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"Kir Royal" ist zurück: 4 Folgen des bayerischen TV-Juwels mit Senta Berger und Mario Adorf im BR

TV-Klassiker

"Kir Royal" ist zurück: 4 Folgen des bayerischen TV-Juwels mit Senta Berger und Mario Adorf im BR

09.05.2026, 06.00 Uhr
von Jens Szameit
In Erinnerung an die ganz Großen des Fernsehens: Der BR zeigt vier Folgen der brillanten Gesellschaftssatire aus dem Jahr 1986 erneut.
Kir Royal
Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz) und Mona (Senta Berger) haben überraschend bürgerliche Lebensträume.  Fotoquelle: BR / MDR
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Herbie (Dieter Hildebandt, links) und Baby (Franz Xaver Kroetz) holen Babys Freundin Mona (Senta Berger) vom Flughafen ab. Leider stehen die beiden so unter Stress, dass der Empfang gründlich daneben geht.  Fotoquelle: BR / MDR
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Trio infernale des deutschen Serien-Fernsehens der 80er: Senta Berger, Franz Xaver Kroetz (Mitte) und Dieter Hildebrandt in "Kir Royal".  Fotoquelle: BR / MDR
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Generaldirektor Haffenloher (Mario Adorf, links) hat etwas nachgeholfen, um in die Zeitung zu kommen. Herbie (Dieter Hildebrandt, Mitte) und Baby (Franz Xaver Kroetz) sehen das mit gemischten Gefühlen.  Fotoquelle: BR / MDR
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Wo ein roter Teppich ist, ist Klatschreporter Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz) meist nicht weit.  Fotoquelle: BR / MDR
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Drei, die ganz gross rauskommen wollen - koste es, was es wolle: Prominenten-Zahnarzt Dr. Friedmann (Martin Wittbusch, links), Lisa (Corinna Drews) und Generaldirektor Haffenloher (Mario Adorf).  Fotoquelle: BR / MDR
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Investigative Recherche bei Minusgraden: Herbie (Dieter Hildebrandt, links) und Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz) wittern eine große Geschichte.  Fotoquelle: BR / MDR

Neben dem "Monaco Franze", gleichfalls ein Geschöpf des genialen Helmut Dietl, ist dies zweifellos die bestechendste TV-Serie, die je auf bayerischem Boden gedreht wurde. Angelegt als Persiflage auf den seinerzeit sehr umtriebigen Klatschreporter Michael Graeter von der Münchner "Abendzeitung" busselte sich Franz Xaver Kroetz in der Hauptrolle des Baby Schimmerlos durch die Schickeria-Gesellschaft an der Isar. "Kir Royal", benannt nach einem damaligen Mode-Cocktail, ist beißend sarkastisch und eine jederzeit brillant beobachtete Gesellschaftssatire mit viel Mutterwitz und Senta Berger, Ruth Maria Kubitschek, Billie Zöckler sowie Dieter Hildebrandt in unvergesslichen Nebenrollen. Mit dabei auch: Mario Adorf als steinreicher Fabrikant Heinrich Haffenloher. Mit einer rund anderthalbminütigen Szene ("Ich mach' dich nieder, Schimmerlos") schrieb er Fernsehgeschichte. Der Schauspieler starb am 8. April in Paris.

BR
Kir Royal
Serie • 09.05.2026 • 20:15 Uhr

Jetzt zeigt das BR-Fernsehen die ersten vier Folgen der Serie en bloc. Nummer fünf und sechs stehen am Dienstag, 12. Mai, 22.00 Uhr, auf dem Programm.

Dass Helmut Dietls (er starb 2015) vielleicht einflussreichste Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Co-Autor Patrick Süskind vom Sender mit dem grauslichen Etikett "Kultserie" versehen ist, hat einen legitimen Grund: Bei der Erstsendung im Jahr 1986 waren die sechs Folgen kein großer Erfolg fürs Erste Deutsche Fernsehen – der Ruhm kam erst später, dann aber gewaltig. Heute gehört "Kir Royal" so unauslöschlich zu München wie Flaucher, Pinakothek und Viktualienmarkt. Von der vermeintlichen Kinofortsetzung "Zettl" aus dem Jahr 2012 ist hingegen besser zu schweigen.

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Kir Royal – Sa. 09.05. – BR: 20.15 Uhr

Mario Adorf: Tod eines Filmgiganten
Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren nach kurzer Krankheit in seiner Pariser Wohnung.
Schauspielikone
Mario Adorf im Portrait in schwarz-weiß.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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