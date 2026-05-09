"Kir Royal" ist zurück: 4 Folgen des bayerischen TV-Juwels mit Senta Berger und Mario Adorf im BR

Neben dem "Monaco Franze", gleichfalls ein Geschöpf des genialen Helmut Dietl, ist dies zweifellos die bestechendste TV-Serie, die je auf bayerischem Boden gedreht wurde. Angelegt als Persiflage auf den seinerzeit sehr umtriebigen Klatschreporter Michael Graeter von der Münchner "Abendzeitung" busselte sich Franz Xaver Kroetz in der Hauptrolle des Baby Schimmerlos durch die Schickeria-Gesellschaft an der Isar. "Kir Royal", benannt nach einem damaligen Mode-Cocktail, ist beißend sarkastisch und eine jederzeit brillant beobachtete Gesellschaftssatire mit viel Mutterwitz und Senta Berger, Ruth Maria Kubitschek, Billie Zöckler sowie Dieter Hildebrandt in unvergesslichen Nebenrollen. Mit dabei auch: Mario Adorf als steinreicher Fabrikant Heinrich Haffenloher. Mit einer rund anderthalbminütigen Szene ("Ich mach' dich nieder, Schimmerlos") schrieb er Fernsehgeschichte. Der Schauspieler starb am 8. April in Paris.

Kir Royal Serie • 09.05.2026 • 20:15 Uhr

Jetzt zeigt das BR-Fernsehen die ersten vier Folgen der Serie en bloc. Nummer fünf und sechs stehen am Dienstag, 12. Mai, 22.00 Uhr, auf dem Programm.

Dass Helmut Dietls (er starb 2015) vielleicht einflussreichste Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Co-Autor Patrick Süskind vom Sender mit dem grauslichen Etikett "Kultserie" versehen ist, hat einen legitimen Grund: Bei der Erstsendung im Jahr 1986 waren die sechs Folgen kein großer Erfolg fürs Erste Deutsche Fernsehen – der Ruhm kam erst später, dann aber gewaltig. Heute gehört "Kir Royal" so unauslöschlich zu München wie Flaucher, Pinakothek und Viktualienmarkt. Von der vermeintlichen Kinofortsetzung "Zettl" aus dem Jahr 2012 ist hingegen besser zu schweigen.

Kir Royal – Sa. 09.05. – BR: 20.15 Uhr

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