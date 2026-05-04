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"Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger": Kritik zur BR-Reportagereihe mit Sebastian Bezzel

Prominente Grenzgänger

"Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger": Kritik zur BR-Reportagereihe mit Sebastian Bezzel

04.05.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Die beiden Schauspieler, bekannt aus den "Eberhofer"-Krimis und längst eng befreundet, sind in vier neuen Folgen der BR-Reportagereihe wieder mit ihrem Wohnmobil unterwegs. Es geht zu besonderen Orten, mit spannenden Blicken hinter die Kulissen. Startpunkt ist die berühmteste Gaststätte der Welt.
Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger
Im Hofbräuhaus sind Simon Schwarz (rechts) und Sebastian Bezzel (Mitte) stets von Musik umgeben.  Fotoquelle:  BR/Film Five GmbH/Marco Nagel
Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger
Sie kultivieren den neugierigen, nicht immer ganz ernsthaften Blick aufs Brauchtum: Sebastian Bezzel (rechts) und Simon Schwarz.  Fotoquelle:  BR/Film Five GmbH/Marco Nagel
Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger
Simon Schwarz (links) und Sebastian Bezzel dürfen auch hinter die Kulissen und in nicht immer zugängliche Nebenräume blicken.  Fotoquelle:  BR/Film Five GmbH/Marco Nagel
Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger
Barbara und Wolfgang Sperger betreiben als Hofbräuhaus-Wirtsleute eine der renommiertesten Gaststätten der Welt.  Fotoquelle: BR/Film Five GmbH/Marco Nagel
Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger
Günther Sigl (links) und Barny Murphy wurden mit der Spider Murphy Gang zu großen Stars.  Fotoquelle: BR/Film Five GmbH/Marco Nagel
Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger
Simon Schwarz (links) und sein Spezi Sebastian Bezzel tauchen tief in die bayerische Wirtshauskultur ein.  Fotoquelle: BR/Film Five GmbH/Marco Nagel
Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger
Auch auf dem Tanzboden probieren sich Simon Schwarz (links) und Sebastian Bezzel (rechts) aus.   Fotoquelle: BR/Film Five GmbH/Marco Nagel

Die Schauspieler Sebastian Bezzelund Simon Schwarz, letzter auch erfolgreicher Bühnen-Kabarettist, gehen in einer neuen Folge von "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" auf Entdeckungstour durch eines der bekanntesten Wirtshäuser der Welt: das Hofbräuhaus München. Zum Auftakt der vier neuen Folgen der beliebten Reportage-Reihe tauchen die beiden drei Tage lang tief in die Traditionen, Rituale und Geschichten des Hauses ein.

BR
Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger
Dokumentation • 04.05.2026 • 20:15 Uhr

Dabei werfen sie nicht nur einen Blick hinter die Kulissen des Gastronomiebetriebs, sondern erleben auch hautnah, was echte bayerische Wirtshauskultur ausmacht. So lernen sie unter anderem, wie man gleich acht volle Maßkrüge sicher zum Tisch bringt – eine Kunst, die im Hofbräuhaus zum Alltag gehört.

Skandal-Begegnung mit einer Kultband

Das traditionsreiche Gebäude erstreckt sich über mehrere Ebenen und gilt als Treffpunkt für Gäste aus aller Welt. "Hier kommen Menschen aus der ganzen Welt friedlich zusammen, man setzt sich einfach dazu, und Kartenspielen ist ausdrücklich erlaubt." Diese besondere Atmosphäre prägt den Besuch der beiden Grenzgänger.

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Für musikalische Höhepunkte sorgen Begegnungen mit Mitgliedern der Spider Murphy Gang: Günther Sigl und Barny Murphy erinnern mit ihrem Hit "Skandal im Sperrbezirk" an die enge Verbindung der Band zum Hofbräuhaus. Zudem erhalten Bezzel und Schwarz von Tanzmeisterin Katharina Mayer einen Schnellkurs in "Bayrisch-Polka" – inklusive schweißtreibender Einlagen.

Auch das gesellige Leben im Biergarten kommt nicht zu kurz: Die beiden lernen die Gepflogenheiten eines klassischen Stammtischs kennen und erfahren, dass viele Stammgäste im Hofbräuhaus sogar eigene Tresore besitzen. Ein weiterer Stammtisch gehört den Musikanten, die sich regelmäßig treffen, um gemeinsam Volksmusik, Jazz oder Salsa zu spielen, offen für alle Gäste.

Neben den Begegnungen mit Gästen und Künstlern sprechen Bezzel und Schwarz auch mit den Wirtsleuten Barbara und Wolfgang Sperger über Geschichte und Philosophie des Hauses. Abgerundet wird die Reportage durch einen Besuch in der Brauerei im Osten Münchens.

Die Folge ist Teil der neuen Staffel der Reihe, in der die etwas anderen, weil unkonventionell auftretenden, aber stets neugierigen Brauchtumsforscher im Freistaat unterwegs sind. Neben dem Hofbräuhaus stehen diesmal unter anderem auch Schauplätze wie Schloss Elmau oder die Bergwacht Grainau auf dem Programm.

Die zweite neue Folge von "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" wird eine Woche später, am Montag, 10. Mai, ebenfalls um 20.15 Uhr, ausgestrahlt.

Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger – Mo. 04.05. – BR: 20.15 Uhr

Kultfilmreihe: So geht es mit dem "Eberhofer" weiter
Die beliebte Krimireihe um den niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer, gespielt von Sebastian Bezzel, wird mit "Steckerlfischfiasko" fortgesetzt. Ab August 2026 im Kino.
Eberhofer kehrt zurück
"Eberhofer"-Reihe

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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