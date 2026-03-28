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Baran Hêvî privat: So lief sein Weg zu den "Rosenheim-Cops" wirklich

Vom Drogeriemarkt zur Serie

Baran Hêvî privat: So lief sein Weg zu den "Rosenheim-Cops" wirklich

28.03.2026, 12.36 Uhr
von Niels Tenhagen
Heute ermittelt er im ZDF, doch der Einstieg ins Schauspiel war für Baran Hêvî alles andere als leicht. Seine Vorgeschichte dürfte viele Fans überraschen.
"Die Rosenheim-Cops"
Baran Hêvî (Mitte) ermittelt bei "Die Rosenheim-Cops" seit 2020 als Kommissar Kilian Kaya.  Fotoquelle:  ZDF/Linda Gschwentner
Die Rosenheim-Cops
Die Stars der Serie feierten jüngst die 25. Staffel der "Rosenheim-Cops" (von links): Igor Jeftić, Baran Hêvî, Karin Thaler, Max Müller, Marisa Burger, Michaela Weingartner und Dieter Fischer.  Fotoquelle: ZDF/Markus Sapper

Baran Hêvî musste nicht den klassischen Weg über eine reguläre Bewerbung gehen, um Teil der "Rosenheim-Cops" zu werden. Der Schauspieler wurde direkt angesprochen, zu einem Casting eingeladen und erhielt anschließend die Rolle des Kommissars Kilian Kaya, den er seit 2020 in der ZDF-Serie spielt. Dass er einmal im Fernsehen landen würde, war allerdings lange nicht absehbar: Der in Ingolstadt geborene Darsteller war zuvor unter anderem im Einzelhandel und in der Industrie tätig.

Ursprünglich war Hêvî in der 20. Staffel "nur" als Vertretung für den von Dieter Fischer gespielten Kommissar Anton Stadler eingeplant. Seit Staffel 21 ist Hêvî festes Mitglied des Ermittlerteams. Für ihn ein absoluter Traumjob: "Es ist wirklich ein tolles Projekt, und das ganze Team ist außergewöhnlich nett", sagte er ebenfalls gegenüber "Gala". Die kollegiale Zusammenarbeit sei nicht selbstverständlich: "An vielen Sets herrscht eine gewisse 'Ellenbogen raus'-Haltung."

So begann Baran Hêvîs Karriere: Vom Einzelhandel in die Industrie

Dass er jemals vor der Kamera landen würde, war dabei nicht wirklich abzusehen: Hêvî wurde in Ingolstadt geboren und machte dort seinen Hauptschulabschluss. Anschließend absolvierte er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Schon während dieser Zeit stand für ihn fest: "Ich möchte irgendwas mit Schauspiel machen", erklärte er 2022 in der "Webtalkshow" mit Nico Gutjahr.

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Während seiner Ausbildung versuchte er, erste Kontakte zum Theater zu knüpfen, jedoch ohne Erfolg. "Deshalb habe ich erst mal meine Lehre zum Einzelhandelskaufmann beendet." Danach arbeitete er mehrere Jahre als Leiharbeiter in der Industrie. "Ich war am Band und habe Autoteile zusammengebaut." Insgesamt vier Jahre lang.

Den Entschluss, sich vollständig auf die Schauspielerei zu konzentrieren, fasste Hêvî während einer Nachtschicht. Er begann, sich bei Theatergruppen zu bewerben und sammelte erste Bühnenerfahrungen. 2012 erhielt er einen Ausbildungsplatz an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Dort schloss er seine Schauspielausbildung 2016 ab. Im Anschluss war er bis 2018 Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim.

Novum bei "Die Rosenheim-Cops": Das gab es in 24 Jahren noch nie
Ab in die "schneeweißen Alpen": Im gerade abgedrehten Weihnachtsspecial von "Die Rosenheim-Cops" hält ein Mord an einer Unternehmerin die Ermittler in Atem. Mit dem 90-minütigen Special setzen die Macher ein Novum in der 24-jährigen Geschichte des TV-Dauerbrenners.
Neues Special
"Die Rosenheim-Cops"

Vor dem ZDF-Erfolg: Baran Hêvî arbeitete noch als Kassierer

Die Arbeit am Theater war jedoch nicht gut bezahlt: Gegenüber "Bild" gab Hêvî an, in dieser Zeit 1.765 Euro brutto verdient zu haben. "Als Schauspieler weiß man nie genau, wann das nächste Engagement kommt. Das ist ein großer psychischer Druck, von dem ich mich befreien wollte." Ab 2018 arbeitete er daher erneut im Einzelhandel. Ende 2019 zog er nach Berlin. "Ingolstadt ist für freischaffende Schauspieler einfach zu teuer", erklärte er im Interview mit "Quotenmeter". In Berlin gebe es mehr Möglichkeiten und Netzwerke für künstlerische Projekte.

Als Hêvî 2020 die Zusage für die "Rosenheim-Cops" erhielt, arbeitete er als Kassierer bei einer Drogeriemarktkette. Der Wechsel erfolgte kurzfristig: "Am Donnerstag saß ich noch an der Kasse und Montag stand ich vor der Kamera", berichtete er in "Bild". Auch danach blieb er zunächst im Einzelhandel tätig. "Ich bin direkt vom Set wieder an die Kasse." Kunden hätten ihn dabei gelegentlich als Kommissar Kilian Kaya erkannt. Erst mit seinem festen Engagement ab Staffel 21 beendete er die Tätigkeit im Drogeriemarkt.

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Baran Hêvî engagiert sich auch abseits der "Rosenheim-Cops"

Neben seiner Arbeit für Fernsehen und Theater engagiert sich Hêvî für Bühne für Menschenrechte. Dabei handelt es sich um einen Verein, "der durch dokumentarisches Theater politische Themen behandelt und deutschlandweit auf die Bühne bringt", wie er in "Quotenmeter" erklärte. Thematisch gehe es unter anderem um Gewalt gegen Frauen, Rechtsextremismus sowie Flucht und Asylverfahren.

Parallel zu diesem Engagement steht Hêvî weiterhin für die ZDF-Serie vor der Kamera. "Ich mag es, wenn ich in die Rolle schlüpfe und meinen Heimatdialekt spreche", sagte er in der "Webtalkshow". Angesichts der Popularität der Serie dürfte er dieses Vergnügen auch noch eine Weile haben, eine 26. Staffel der "Rosenheim-Cops" ist bereits in Arbeit.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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