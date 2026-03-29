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"Baumgeflüster": Darum geht's im ZDF-Herzkino

Schwule Liebesgeschichte

"Baumgeflüster": Darum geht's im ZDF-Herzkino

29.03.2026, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
Der ZDF-Herzkino-Film "Baumgeflüster" erzählt die humorvolle und turbulente Liebesgeschichte zwischen Yascha und Mats. Mit amüsanten Gastauftritten von Wigald Boning und anderen sorgt der Film für unterhaltsame Momente.
Baumgeflüster
Neben Linus Schütz (links) und Robert Stadlober (Mitte) übernimmt auch der Komiker Wigald Boning (rechts) eine kleine Rolle im ZDF-Herzkino "Baumgeflüster".  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
Baumgeflüster
Yascha (Linus Schütz) ist auf der Suche nach der großen Liebe.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
Baumgeflüster
Forstwirt Yascha (Linus Schütz, links) und Fotograf Mats (Aaron Friesz) müssen für die Liebe kämpfen.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
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Pari (Inka Friedrich, links) und Holger (Robert Stadlober, Mitte) leisten Yascha (Linus Schütz, rechts) im neuen Forsthaus Gesellschaft.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
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Zwischen Mats (Aaron Friesz, rechts) und Yascha (Linus Schütz) sprühen sofort die Funken.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
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Yascha (Linus Schütz, rechts) hat Mats (Aaron Friesz) nichts davon erzählt, dass er Förster ist.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
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Anke Hofmann (Henriette Richter-Röhl) plant, ihren Mitarbeiter Yascha Krüger (Linus Schütz) als Ersatz für einen erkrankten Revierförster einzusetzen.  Fotoquelle: ZDF/Bernd Schuller
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Die Floristen Mirko (Jochen Schropp, links) und Holger (Robert Stadlober) haben Angst, dass Yascha niemals seine große Liebe finden wird.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
Baumgeflüster
Yascha (Linus Schütz) fühlt sich im Wald wohl.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard

In "Baumgeflüster" erzählt das ZDF-"Herzkino" eine schwule Liebesgeschichte, die ebenso humorvoll wie turbulent ist. Eigentlich wünscht sich Yascha (Linus Schütz) nichts sehnlicher, als endlich der großen Liebe zu begegnen. Der studierte Forstwirt arbeitet in einem Ministerium und kämpft sich durch eine Welt aus Catfishs und Männern, die schlicht nicht das suchen, wonach sich Yascha so innig sehnt. Die wahre Liebe, sie scheint unerreichbar, als gönne das Schicksal sie ihm einfach nicht. Seine Freunde Holger (Robert Stadlober) und dessen Partner Mirko (Jochen Schropp) beobachten diese Entwicklung mit wachsender Sorge. Sie fürchten, dass Yascha am Ende allein bleiben und verbittern könnte. Doch dann, wir sind im "Herzkino", nimmt alles eine überraschende Wendung.

ZDF
Baumgeflüster
Liebesfilm • 29.03.2026 • 20:15 Uhr

Plötzlich muss Yascha für den erkrankten Revierförster Werner einspringen. Damit nicht genug, seine Chefin Anke (Henriette Richter-Röhl) überträgt ihm zusätzlich eine heikle Aufgabe: Sie möchte den Privatwald in der Nähe unbedingt erwerben, um dort einen Nationalpark zu errichten. Die frühere Besitzerin, die einen Verkauf stets ausgeschlossen hatte, ist verstorben. Nun liegt die Entscheidung bei ihrem Erben Mats (Aaron Fries), den Yascha von der Sinnhaftigkeit dieses Geschäfts überzeugen soll.

Wigald Boning mit von der Partie

Und wenn Funken tatsächlich aus dem Fernseher sprühen könnten, hier würde es passieren: Zwischen den beiden Männern liegt sofort eine spürbare Spannung in der Luft, als hätten sie sich genau in diesem Moment finden sollen. Doch es gibt ein Problem. Yascha verpasst die Gelegenheit, Mats zu gestehen, dass ausgerechnet er derjenige ist, der ihn zum Verkauf seines Waldes bewegen soll. Als wäre diese Situation nicht schon kompliziert genug, tauchen plötzlich auch noch Holger, der nach einem heftigen Streit mit Mirko Zuflucht im Wald sucht, und Yaschas Mutter Pari (Inka Friedrich) in dem Forsthaus auf, in dem Yascha vorübergehend arbeitet. Zwischen aufkeimender Liebe, emotionalen Verwicklungen und romantischem Waldgeflüster verstrickt sich Yascha zunehmend in ein Geflecht voll von Halbwahrheiten. Er riskiert damit, ausgerechnet den Mann zu verlieren, nach dem er so lange gesucht hat.

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"Baumgeflüster" erzählt jedoch nicht nur eine erfrischend leichte und zugleich amüsante Liebesgeschichte. Auch die Menschen, die Yascha während seiner Zeit im Wald trifft, schenken dem Film besondere und lustige Momente. Neben Sidonie von Krosigk ("Bibi Blocksberg"), Luise Kinseher und Hansi Kraus sorgt auch der Komiker Wigald Boning für eine Begegnung, die noch lange im Gedächtnis bleibt.

"Es lohnt sich immer, für sich selbst und die eigene Liebe zu kämpfen"

Linus Schütz, der Förster Yascha verkörpert, verrät dem ZDF, "Baumgeflüster" zeige "auf charmante Weise, dass es sich immer lohnt, für sich selbst und die eigene Liebe zu kämpfen – mutig zu sein. Egal in welchem Alter, egal, ob in der Stadt oder im bayrischen Forst und natürlich vollkommen egal, welche sexuelle Orientierung wir haben. Ich hätte mir gewünscht, als junger Mensch mehr solcher Geschichten zur Primetime im deutschen Fernsehen zu sehen."

Auch Robert Stadlober, der Holger spielt, berichtet, dass er es "geliebt" habe, in diese Rolle zu schlüpfen. Er hoffe, "dass der Film den Zuseherinnen und Zusehern den Mut und die Zuversicht gibt, ohne Angst in das Dickicht ihrer Gefühle einzutauchen". Für ihn liegen die "schönsten Lichtungen dort, wo der Wald am dichtesten ist."

Regie in diesem charmanten Liebesfilm, der sich selbst zum Glück nicht allzu ernst nimmt, führte Dirk Kummer, während Claudia Matschulla und Arnd Mayer für das Drehbuch verantwortlich sind. "Baumgeflüster" ist ab Samstag, 21. März, in der ZDF-Mediathek zum Streamen verfügbar.

Baumgeflüster – So. 29.03. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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