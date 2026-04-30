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"Noch nie so verzweifelt gefühlt": Ina Müller über ihr spezielles Interview mit Til Schweiger

Kein leichtes Gespräch

Ina Müllers denkwürdiges Schweiger-Interview

30.04.2026, 15.30 Uhr
von Annika Schmidt
Ina Müller ist für ihre Schlagfertigkeit bekannt, doch ein Interview mit Til Schweiger in der NDR Talk Show brachte sie an ihre Grenzen. Die Moderatorin spricht bis heute von diesem Erlebnis mit spürbarem Unbehagen.
Ina Müller
Moderatorin Ina Müller ist für ihre taffe Schlagfertigkeit bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof

Ina Müller ist im deutschen Fernsehen für ihre direkte Art und ihre Schlagfertigkeit bekannt. Umso überraschender ist, dass ausgerechnet ein Gespräch mit Til Schweiger sie nachhaltig beschäftigt hat. Die Moderatorin erinnert sich bis heute mit spürbarem Unbehagen an diese Begegnung zurück.

Müller erinnert sich an schwieriges Interview mit Til Schweiger

In ihrer kultigen Talkshow "Inas Nacht", die seit 15 Jahren auf Sendung ist, hat Ina Müller bereits mehr als 300 Prominente interviewt. Gedreht wird in einer Hamburger Kneipe. Bei alkoholischen Getränken führt die Moderatorin spannende Gespräche mit ihren Gästen. Dabei hat der TV-Star schon einiges erlebt. Ein Promi-Erlebnis bringt Ina Müller allerdings immer noch zum Schaudern, wie sie Barbara Schöneberger in ihrem Podcast verriet. In der "NDR Talk Show" traf die Sängerin auf Til Schweiger. Dort war Ina Müller als Moderatorin im Einsatz und hatte einige persönliche Fragen für den Schauspieler vorbereitet. Doch der ließ sie kalt abblitzen. 

Warum das Interview mit Til Schweiger Ina Müller so belastete

"Ich glaube, ich habe mich noch nie so verzweifelt gefühlt", gesteht Ina Müller. Immer wieder versuchte sie Antworten aus Til Schweiger zu kitzeln. "Das habe ich gesehen. Du hast den so was Krasses gefragt", erinnert sich Barbara Schöneberger. Am Ende des Interviews war Ina Müller sehr enttäuscht und "ein bisschen sauer", dass niemand sie vorgewarnt hatte, dass Til Schweiger sich nicht zu privaten Angelegenheiten äußern möchte. Sieben Minuten dauerte das quälende Gespräch. 

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Nach dem Interview mit Til Schweiger: So veränderte sich Ina Müller

"Das hat mich nachhaltig traumatisiert", berichtet Ina Müller im Podcast "Frühstück bei Barbara". "Ich saß ja da wie so ein Vögelchen, so ein armes, alleingelassenes Vögelchen mit Halstuch", beschreibt die 60-Jährige die Situation. Dieses Erlebnis ist schon einige Jahre her, sei aber für sie unvergesslich.

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Heutzutage könne Ina Müller besser mit unbequemen Interview-Partnern umgehen und erklärt: "Wenn's holpert, kann ich damit heute auch umgehen. Aber damals ja nicht". Ina Müllers Weiterentwicklung kann Barbara Schöneberger bestätigen. "Aber du hast dich ja enttraumatisiert und heute gehört dir der NDR", scherzt die Moderatorin.

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