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"Danowski – Neunauge": Kritik zur ZDF-Krimi-Adaption mit Schauspielstar Milan Peschel

Krimi-Comeback

"Danowski – Neunauge": Kritik zur ZDF-Krimi-Adaption mit Schauspielstar Milan Peschel

11.05.2026, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Nach über sechs Jahren ist der schrullige Ermittler Adam Danowski zurück. In der Adaption des vierten Teils eines Romans aus Till Raethers Krimireihe werden in Schulkellern mumifizierte Männerleichen gefunden. Beide haben Bissspuren von Neunaugen. Nicht die einzige Gemeinsamkeit ...
Danowski - Neunauge
Beim Abgleich der Bissspuren an den Mordopfern mit Bildern im Internet findet Danowski (Milan Peschel) heraus, dass sie von Neunaugen stammen müssen. Im Museum erfährt er mehr über die "lebenden Fossilien".  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Danowski - Neunauge
Bei ihren Nachforschungen in Plön in Schleswig-Holstein werden die Hamburger Ermittler Adam Danowski (Milan Peschel, links) und Meta Jurkschat (Isabell Polak) festgenommen und von dem Polizisten Kossendey (Marc Hosemann) verhört.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Danowski - Neunauge
Als die dritte mumifizierte Leiche im Keller einer Hamburger Schule gefunden wird, sind die ungleichen Fallanalytiker Gaitner (Sebastian Bezzel, links) und Danowski (Milan Peschel) in ihren Ermittlungen schon einige Schritte weiter als beim Fund der ersten beiden Toten.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Danowski - Neunauge
Der Hamburger Fallanalytiker Adam Danowski ist mit der Schuldirektorin Leslie (Bettina Stucky, links) verheiratet, das Paar hat zwei Töchter, darunter Stella (Momo Beier), und lebt ein Familienidyll in Finkenwerder.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Danowski - Neunauge
Nach sechseinhalb Jahren schlüpfte Milan Peschel wieder in die Rolle des hypersensiblen Fallanalytikers Adam Danowski.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Danowski - Neunauge
Je ernster Marc Hosemann schaut, desto lustiger die Szene. Der Star aus "Die Discounter" spielt einen Polizisten in Plön, der denen aus Hamburg an Skurrilität in nichts nachsteht.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Danowski - Neunauge
Wenn da mal nichts im Busch ist. Oder vielmehr im Keller: Adam Danowski (Milan Peschel, hinten) und sein Münchner Kollege Martin Gaitner (Sebastian Bezzel) haben erfahren, dass eine dritte mumifizierte Männerleiche in einer Hamburger Schule gefunden wurde. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich: "leichenfrei"!  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Danowski - Neunauge
Danowskis Kollegin Meta Jurkschat (Isabell Polak) war früher mit einem der Mordopfer liiert. Doch so richtig gekannt zu haben scheint sie ihn nicht, wie sie im Laufe der Ermittlungen feststellt.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Danowski - Neunauge
Servus, i bin's: Der Münchner Kollege Martin Gaitner (Sebastian Bezzel) steht einfach unangemeldet vor der Terrassentür der Familie von Ermittler Danowski. Der hypersensible Fallanalytiker des Hamburger LKA geht da erst mal in Deckung.   Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Danowski - Neunauge
Ein eingespieltes Team (von links): Danowski (Milan Peschel), Meta (Isabell Polak) und Finzi (Andreas Döhler).  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
Danowski - Neunauge
Danowskis engste Mitarbeiter sind privat ein Paar: Meta Jurkschat (Isabell Polak übernimmt die Rolle, die im ersten Teil Emily Cox innehatte) und Finzi (Andreas Döhler). Meta war früher mit einem der Mordopfer liiert, gibt sich diesbezüglich aber nicht gerade auskunftsfreudig.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly

Ende 2019 sendete das ZDF mit "Danowski: Blutapfel" zum ersten Mal eine Adaption eines Krimis aus Till Raethers Romanreihe. Nun ist Adam Danowski, der wohl liebenswert-schrulligste Ermittler des deutschen Fernsehens, zurück. Endlich. "Danowski: Neunauge" ist am Montagabend im ZDF sowie vorab online zu sehen. Das Drehbuch stammt von Anna Tebbe ("Taunuskrimi"), Regie führte Jonas Grosch.

ZDF
"Danowski – Neunauge"
Kriminalfilm • 11.05.2026 • 20:15 Uhr

Man kann sich keinen besseren Darsteller für den hypersensiblen Ermittler vorstellen als Milan Peschel("Doppelhaushälfte"). Dass seine Figur kein klassischer Kommissar ist, findet er "wunderbar, denn das Klassische ist bekannt, also relativ langweilig. Wohingegen das Ungewöhnliche nicht nur gesehen, sondern auch erkannt wird." So ist es. Danowskis analytischen Fähigkeiten schadet seine Hypersensibilität nicht, im Gegenteil.

Mit seinen Freunden Meta (Isabell Polak übernimmt die Rolle von Emily Cox) und "Finzi" (Andreas Döhler) bildet er ein eingespieltes Team. Dass einer wie Danowski kein Fan des breitbeinigen Fallanalytikers Gaitner sein wird, der wegen des aktuellen Falls von München nach Hamburg geholt wird, versteht sich von selbst.

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Aber es ist schon ziemlich lustig, wie Gaitner anhand weniger Infos ein Profil Danowskis erstellt, das dem einer besonderen Tiergattung in einer Naturdoku gleicht. Nicht die einzige Szene, die für Schmunzler sorgen dürfte. "Das laute und eitle, aber durchaus auch humorvolle Auftreten Gaitners hat mir sehr viel Spaß gemacht", sagt Schauspieler Sebastian Bezzel, und das merkt man.

Mobbing und Menosphere

Wer mit Otfried Preußlers "Der kleine Wassermann" aufgewachsen ist, dem dürfte schon beim Namen "Neunauge" ein Schauer über den Rücken laufen. Das blutsaugende, fischähnliche Wirbeltier ist der Bösewicht des Kinderbuchs. Im ZDF-Krimi finden sich an den mumifizierten Männerleichen, die man in den Kellern zweier Schulen findet, Bissspuren dieser Tiere.

Was die Opfer Frank Jablonski und Thorsten Stahmer (Robert Glatzeder) außerdem gemeinsam haben: ein früherer Aufenthalt in einem Schullandheim in Plön. Danowskis und Metas Nachforschungen dort entwickeln sich zu einem weiteren skurrilen Höhepunkt des Films, nicht zuletzt dank Gaststar Marc Hosemann ("Die Discounter") als Polizist. Von ihm erfahren sie auch, dass es in dem Heim Mobbingfälle gab.

Meta kannte Stahmer persönlich, war eine Weile mit ihm liiert, hält sich aber bedeckt, was ihre Beziehung angeht. Die Zuschauer sind früh etwas schlauer: Ihr Ex war Teil der misogynen Menosphere. Ein Aufreißer, der Frauen nach einem Punktesystem bewertete und sich mit anderen Männern austauschte. Ist das Mordmotiv also Rache eines Menosphere- oder eines Mobbingopfers?

Till Raether zeigt sich begeistert von der Verfilmung seines vierten "Danowski"-Krimis: "Beim Anschauen verwandelt sich die Arbeit von einst für mich ins reine Vergnügen des Augenblicks." Das liege daran, dass die Darsteller "oft genau jene Seiten der Figuren zeigen, die mir beim Schreiben besonders wichtig waren: ihre Sehnsucht nach Gemeinschaft bei aller Schroffheit, ihr Bedürfnis zu scherzen, wenn die Verletzbarkeit sichtbar zu werden droht. Und daran, dass Jonas Gosch ihnen ermöglicht, sich auf eine Weise im Raum zu bewegen, die zeigt, wie nah Fluchtreflex und Aufbruchsstimmung, Spieltrieb und Zerstörungslust in der 'Danowski'-Welt beieinanderliegen." Dem gibt es nichts hinzuzufügen.

"Danowski – Neunauge" – Mo. 11.05. – ZDF: 20.15 Uhr

Milan Peschel verrät: Warum Perfektion ihn langweilt
Milan Peschel, bekannt für seine Rolle als schrulliger Kommissar Danowski, spricht über seinen Hang zu unperfekten Figuren, seine Arbeit als Theaterregisseur und Maler, und warum er Perfektion langweilig findet. Ein Gespräch über Kontrollverlust, Lachen und den Blick auf die Welt.
Selbstoptimierung
Danowski - Neunauge

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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