in der ZDF-Reihe "Unter anderen Umständen" vor der Kamera. Ihr Sohn Jacob Lee Seeliger stand ihr als Filmsohn die meiste Zeit zur Seite. Wie sie seinen Auszug in der Serie und privat erlebte, verrät Wörner nun im Interview.
Film und Realität
Natalia Wörner im Interview

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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