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"Immer wieder sonntags": Die Gäste und Termine 2026

Finale Saison

"Immer wieder sonntags": Die Gäste und Termine 2026

27.04.2026, 10.40 Uhr
von Nicole Jansen
Nach mehr als 30 Jahren endet die beliebte Musiksendung „Immer wieder sonntags“ nach der bevorstehenden Saison 2026. Wann die letzte Staffel startet und welche prominenten Gäste Moderator Stefan Mross begrüßen wird, erfahrt ihr hier.
Stefan Mross auf der Bühne.
Stefan Mross ist noch auf der "Immer wieder sonntags" Tour, doch diesen Sommer endet seine Serie nach über 25 Jahren.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

Es war die gemeinsame Entscheidung von SWR und ARD das Format, welches jahrzehntelang ein fester Bestandteil des Sonntagvormittags im Ersten war, abzusetzen. Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information kann die daraus resultierende Enttäuschung der Fans nachvollziehen, begründet das TV-Aus aber mit finanziellen und strategischen Argumenten: „Die Einstellung von ´Immer wieder sonntags´ ist eine schmerzhafte Entscheidung, die wir sehr sorgfältig abgewogen haben und die uns angesichts des großen Erfolgs nicht leichtfällt. Die wirtschaftliche Situation des SWR lässt uns aber keine andere Wahl. Wir gehen diesen Schritt mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber Stefan Mross und dem gesamten Team, die über viele Jahre Großartiges geleistet haben. Ich verstehe, dass viele treue Fans von ´Immer wieder sonntags´ enttäuscht sein werden, weil wir ihnen aus finanziellen und strategischen Gründen einen Fixpunkt im Sommer nehmen […]“.

Ab dem 31. Mai 2026 geht es los

Die Sendung, die seit 1995 live aus dem Europa-Park in Rust übertragen wird, endet in diesem Sommer nach 31 Jahren und mehr als 370 Folgen. Ab Sonntag, dem 31. Mai 2026 werden die letzten 13 Live-Ausgaben ausgestrahlt. Darunter befindet sich eine Extra-Ausgabe am 6 und zusätzlich eine Best-of-Show am 13. September. Wie bereits seit 2005 wird die finale Staffel auch in diesem Jahr wieder von Volksmusiker und Trompeter Stefan Mross moderiert. In der Musikshow sind nicht nur regelmäßig prominente Gesichter aus der deutschen Schlager- und Volksmusikbranche zu sehen, sondern auch Nachwuchskünstler, die sich auf der großen Bühne im Europa-Park beweisen dürfen. Mit Erfolg: im vergangenen Jahr 2025 schalteten durchschnittlich etwa 1,3 Millionen Menschen ein und verfolgten das Spektakel vor den heimischen Fernsehbildschirmen.

Termine und Gäste von „Immer wieder sonntags“ im Überblick

Die genauen Termine und vorläufig bekannten Gäste der finalen Ausgabe findet ihr hier einmal in komprimierter Form:

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- 31. Mai 2026, 10 bis 12 Uhr
- 07. Juni 2026, 10 bis 12 Uhr
- 14. Juni 2026, 10 bis 12 Uhr
- 21. Juni 2026, 10 bis 12 Uhr
- 28. Juni 2026, 10 bis 12 Uhr
- 05. Juli 2026, 10 bis 12 Uhr
- 12. Juli 2026, 10 bis 12 Uhr
- 19. Juli 2026, 10 bis 12 Uhr
- 02. August 2026, 10 bis 12 Uhr
- 09. August 2026, 10 bis 12 Uhr
- 23. August 2026, 10 bis 12 Uhr
- 30. August 2026, 10 bis 12 Uhr
- 06. September 2026: Extra-Ausgabe
- 13. September 2026: Best-of-Show

Wer in den einzelnen Sendungen zu Gast sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. In den vergangenen zwei Jahren waren aber stets große Schlagerstars wie Michelle, Andrea Berg, Beatrice Egli, Howard Carpendale, Marina Marx, Eric Philippi, Vincent Gross und Sonia Liebing mit dabei. Es bleibt also spannend, welche berühmten Gäste Stefan Mross in seinen finalen Show-Ausgaben willkommen heißen wird.

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