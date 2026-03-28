"Das Traumschiff": Dieser Kuss auf Island ist historisch

Afrika, Asien, Südamerika oder der Indische Ozean: Wenn das "Traumschiff" in See sticht, dann in der Regel in wärmere Regionen mit Sandstrand, Palmen und jeder Menge Sonne. Diese Eskapismus-Kulisse gehört neben menschlichen Dramen, Kitsch und dem gesetzten Happy End seit jeher zum Erfolgsrezept der ZDF-Reihe, die Starproduzent Wolfgang Rademann 1981 erstmals vom Stapel ließ.

Stammgast an Bord des Traumschiffs, na klar: die Liebe! Immerhin ließ sich der selbsternannte "Unterhaltungsfuzzi" Rademann von der US-Serie "Love Boat" inspirieren. Von romantischen Flirts über kleine Affären bis hin zu Ex-Paaren, die sich wiederfanden: Die "Traumschiff"-Liebe kam in vielen Formen, nur eines blieb gleich – sie war stets hetero. Knapp 40 Jahre mussten bis zum ersten gleichgeschlechtlichen Kuss vergehen.

Mit der Weihnachtsausgabe von 2019 ("Antigua") änderte "Das Traumschiff", drei Jahre nach Rademanns Tod, leicht den Kurs. Nicht nur weil mit Florian Silbereisen erstmals ein weitgehend schauspielunerfahrener Kapitän das Steuer übernahm, sondern eben auch, weil in dieser 85. Episode der erste homosexuelle Kuss in der Geschichte des "Traumschiffs" gezeigt wurde.

Das Paar, das zudem die erste homosexuelle "Traumschiff"-Verlobung feierte, wurde von Leander Lichti und Jan Kittmann verkörpert. An Ostern 2024 durften dann mit Maxine Kazis und Marija Mauer auch zwei junge Frauen auf dem Weg nach Phuket auf der MS Deutschland knutschen. Doch diese Küsse waren nichts im Vergleich zu dem, der die Zuschauerinnen und Zuschauer ab sofort in der ZDF-Mediathek, sowie am Ostersonntag, 5. April, 20.15 Uhr im ZDF in "Das Traumschiff: Island" erwartet.

Der Kussknaller: Michaela May und Saskia Vester ganz verliebt Denn nun, knapp 45 Jahre nach dem Stapellauf, trauen sich die Macher des traditionell eher spießigen "Traumschiffs" etwas, das manchen Fan der ersten Stunde durchaus überraschen dürfte. Und das nicht, weil die Reise nach Island statt in tropische Gefilde geht. Sondern wegen eines lesbischen Liebespaares, das von zwei sehr prominenten Hetero-Frauen verkörpert wird – und eines leidenschaftlichen Kusses.

Michaela May (74) und Saskia Vester (66), beide "Traumschiff"-erprobte Publikumslieblinge, sind seit vielen Jahrzehnten fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. In der Osterausgabe der Reihe spielen sie nun ein Paar, das sich einst verlor und nun unverhofft wiederfindet. Zwei Frauen fortgeschrittenen Alters, die zeigen, dass man für die Liebe nie zu alt ist – und dass es völlig egal ist, welches Geschlecht der geliebte Mensch hat.

Saskia Vester verkörperte bereits vor knapp 20 Jahren in der Krimiserie "KDD – Kriminaldauerdienst" eine Polizistin, die Frauen liebt, aber heimlich, mit Scham und Angst besetzt. Aus diesen Gründen beendete auch ihre Figur Evelyn im "Traumschiff" vor 41 Jahren die leidenschaftliche Liebe zu Toni (May), die mit gebrochenem Herzen in Island zurückblieb. Als sie sich nun wiedersehen, sind die alten Gefühle unverändert. Der geradezu erlösende Kuss der beiden Frauen nach einer knappen Stunde dürfte in die "Traumschiff"-Geschichte eingehen. Denn so fortschrittlich und mutig hat sich das altehrwürdige "ZDF-Love-Boat" wohl noch nie gezeigt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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