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Die Rückkehr von Christiane F.: "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" erneut im TV

Schockdrama

Die Rückkehr von Christiane F.: "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" erneut im TV

29.03.2026, 16.15 Uhr
von Jasmin Herzog
45 Jahre nach der Premiere beeindruckt Uli Edels Verfilmung von "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" immer noch. Der SWR zeigt das Drama erneut und erinnert an die schockierende Geschichte von Christiane F.
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Christiane (Natja Brunckhorst) wächst in der Berliner Gropiusstadt auf.  Fotoquelle: Solaris Film
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Natja Brunckhorst spielte 1981 die 13-jährige Christiane F., die im Berlin der 1970er-Jahre in die Drogensucht gerät.  Fotoquelle: Solaris Film
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Am Wochenende feiert Christiane (Natja Brunckhorst) in der bekannten Berliner Disko "Sound".  Fotoquelle: Solaris Film
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Christiane (Natja Brunckhorst) verliebt sich in den heroinsüchtigen Detlef (Thomas Haustein) - und wird bald selbst drogenabhängig.  Fotoquelle: Solaris Film
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
"Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" zeigte schonungslos das Drogenelend.  Fotoquelle: Solaris Film

Wer in der Bundesrepublik sozialisiert wurde, kam an Christiane F. nicht vorbei. "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" (Sonntag, 29. März, 22.30 Uhr, SWR) prägte ganze Generationen von Jugendlichen. Und schockte deren Eltern und Lehrer: Schnell geriet das auf realen Tonbandprotokollen basierende Buch der "Stern"-Autoren Kai Hermann und Horst Rieck von 1978 zum Bestseller und zur schulischen Pflichtlektüre. Uli Edels Verfilmung von 1981 schließlich machte die Hauptfigur auf Jahrzehnte zum Inbegriff für Heroinsucht, Drogenabsturz, Prostitution, Entzug – und damit zum Abbild all jener Ängste, die Mittel- und Oberschicht auf ihre Kinder projizierten.

"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" schilderte die Erlebnisse einer 14-jährigen Drogensüchtigen und rüttelte Deutschland auf. Die Verfilmung "Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" stand der Vorlage in ihrer Schockwirkung nicht nach. Nadja Brunckhorst spielte die junge Berlinerin Christiane, die von ihrer Heroinsucht auf den Straßenstrich getrieben wird. Der Film, der von Bernd Eichinger produziert wurde, erregte auch im Ausland Aufsehen – zum einen wegen seiner erschreckend realistischen Darstellung der Drogenszene, zum anderen dank der Beteiligung David Bowies, dessen Superhit "Heroes" zum eindringlichen Soundtrack geriet.

Bis heute beeindruckend

Auch aufgrund der "Coolness", die Bowie in den Film brachte, stand das Werk zu Beginn in der Kritik: Der Film ästhetisiere stellenweise Drogenmissbrauch, erzeuge sogar Anreize zum Konsum, empörten sich einige. Diese Position mag gerechtfertigt sein, betrachtet man die rauschenden Partys, die die Protagonisten auf Droge feiern. Doch diesen Einzelaspekt als Gradmesser für das filmisch aufbereitete Schicksal einer Minderjährigen heranzuziehen, wäre zu kurz gegriffen.

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Zumal Edels Verfilmung dann doch eher auf düstere Elendsästhetik und Schock-Szenen samt Spritzen und Entzugskotzerei setzte: Für Christiane ist das Leben nur dann erträglich, wenn das Heroin sie betäubt. Ihre nüchterne Realität trifft sie umso härter. Sie prostituiert sich auf dem Kinderstrich, muss zusehen, wie ihre Freunde jämmerlich verrecken. Die Schonungslosigkeit des Junkie-Lebens wird kompromisslos und ohne zu beschönigen gezeigt – vom kalten Entzug über den Rückfall bis hin zum Goldenen Schuss.

Auch heute noch wirkt der Film nach: 2021 sorgte die Amazon-Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" für Aufsehen, die der Geschichte mit einem ambitionierten jungen Cast und Mut zum Widersprüchlichen eine angemessene Neuauflage bescherte.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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