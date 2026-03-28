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Darum sorgt sich Margot Hellwig plötzlich um Gesundheit von Florian Silbereisen

Was ist da los?

Darum sorgt sich Margot Hellwig plötzlich um Gesundheit von Florian Silbereisen

28.03.2026, 12.40 Uhr
von Ingo Gatzer
Zwischen Margot Hellwig und Florian Silbereisen gibt es eine lange Verbindung. Nun spricht die Sängerin offen über eine Entwicklung, die ihr Sorgen bereitet.
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Sebastian Gabsch

Bei Florian Silbereisen scheint beruflich alles rundzulaufen: Seit vielen Jahren ist er als Moderator der „Feste“-Shows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen präsent, zugleich bleibt er auch musikalisch aktiv und veröffentlicht regelmäßig neue Titel. Zusätzlich steht er seit 2019 als Kapitän Max Parger für das ZDF-„Traumschiff“ vor der Kamera. Trotzdem gibt es jemanden, der den Erfolg des Entertainers mit Sorge betrachtet: Volksmusikikone Margot Hellwig macht sich Gedanken um seinen Gesundheitszustand.

Margot Hellwig und Florian Silbereisen: Was verbindet die beiden?

Um zu verstehen, warum sich die Volksmusiklegende Margot Hellwig („Lieder von Herzen“) Sorgen macht, hilft ein Blick auf die gemeinsame Vergangenheit. Schon Margots 2010 verstorbene Mutter war eng mit Florian Silbereisen befreundet, wie Margot im Interview mit der „Prima Woche“ bestätigt: „Meine Mutter hatte immer ein bisschen ein Auge auf ihn.“ Auch Margot selbst schätzt ihren Flori: „Er ist ein so lieber und bescheidener Mensch.“ Dabei dürfte die drei die volkstümliche Musik verbinden. Immerhin feierte das Trio in diesem Genre zahlreiche Erfolge – auch wenn Florian mittlerweile bekanntlich ebenso außerhalb dieser Nische tätig ist.

Darum macht sich Margot Hellwig Sorgen um Florian Silbereisen

Offensichtlich vermutet Margot Hellwig, dass ihrem Florian ausgerechnet der große Erfolg zum Verhängnis werden könnte: „Er ist schon sehr überanstrengt wahrscheinlich.“ Bei einem Blick auf die vielen Hochzeiten, auf denen der „Feste“-Moderator tanzt, erscheint diese Einschätzung nicht aus der Luft gegriffen. Aber woran macht der frühere Volksmusikstar seine Befürchtungen fest? Es ist offensichtlich eine Veränderung im Aussehen des Künstlers. „Meine Mutter wäre entsetzt, ihn jetzt so dünn zu sehen.“ Deswegen gesteht Margot: „Ich mache mir große Sorgen um ihn.“

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Wie berechtigt sind die Sorgen um Florian Silbereisen?

Ist diese Sorge begründet? Tatsächlich hat Florian Silbereisen in den letzten Monaten wohl an Gewicht verloren. Das erlebten Fans etwa im ARD-Boulevardmagazin „Brisant“, das einen Blick hinter die Kulissen einer von Silbereisen moderierten Show werfen durfte.

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Dabei ging es auch um die goldene Anzugjacke des Moderators, die dieser folgendermaßen kommentierte: „Das ist ’ne 46. Das hatte ich schon seit bestimmt drei Jahren nicht mehr.“ Doch vielleicht hat sich der Künstler ja bewusst entschieden, ein paar Kilos abzunehmen. Über den Anlass lässt sich nur spekulieren: Es könnte vielleicht eine Kostümprobe im letzten Jahr gewesen sein. Silbereisen postete damals in den sozialen Medien ein pikantes Foto. Dieses offenbarte, dass ihm die Hose des „Traumschiff“-Kapitäns zu klein geworden war. 

Warum Florian Silbereisen für Margot Hellwigs Abschied wichtig ist

Florian Silbereisen ist für Margot offenbar eng mit dem Thema Abschied verknüpft. Schon ihre Bühnenkarriere beendete die Sängerin 2015 in der von ihm moderierten Adventssendung mit dem Lied „Sag beim Abschied leise Servus“. Das hat ihr viel bedeutet: „Es war ein so schöner Abschied, den mir der Florian da zelebriert hat. Wundervoll.“ Wenn es nach der 84-Jährigen geht, wird Silbereisen auch bei ihrem endgültigen Abschied eine zentrale Rolle spielen. Der Künstler soll nämlich nicht nur zu ihrer Beerdigung kommen, obwohl diese eigentlich im kleinen familiären Rahmen ablaufen soll: „Wenn er eine kleine Rede halten würde, fände ich das schön.“

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